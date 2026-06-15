Adrian Veștea refuză să își depună mandatul după decizia PNL: „Voi merge mai departe”

Premierul desemnat Adrian Veștea a afirmat, luni seară, 15 iunie, că nu își va depune mandatul, după ce conducerea PNL a decis că nu va susține un executiv condus de acesta.

„Tocmai ce s-a încheiat ședința Biroului Politic Național, alături de deputații și senatorii PNL, primarii și președinții CJ, în urma căreia mi-am spus punctul de vedere. Vreau să fie foarte clar: nu îmi depun mandatul de premier desemnat. Am acceptat această responsabilitate cu bună-credință și voi merge mai departe cu mandatul încredințat, pentru că România are nevoie urgentă de stabilitate și de un guvern funcțional”, a transmis Adrian Veștea pe pagina sa de Facebook.

El a afirmat că a acceptat mandatul de premier desemnat „pentru România, nu împotriva PNL și nu împotriva lui Ilie Bolojan”.

„Tocmai de aceea, nu pot fi de acord cu prezentarea acestei desemnări drept un «act ostil» sau o încercare de rupere a partidului. Nu am construit nimic împotriva colegilor mei și nu urmăresc o confruntare internă. Guvern minoritar? Nu sunt vremuri pentru așa ceva. Am răspuns unei responsabilități într-un moment în care țara are nevoie urgentă de stabilitate și de un guvern funcțional”, a adăugat Adrian Veștea.

El a conchis: „Partidele și liderii se pot afla, uneori, pe poziții diferite. Interesul României trebuie însă să rămână mai presus de orice tensiune politică”.

Afirmațiile vin după ce BPN al PNL a votat împotriva susținerii guvernului Veștea cu 41 de voturi pentru, 13 împotrivă și două abțineri.

Tot în aceeași ședință a fost adoptată o decizie potrivit căreia parlamentarii care nu respectă decizia luată de PNL vor fi excluși din partid. De asemenea, orice membru PNL care acceptă funcția de ministru sau prim-ministru fără a fi mandatată de partid va fi exclus. Decizia a fost adoptată cu 39 de voturi pentru, 8 împotrivă și 5 abțineri.

„PNL i-a solicitat domnului Veștea depunerea mandatului până mâine, parlamentarii PNL au fost mandați ca până la următoarea ședință să procedeze după formula «nu votez», iar parlamentarii sau cei care ar putea fi propuși fără susținerea PNL își vor pierde calitatea de membri”, a declarat președintele PNL Ilie Bolojan în urma ședinței de luni.