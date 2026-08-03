 România numără zilele până la oprirea Unității 2 de la Cernavodă. Ce au reușit explozia de pe Dunăre și cele patru barje: „Vedem mâine dimineață efectele” | adevarul.ro
search
Luni, 3 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video România numără zilele până la oprirea Unității 2 de la Cernavodă. Ce au reușit explozia de pe Dunăre și cele patru barje: „Vedem mâine dimineață efectele”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Scăderea debitului Dunării pune în dificultate funcționarea Centralei Nucleare de la Cernavodă. Unitatea 2 este singura aflată acum în exploatare, după oprirea controlată a Unității 1, iar specialiștii monitorizează permanent nivelul apei și parametrii echipamentelor.

Centrala Nucleară de la Cernavodă. FOTO: Mediafax
Centrala Nucleară de la Cernavodă. FOTO: Mediafax

Directorul sucursalei CNE Cernavodă, Romeo Urjan, a declarat că, fără intervențiile realizate pe brațul Bala, Unitatea 2 ar mai putea funcționa aproximativ cinci zile, după care nivelul Dunării ar putea impune oprirea reactorului.

„Prognoza noastră ne spune că în următoarele cinci zile oprim fără măsurile de la Bala, iar cu măsurile de la Bala mai putem funcționa câteva zile. Nu pot să spun exact câte, două, trei, patru zile, deocamdată este o aproximație. Vedem mâine dimineață efectele. Ar putea fi mai mult”, a explicat Romeo Urjan la Antena 3 CNN.

În prezent, la Centrala Nucleară de la Cernavodă funcționează doar Unitatea 2.

„Centrala Nucleară de la Cernavodă funcționează în momentul de față cu Unitatea 2, în funcțiune normală, la putere nominală. Unitatea 1 a fost oprită în mod controlat din cauza nivelului scăzut pe Dunăre. Unitatea 2 funcționează la parametri normali”, a precizat directorul CNE Cernavodă.

Stânca Pârjoala și barjele de pe brațul Bala, soluții temporare

Autoritățile au intervenit pe Dunăre prin detonarea stâncii Pârjoala și pregătirea amplasării a patru barje pe brațul Bala, măsuri menite să crească debitul apei către zona Centralei Nucleare de la Cernavodă.

Efectele detonării stâncii nu sunt vizibile imediat, ci după aproximativ 20-24 de ore, timpul necesar pentru ca modificările produse în amonte să se propage până la centrală.

Explozia s-a petrecut la 60 de kilometri de noi. La o viteză a apei de 3 kilometri pe oră, durează cam 20-24 de ore până să vedem efectele. Mâine dimineață vom vedea efectele. Ne așteptăm la o ridicare de nivel de 7-8 centimetri. Ar mai aduce câteva zile de funcționare suplimentar față de prognoza pe care o avem în momentul de față”, a explicat directorul CNE Cernavodă.

România cumpără energie din Ucraina: Măsura luată de Nuclearelectrica după oprirea Unității 1 de la Cernavodă

Sursa video: MApN

CNE Cernavodă: Nu există motive de îngrijorare

Conducerea centralei susține că situația este monitorizată permanent și că exploatarea se desfășoară în condiții de siguranță. Acesta a adăugat că Unitatea 2 funcționează în prezent fără probleme.

„Centrala funcționează normal, regim 24 din 24. Conducerea executivă se întâlnește zilnic pentru comandamentul pentru această situație de criză. În momentul de față nu sunt motive de îngrijorare”, a afirmat Romeo Urjan.

Directorul CNE Cernavodă a amintit că o situație asemănătoare a mai fost înregistrată în anul 2003, când centrala funcționa cu o singură unitate, iar aceasta a fost oprită timp de aproximativ o lună din cauza condițiilor hidrologice nefavorabile.

Debitul fluviului se apropie de un minim istoric

Potrivit prognozei Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, în data de 7 august debitul Dunării la intrarea în România ar putea coborî sub pragul de 1.400 de metri cubi pe secundă, valoare care depășește minimul istoric înregistrat în august 2003.

În prezent, debitul Dunării la intrarea în țară este de 1.500 mc/s, de aproximativ trei ori mai mic decât media multianuală a lunii iulie (4.700 mc/s) și cu mult sub media lunii august (3.900 mc/s). Față de aceeași perioadă a anului trecut, debitul este cu aproximativ 25% mai mic, în august 2025 fiind înregistrată o valoare de 2.000 mc/s.

