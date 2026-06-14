Primele semnale ale fisurilor din PNL: liberalii care au rupt rândurile din jurul lui Bolojan și-l susțin pe Veștea. „Cum să fie exclus?"

Avertismentele sumbre privind planul de divizare a PNL încep să se adeverească, primele fisuri fiind deja vizibile la scurt timp după anunțul președintelui Nicușor Dan privind nominalizarea lui Adrian Veștea ca premier.

Tensiunile din interiorul PNL cresc cu fiecare minut care trece de la desemnarea, de către Nicuşor Dan, a liberalului Adrian Veştea pentru funcţia de premier, iar ruptura din cadrul partidului, dintre cei care-l susţin în continuare pe prim-ministrul interimar Ilie Bolojan şi cei care vor în guvern cu un nou premier pare să se adâncească.

În timp ce unii lideri vorbesc chiar de organizarea unei şedinţe de urgenţă pentru excluderea lui Adrian Veştea din PNL, apar şi primele mesaje de susţinere pentru acesta. O postare de susținere este cea a deputatului Răzvan Prișcă, cel care-l consideră pe Veștea „omul cel mai potrivit pentru acest moment”.

„Sunt deputat PNL și îl susțin pe Adrian Veștea.

România nu își mai permite prelungirea crizei politice de dragul unor orgolii personale. România are nevoie de un guvern. Nu mâine, nu după alte runde de negocieri sterile, ci acum. Premierul desemnat Adrian Veștea e omul cel mai potrivit pentru acest moment complicat.

30 de ani în PNL. Primar la Râșnov pentru trei mandate. Președinte al Consiliului Județean Brașov. Ministru al Dezvoltării. Nu vorbim despre un om scos din context — vorbim despre un liberal format în teren, care știe ce înseamnă să administrezi, să atragi fonduri europene și să livrezi concret pentru cetățeni.

Îmi asum această poziție fără ezitare: Adrian Veștea are experiența, seriozitatea și curajul să formeze un guvern care să scoată România din criză și să o țină pe direcția pro-occidentală.

Succes, Adrian!”, a scris deputatul liberal Răzvan Prişcă, duminică, pe Facebook.

Poatarea sa a generat în scurt timp deja critici din partea susţinătorilor PNL, care apreciază gestul lui Adrian Veştea drept o trădarea a principiilor liberale.

* „Rușine! Afară cu tine din PNL!”

* „Fortza Ilie Bolojan!”

* „Un deputat PNL ar mai trebui săa respecte şi deciziile partidului”

* „Am avut o impresie buna despre dumneavoastră. Ați venit în campanie în vizită la mine, poate vă amintiți... Este jalnic ce faceți! Acum vă vedem adevarata față...! Duceți-vă la pesede sau la aur, ca sa nu zic altceva...”

* „Sunteți doar deputat, că PNL nu veți mai fi. Vorba lui Javier Milei: afuera!

* „Afară cu şobolanii din PNL!”

* „Lista trădătorilor va fi pe masa BPN, urmează curățenia de vară, listă pe care tocmai v-ați înscris!”, sunt doar câteva dintre comentariile lăsate de susţinătorii aripii Ilie Bolojan din PNL.

Liberalii au rupt rândurile

La scurt timp după ce Răzvan Prişcă „a spart gheaţa", au început să apară şi alte voci din rândul liberalilor care-şi declară susţinerea pentru premierul desemnat Adrian Veştea. Se remarcă Aripa Brașov, nucleul din spatele premierului desemnat, pentru liderii locali argumentul suprem este trecutul lui Adrian Veștea, care a avut trei mandate consecutive ca primar la Râșnov.

Mesajul postat de primarul de Brașov George Scripcaru:

„Colegul meu, Adrian Veștea, a fost desemnat premier. Pentru mine, ca primar al Brașovului, este o veste bună.

Cred că, având premierul ca aliat, ne va ajuta să continuăm proiectele de investiții pe care comunitatea noastră și le dorește și de care avem mare nevoie.

Ca om de administrație și ca cetățean, sper să punem punct acestei crize politice, care nu aduce țării nimic bun”, a scris şi primarul liberal din Braşov, George Scripcaru.

„Ca deputat ales de brașoveni și președinte al PNL Municipiul Brașov, consider că este datoria mea să susțin un #brașovean care a parcurs toate etapele administrației publice locale și care a demonstrat, prin fapte, că știe să înregistreze performanțe: Adrian Ioan Veştea.

