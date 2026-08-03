Decizia Primăriei Focșani de a desființa trupa de actori a Teatrului Municipal „Maior Gh. Pastia” a provocat un val de reacții în lumea artistică. Actorii Cosmin Nedelcu, cunoscut drept Micutzu, și Marius Manole au criticat dur măsura, acuzând administrația locală că lovește în cultura orașului și în viitorul generațiilor tinere.

Consiliul Local Focșani a aprobat pe 30 iulie, în regim de urgență, reorganizarea Teatrului Municipal „Maior Gh. Pastia”, la inițiativa primarului Cristi Valentin Misăilă. Instituția va trece de la statutul de teatru de repertoriu la teatru de proiecte, ceea ce presupune desființarea trupei permanente de actori și eliminarea a 20 de posturi.

Micutzu: „Nu vă bănuiesc de viclenie, ci de ignoranță”

Actorul și comediantul Cosmin Nedelcu, cunoscut publicului drept Micutzu, a publicat un mesaj video adresat edilului din Focșani, pe care l-a ironizat, numindu-l „Primarul MiSilă”.

„Am avut noroc să fiu îndrumat pe scena teatrului, dar și pe scena vieții – asta e o metaforă pe care sunt sigur că o înțelegeți – de actorii pe care dumneavoastră i-ați lăsat fără viață, desființând trupa de teatru. Prin alegerea dumneavoastră, domnule MiSilă, îi privați pe adolescenții de acum, dar și pe cei din viitor, de atenția unor oameni care i-ar fi putut ghida spre un viitor luminos. Să știți că eu nu vă bănuiesc de viclenie. Am realizat de ceva timp că, la majoritatea oamenilor politici, este vorba despre ignoranță”, a transmis Micutzu.

„Când tăiați accesul oamenilor la teatru, o faceți doar ca aceștia să nu-și mai pună întrebări. Vă întreb sincer: cât timp veți mai abuza de răbdarea noastră? Rog publicul focșănean să nu plece capul în fața acestui abuz, în numele copiilor lor, care vor fi mai săraci fără actorii Teatrului «Maior Gh. Pastia».”, a mai adăugat actorul.

Marius Manole: „Distrugeți identitatea culturală a unui oraș”

Și actorul Marius Manole a reacționat printr-un mesaj amplu publicat pe Facebook, în care vorbește despre responsabilitatea întregii bresle pentru situația actuală a teatrului românesc. Actorul spune că în trecut s-a implicat în numeroase conflicte pentru apărarea sistemului teatral, însă de multe ori a fost lăsat singur de colegii săi.

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„Cu ani în urmă m-am implicat în foarte multe lupte și controverse. (...) Când le ceream ajutorul colegilor, îmi răspundeau: «Noi suntem actori. Noi ne facem meseria. Nu ne interesează politica»”, a scris acesta.

Manole critică lipsa de reacție a breslei și a Uniunii Teatrale din România (UNITER), despre care spune că a preferat, ani la rând, tăcerea în fața unor nedreptăți.

„Treaba UNITER nu este doar să organizeze festivaluri și gale. Treaba UNITER este să ia atitudine atunci când în teatrul românesc se întâmplă nedreptăți majore. Exact atunci a lipsit.”, a transmis Manole.

Actorul spune că este afectat personal de ceea ce se întâmplă la Focșani, unde și-a început cariera.

„Astăzi mă doare cazul Focșani. Mă doare pentru că acolo am debutat. Eu, Emilian Oprea și Liviu Pintileasa am fost actori ai acelui teatru. Un primar dintr-un partid politic care, în opinia mea, a făcut foarte mult rău acestei țări, împreună cu un director numit politic, au hotărât desființarea unei trupe de teatru. Iar asta nu înseamnă doar desființarea a patru posturi. Înseamnă că distrugi identitatea culturală a unui oraș. O trupă nu se desființează. O trupă se construiește și se crește.”, a spus Manole.

„Nici măcar nu reușeați să pronunțați numele lui Matei Vișniec”

În mesajul său, Marius Manole i-a cerut primarului să revină asupra deciziei: „Domnule primar, nici nu vă cunosc numele și nici nu țin să-l cunosc. V-am văzut într-un videoclip în care nici măcar nu reușeați să pronunțați numele lui Matei Vișniec. Vă rog să reveniți asupra acestei decizii.”

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Totodată, actorul i-a transmis un mesaj și ministrului Culturii, Demeter András.

„Domnule ministru Demeter András, într-un mandat atât de scurt ați făcut prea multe greșeli. Dacă mai există vreo șansă să opriți această decizie, faceți-o. Nu lăsați să dispară încă un teatru.”, a mai spus acesta.

La finalul postării, Manole a susținut că întreaga breaslă artistică poartă o parte din responsabilitate pentru situația în care a ajuns teatrul românesc.

Decizia privind reorganizarea teatrului a fost adoptată în ședința Consiliului Local Focșani din 30 iulie.

În timpul dezbaterilor, primarul Cristi Valentin Misăilă a fost criticat după ce nu a reușit să pronunțe corect numele dramaturgului Matei Vișniec, unul dintre cei mai importanți autori români contemporani și decorat de statul francez cu Ordinul Artelor și Literelor în grad de Cavaler.

Momentul a devenit viral pe rețelele sociale.