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Rareș Bogdan, susținere pentru Adrian Veștea și critici privind direcția economică: „Ne paște exact scenariul Greciei din urmă cu câțiva ani”

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Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a declarat luni că Veștea reprezintă o opțiune „potrivită” pentru această funcție și că România are nevoie rapid de un executiv funcțional. Mai mult, acesta a evidențiat că România traversează o perioadă economică dificilă și are nevoie de stabilitate guvernamentală. 

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan. FOTO: Facebook
Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan. FOTO: Facebook

Rareș Bogdan îl susține pe Adrian Veștea

„Domnul Veștea este un ales local, un membru al Partidului Național Liberal în ultimii 30 de ani, un om care a fost ales prin vot direct de cetățeni (…) cred că trebuie luat în seamă”, a afirmat Rareș Bogdan, subliniind experiența administrativă a acestuia la nivel local și județean.

Rareș Bogdan a evidențiat că România traversează o perioadă economică dificilă și are nevoie de stabilitate guvernamentală, un executiv capabil să susțină investițiile și parteneriatele strategice ale țării.

„În acest moment, România are mai mult ca oricând nevoie de responsabilitate. Are nevoie de un Guvern capabil, care să înțeleagă parteneriatul cu Statele Unite ale Americii și cu Uniunea Europeană”, a transmis acesta.

Rareș Bogdan a afirmat că, în condiții de responsabilitate politică, noul Guvern ar putea fi învestit în termen foarte scurt.

„Un Guvern care sper că în următoarele 72 de ore va trece prin Parlament, dacă există suficientă responsabilitate”, a declarat europarlamentarul liberal.

Acesta a făcut apel și la decizia partidelor politice, susținând că acestea trebuie să aleagă între opoziție și asumarea guvernării în contextul actual.

Totodată, Rareș Bogdan a apreciat desemnarea lui Adrian Veștea de către președintele Nicușor Dan, pe care a catalogat-o drept „o intervenție responsabilă”, argumentând că șeful statului dispune de mai multe informații privind situația actuală a țării.

Declarațiile au fost făcute înaintea ședinței conducerii PNL, convocată de urgență după anunțul desemnării lui Adrian Veștea pentru formarea noului Guvern.

Comparație alarmă privind economia României: „Ne paște exact scenariul Greciei din urmă cu câțiva ani"

În declarațiile sale, liderul liberal a avertizat asupra situației economice și a comparat evoluția României cu scenarii din alte state europene afectate de criză:

„Trebuie să ne gândim la oameni, ne paște exact scenariul Greciei din urmă cu câțiva ani. Suntem la al cincilea trimestru de scădere. Avem probleme uriașe cu PNRR. A scăzut consumul, în zona de imobiliare scăderea este evidentă. România are nevoie de responsabilitate, are nevoie de un guvern capabil care să înțeleagă parteneriatul cu SUA, UE. Reformele nu au dus la rezultatul scontat. premierul Bolojan a anunțat multe, dar a făcut puține. Cred că PNL trebuie să se gândească dacă alege 6 ani de opoziție. Nimeni nu mai vorbește de români, de economie. Toate lumea face calcule și se gândește la combinații politice."

Tot mai mulți liberali se declară împotriva unui Guvern condus de Veștea

În paralel, tot mai mulți lideri liberali își exprimă sprijinul pentru Ilie Bolojan și pentru direcția politică susținută de acesta și se opun participării la formarea unui guvern împreună cu PSD și, implicit, susținerii unui Guvern condus de Adrian Veștea.

Colegiul Director Județean Cluj a votat în unanimitate reconfirmarea deciziei de a nu participa la formarea unui guvern alături de PSD și de a nu susține un executiv condus de Adrian Veștea, a anunțat europarlamentarul PNL Daniel Buda.

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