Fac parte din echipa liberală a Brașovului. În campania pentru alegerile parlamentare am fost alături de cetățeni și am avut sprijinul lui Adrian Ioan Veștea, președintele Consiliului Județean Brașov, un lider care a muncit ani la rând pentru dezvoltarea Brașovului.

Adrian Veștea are un parcurs complet în administrația publică, de la consilier local și primar al Râșnovului, la președinte al Consiliului Județean Brașov și ministru al Dezvoltării.

Brașovenii au văzut ce poate face atunci când își asumă un proiect. Aeroportul Internațional Brașov este cel mai bun exemplu. Este o realizare concretă de care beneficiază astăzi întreaga regiune.

Cred că Brașovul merită să dea României un prim-ministru care înțelege administrația de la firul ierbii, care știe să lucreze cu autoritățile și instituțiile statului, să gestioneze bugete și să construiască majorități în jurul unor obiective importante pentru România.

Adrian Veștea reprezintă garanția direcției pro-occidentale a țării, finalizarea proiectelor din PNRR, aderarea la OCDE, operaționalizarea programului SAFE pentru securitate și dialog cu toate formațiunile democratice pro-occidentale.

Îl susțin cu toată convingerea pentru că îi cunosc caracterul, seriozitatea și capacitatea de a obține rezultate. Iar eu cred că România are nevoie, mai mult ca oricând, de lideri care au demonstrat prin fapte, nu prin vorbe”, a scris şi parlamentarul Sebastian Mihai Rusu, şeful PNL Braşov.

„Cum să fie exclus?"

Vicepreședintele PNL și liderul organizației liberale din Brăila, Alexandru Popa, se poziționează public în favoarea lui Adrian Veștea, după desemnarea acestuia pentru funcția de prim-ministru, și respinge ferm ideea că acceptarea mandatului primit de la președintele Nicușor Dan ar putea fi interpretată drept o „trădare” în interiorul partidului.

„Nu știu ce a stat în spatele deciziei domnului președinte, dar cu siguranță Adrian Veștea este o variantă bună”, a declarat Alexandru Popa pentru HotNews.

Alexandru Popa respinge categoric ideea sancționării lui Adrian Veștea sau a excluderii sale din partid.

„Nu mi se pare o trădare, de ce? Poate domnul Veștea își face un guvern foarte performant, să ducă mai departe reformele. Eu o să merg să-mi iau vot în organizație și vom vedea unde se ajunge”, a spus acesta, referindu-se la discuțiile din partid privind posibile măsuri disciplinare.

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Liderul liberal din Brăila a insistat și asupra faptului că PNL funcționează ca un partid democratic, în care opiniile diferite nu ar trebui sancționate automat.

„Cum să fie exclus domnul Veștea? Aici suntem într-un partid democratic, nu, dacă ai un punct de vedere, trebuie să te dea afară. Și nici nu trebuie să te duci la mămica și la tăticul să spui ce ai făcut aseară. Cum să fie exclus din partid?”, a mai afirmat Alexandru Popa.

„Interesul naţional pe primul loc”

„Interesul naţional pe primul loc!"

România nu poate fi ținută captivă de calcule politice și ambiții de partid.

Nici un partid nu este mai mare decât țara noastră. Nici un om politic nu poate să se opună binelui românilor. Nici o strategie de partid nu poate fi mai importantă decât stabilitatea țării.

Ca partid național și conservator, PNL are datoria să pună interesul României mai presus de orice interes politic.

Astăzi, România are nevoie urgent de un guvern funcțional, de decizii curajoase și de responsabilitate. Nu de blocaje. Nu de orgolii. Nu de negocieri fără sfârșit.

În momente decisive, liderii adevărați aleg țara, nu partidul. Aleg viitorul, nu avantajul de moment.

Interesul național nu mai poate aștepta. România are nevoie de stabilitate, de autoritate și de acțiune. De Guvern.

Acum și urgent!