Scăderea debitului se reflectă și în nivelul apei în zona Cernavodă, unde Dunărea se află la cota -218 centimetri, susține Apele Române.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
O țară NATO a introdus începând de azi serviciul militar obligatoriu de 11 luni
digi24.ro
image
România evită la limită o criză majoră de energie, greul abia începe. Ungaria și Serbia iau măsuri disperate de economisire
stirileprotv.ro
image
Ce înseamnă pentru economia României giganții Dacia și Ford, despre care Bolojan a anunțat că își opresc producția, în plină criză energetică. Câți angajați au cele două uzine auto, ce cifre de afaceri și cu cât contribuie la PIB
gandul.ro
image
Noua lege a salarizării: Sindicatele din Sănătate nu acceptă modificări în minus
mediafax.ro
image
Când revine FCSB pe Arena Națională. Ce se întâmplă la derby-ul cu Dinamo cu stadionul scos 4 luni din circuitul fotbalistic
fanatik.ro
image
De ce este Ceuta în centrul unei crize migraționiste permanente. Miza enclavei spaniole de la granița cu Marocul
libertatea.ro
image
Teoria Wildberries a înfrângerii Rusiei: Distrugerea „Amazonului rusesc”, mai devastatoare pentru Putin decât bombardarea rafinăriilor
digi24.ro
image
Cum s-au relaxat Baiaram și soția, supranumită „prințesa războinică”, înainte de „dubla” cu KuPS
gsp.ro
image
Pus ”la zid” de toată planeta, a ajuns să-i ceară ajutorul lui Trump! Președintele SUA, gata să-i dea lovitura de grație
digisport.ro
image
Destinația supranumită „Saint-Tropez-ul Turciei” cucerește turiștii. Vacanțe de lux la prețuri cu peste 40% mai mici decât pe Riviera Franceză
click.ro
image
O dronă s-a prăbușit pe o plajă plină cu turiști de la Marea Neagră, din regiunea Krasnodar. Sunt 7 morți și 40 de răniți
antena3.ro
image
Dezastru pentru industria auto germană: BMW va renunţa la încă 8.000 de angajaţi din Germania, în încercarea de a putea concura cu rivalii din China
zf.ro
image
Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă. Reacţia unui elev la proba orală de evaluare: "M-am pregătit cam 40%"
observatornews.ro
image
BOMBA VERII! Livia ex-Bordea s-a întors în brațele fostului iubit
cancan.ro
image
Consilierul lui Bolojan dă pensionarilor vestea bună: Pensiile vor crește. Când vom afla cu ce sume de bani?
newsweek.ro
image
Prezentatoarea TV, postare despre o plajă de nudiști: „Bine te-am găsit, Amsterdam”
prosport.ro
image
Când este mai avantajos să faci rambursare anticipată: la începutul sau la finalul creditului
playtech.ro
image
„Ce facem dacă se oprește curentul în luna august? Mitică Dragomir anunță apocalipsa! Exclusiv
fanatik.ro
image
Ultima plajă din Europa cu separare pe criterii de gen. Cum a supraviețuit o tradiție veche de peste un secol
ziare.com
image
630.000.000 de euro! Reacția englezilor, după lovitura de proporții primită de CFR Cluj
digisport.ro
image
Rețeta rapidă de post a Nataliei Guberna: maioneza fără ou, din piure de cartofi. Se poate prepara și din orez, caju sau din pufuleți
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
VIDEO ŞOCANT O dronă s-a prăbuşit pe o plajă plină cu turişti de la Marea Neagră
romaniatv.net
image
Răsturnare de situație în Rusia. Putin a schimbat strategia atacurilor din Marea Neagră
mediaflux.ro
image
Omul din umbră din echipa „Zeiței de la Montreal”: „Nota 10? Meritul Nadiei 80%. Eu – 1%!” + De ce nu vorbește Comăneci despre barbariile lui Karolyi
gsp.ro
image
Cătălin Botezatu, primele declarații după acuzațiile lansate de Eli Lăslean: „Ce înseamnă ipocrizia asta de care dă dovadă? A intrat într-un con de umbră atât de mare, încât a recurs la astfel de lucruri. Ferească Dumnezeu de un AVC”
actualitate.net
image
„Ne dăm viața pentru Călin Georgescu. Dacă acum vin jandarmii și mă împușcă, îmi dau viața pentru Călin”. Ce spun oamenii care îl urmează de peste un deceniu și merg la fiecare apariție publică a fostului candidat
actualitate.net
image
Mircea Badea l-a făcut praf pe Florin Ristei! Ce l-a enervat: „Omul e analfabet”
click.ro
image
Dragoș Dolănescu are trei copii cu trei femei: „Am fost un cavaler!” Ionuț îl taxează: „Am realizat un mare lucru”
click.ro
image
Adevărul despre moartea lui Mircea Lucescu. Nepotul antrenorului: „Nu ăsta a fost motivul decesului”
click.ro
Regina Letizia, 2 august 2026, Profimedia (2) jpg
Cea mai sexy regină a arătat mai multă piele decât de obicei, căci are cu ce se lăuda! La 53 de ani, fizicul său este impecabil
okmagazine.ro
Epava descoperită în apropierea insulei Andros (© Υπουργείο Πολιτισμού)
O navă scufundată la finalului Războiului Peloponesiac, cu încărcătura aproape intactă, descoperită în apropierea insulei Andros
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Au cumpărat o casă ieftină în Sicilia, dar au avut un șoc! Ce au descoperit după ce au început renovările: „Cel mai rău lucru care ni se putea întâmpla”
image
Mircea Badea l-a făcut praf pe Florin Ristei! Ce l-a enervat: „Omul e analfabet”

OK! Magazine

image
Acuzații șocante! Regina Letizia ar fi avut trei iubiți înainte de nuntă și o mare pasiune pentru... bodyguarzii ei

Click! Pentru femei

image
Portal energetic pe cer. Cum te afectează, în funcție de zodie, Luna cerbului sau Luna plină în Vărsător din 29 iulie?

Click! Sănătate

image
De ce nu mănâncă evreii carne şi lactate la aceeaşi masă?