Ilie Bolojan, atac dur la Nicușor Dan după desemnarea lui Veștea ca premier: „Un act ostil, o încercare de rupere a PNL”

Premierul interimar și președintele PNL Ilie Bolojan a lansat un atac dur la adresa lui Nicușor Dan, după ce președintele României l-a desemnat pe Adrian Veștea ca premier, numind decizia „un act ostil” și o încercare de rupere a partidului. Bolojan a subliniat că liberalii nu au fost consultați în prealabil și a anunțat convocarea de urgență a Biroului Politic Național (BPN) pentru a stabili poziția oficială a PNL.

Redăm mai jos mesajul lui Ilie Bolojan:

Am luat act de faptul că președintele Nicușor Dan l-a desemnat pentru funcția de prim-ministru pe domnul Adrian Veștea. Nici conducerea PNL și nici eu, personal, nu am fost informați anterior de președinte în privința acestei decizii, un act ostil, o evidentă încercare de rupere a PNL, intenție intuită încă de la doborârea guvernului în interesul PSD.

Încercarea de a impune unui partid un premier din rândurile sale, fără a avea măcar o consultare prealabilă și după toate deciziile luate în unanimitate de forurile partidului, încalcă orice principiu de colaborare politică loială.

În perioada imediat următoare vom organiza un BPN al PNL pentru a lua o decizie oficială."

Declaraţia vine în contextul în care, duminică dimineaţă, atunci când toate partidele politice, dar şi românii de rând se aşteptau ca Eugen Tomac să prezinte lista definitivă a miniştrilor cu care vrea să formeze noul guvern, acesta şi-a depus, de fapt, mandatul, iar preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că îl nominalizează pe liberalul Adrian Veştea pentru funcţia de premier.

După ce momentul de surpriză a trecut, încep să apară tot mai multe reacţii din partea partidelor şi oamenilor politici.

În acest context, şi Petrişor Peiu, liderul senatorilor AUR, a declarat că noua alegere a preşedintelui Nicuşor Dan este un gest disperat şi la fel de neinspirată ca şi nominalizarea iniţială a lui Eugen Tomac.

„Domnul Nicușor Dan a realizat probabil, într-un târziu, că nu are nicio șansă guvernul impus de dânsul, Tomac, să treacă de votul Parlamentului și atunci, în disperare de cauză, apelează la cea de-a doua armă pe care o avea în panoplie: numirea unui liberal, în intenția de a rupe o parte din voturile, din grupurile parlamentare liberale. Părerea mea este că este o numire la fel de ridicolă ca și prima, pentru că nu... nerezultând dintr-o majoritate parlamentară constituită între partide, nu va avea cum să ia voturile necesare”, a declarat Petrișor Peiu.