PS: 𝐂â𝐧𝐝 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐞𝐬𝐞𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐝 𝐚𝐣𝐮𝐧𝐠 𝐝𝐞𝐚𝐬𝐮𝐩𝐫𝐚 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐞𝐬𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐧𝐚ț𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥, 𝐜𝐞𝐢 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐩𝐢𝐞𝐫𝐝 𝐬𝐮𝐧𝐭 𝐫𝐨𝐦â𝐧𝐢𝐢. 𝐑𝐨𝐦â𝐧𝐢𝐚 𝐧𝐮 𝐚𝐫𝐞 𝐧𝐞𝐯𝐨𝐢𝐞 𝐝𝐞 𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭𝐚𝐜𝐨𝐥 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐜, 𝐜𝐢 𝐝𝐞 𝐠𝐮𝐯𝐞𝐫𝐧𝐚𝐫𝐞. 𝐍𝐮 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐥𝐜𝐮𝐥𝐞 𝐞𝐥𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫𝐚𝐥𝐞, 𝐜𝐢 𝐝𝐞 𝐬𝐨𝐥𝐮ț𝐢𝐢. 𝐀𝐬𝐭ă𝐳𝐢, 𝐩𝐚𝐭𝐫𝐢𝐨𝐭𝐢𝐬𝐦𝐮𝐥 î𝐧𝐬𝐞𝐚𝐦𝐧ă 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞. 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐞𝐬𝐮𝐥 𝐧𝐚ț𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐧𝐮 𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐧𝐞𝐠𝐨𝐜𝐢𝐚𝐛𝐢𝐥”, a transmis şi Alin Tişe, președintele Consiliului Județean Cluj.

„Este momentul responsabilității, al deciziilor curajoase și al unității”

„România are nevoie de lideri puternici, cu experiență administrativă și cu rezultate concrete.

Susținerea mea pentru Adrian Veștea, propus pentru funcția de Prim-ministru al României, vine din convingerea că țara noastră are nevoie de oameni care au demonstrat că pot construi, pot dezvolta și pot găsi soluții pentru comunități.

În administrație, rezultatele vorbesc întotdeauna mai puternic decât promisiunile. Iar experiența acumulată în slujba cetățenilor reprezintă cea mai bună garanție că România poate merge înainte pe drumul stabilității, al investițiilor și al dezvoltării.

Este momentul responsabilității, al deciziilor curajoase și al unității. România are nevoie de un Guvern care să ofere încredere, să susțină autoritățile locale și să pună pe primul loc interesele românilor.

Îi doresc mult succes lui Adrian Veștea în această misiune extrem de importantă pentru viitorul țării noastre! Sunt convins că va conduce cu echilibru, determinare și respect față de fiecare român.

România înainte! Pentru dezvoltare, stabilitate și respect față de oameni!”, afirmă şi Robert Dorin Filip, primarul PNL din Rovinari.

„Sper ca PNL să îl susţină pe Adrian Veştea”

„Am văzut în această dimineață nominalizarea președintelui Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru al României. Îl cunosc personal pe Adrian Veștea și am lucrat cu el încă de pe vremea când eram în Liga Aleșilor Locali PNL, iar ulterior, în perioada în care a ocupat funcția de ministru al Dezvoltării. Consider că este o alegere potrivită, atât pentru administrația publică locală, cât și pentru administrația publică națională.

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Sper ca Partidul Național Liberal să decidă în consecință și să îl susțină pe Adrian Veștea, acordându-i votul pentru funcția de prim-ministru.

De asemenea, știu foarte bine că președintele Organizației PNL Giurgiu, Toma Petcu, ca și mine, își dorește deblocarea situației generate de această criză politică.

Susțin întru totul punctul de vedere exprimat de președintele Toma Petcu și consider că decizia de a-l susține pe Adrian Veștea este una potrivită. În același timp, cred că ieșirea din această criză are nevoie de responsabilitate și asumare, iar soluția este doar una politică și doar una PNL”, afirmă şi preşedintele PNL Giurgiu, Adrian Anghelescu.

„Este singurul criteriu care contează, astăzi!”

Narcis Constantin, primarul din Măgurele, afirmă şi el că, în acest moment, PNL ar trebui să pună interesul României mai presus de orgoliile lui Ilie Bolojan.

„România de azi nu are nevoie de experimente, ci de oameni care au demonstrat că înțeleg administrația locală și centrală și, mai ales, responsabilitatea față de țară.

Într-o perioadă complicată, avem nevoie de lideri care construiesc, nu de politicieni care exploatează nemulțumirea oamenilor.

Cred că interesul României trebuie să fie mai presus de orgolii, calcule electorale sau populism.

Pentru mine, liberal de 30 de ani, Adrian Vestea este soluția care poate scoate România din criza. Şi este singurul criteriu care contează, astăzi!”, comentează şi Narcis Constantin, primarul din Măgurele, un apropiat al lui Hubert Thuma.