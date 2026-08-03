Verdict definitiv pentru Flavia Boghiu, fosta viceprimăriță a Brașovului. Dominic Fritz: „Cine îi dă înapoi acești doi ani?”

Fosta viceprimăriță a Brașovului, Flavia Boghiu, a fost achitată definitiv în dosarul în care era judecată. După pronunțarea hotărârii, liderul USR și primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a afirmat că aceasta a fost victima unui „dosar fabricat” și s-a întrebat cine îi va înapoia cei doi ani pierduți.

UPDATE 19.11 Primul mesaj al Flaviei Boghiu după achitarea definitivă: „Fapta nu există. Voi reveni!”

Fosta viceprimăriță a Brașovului, Flavia Boghiu, a transmis primul mesaj după ce a fost achitată definitiv în dosarul cunoscut public drept „Catacombele din Brașov”.

Într-o postare publicată pe Facebook, Flavia Boghiu a anunțat că procesul s-a încheiat printr-o hotărâre definitivă de achitare. „S-a încheiat! Astăzi am fost achitată definitiv în dosarul «Catacombelor din Brașov»! Curtea de Apel Brașov a dat sentința: fapta nu există. Eu știam de atunci că nu am făcut nimic. Diferența este că acum, în mod clar, instanța a demonstrat-o prin decizia definitivă”, a scris aceasta.

Fosta viceprimăriță a explicat că a ales să se retragă din viața publică în perioada în care dosarul se afla pe rol, pentru a nu afecta imaginea partidului și a colegilor săi.

„M-am retras din viața publică pentru că nu am vrut să trag și pe alți oameni sau partidul în această luptă pe care o consider nedreaptă. Acum, achitată definitiv, vă am doar pe voi să mă ajutați să mi se spele numele. Dacă auziți pe cineva care spune «dar poate a făcut ea ceva», spuneți-le: nu a făcut nimic! Nu doar pentru că o spune ea, ci pentru că așa a spus-o instanța”, a transmis Flavia Boghiu.

În mesajul său, aceasta le-a mulțumit celor care i-au fost alături în ultimii doi ani și jumătate, susținând că sprijinul primit a ajutat-o să treacă peste o perioadă care i-a afectat profund viața personală și profesională.

„Nu voi putea niciodată mulțumi fiecăruia în parte, însă vă pot promite că tot ceea ce voi face în viața publică va fi la fel ca până acum: cu sinceritate și încredere că pot aduce un pic de bine în societate. USR nu are penali în funcții publice! Voi reveni!”, a încheiat Flavia Boghiu.

Fritz: Cine îi dă înapoi Flaviei acești doi ani?

După pronunțarea deciziei definitive, Dominic Fritz a reacționat pe Facebook, subliniind că instanța a stabilit că „fapta nu există” și că verdictul confirmă nevinovăția fostei viceprimărițe.

„Fapta nu există. Trei cuvinte pe care Flavia Boghiu, fosta viceprimăriță USR a Brașovului, le-a așteptat doi ani și jumătate. Doi ani și jumătate în care un dosar fabricat, în urma unei plângeri penale făcute doar cu scopul de a o compromite, i-a luat cariera politică, liniștea personală și i-a pătat numele. Astăzi a venit sentința definitivă: fapta nu există, nu «probe insuficiente», nu «vicii de procedură», nu prescripție”, a transmis Dominic Fritz.

Liderul USR a afirmat că dosarul a avut consecințe nu doar asupra Flaviei Boghiu, ci și asupra comunității din Brașov, care a pierdut un administrator valoros.

„Deși fapta nu exista de la început, Flavia a trebuit să treacă prin tot acest calvar, iar comunitatea a pierdut un politician dedicat și cu viziune. Cine îi dă înapoi Flaviei acești doi ani? Cine plătește pentru că brașovenilor le-a fost luat unul dintre cei mai buni oameni din administrația locală?”, a mai declarat acesta.

De asemenea, Dominic Fritz a felicitat-o pe fosta viceprimăriță pentru modul în care a traversat procesul.

„Flavia, ai demonstrat că se poate face politică cu mâinile curate și cu fruntea sus, chiar și atunci când te costă totul. Oamenii ca tine sunt exact motivul pentru care existăm. Achitarea Flaviei nu e doar victoria ei, e victoria dreptății. Și dovada că nedreptatea are termen de valabilitate”, a concluzionat primarul Timișoarei.