4 august: Ziua în care s-a stins Hans Christian Andersen. Călătoria sa de poveste pe Dunăre, prin Dobrogea

Data de 4 august marchează o serie de momente importante din istorie: dispariția lui Hans Christian Andersen, nașterea unor personalități precum Louis Armstrong și Barack Obama, dar și tragedii care au rămas în memoria colectivă.

1792: S-a născut poetul englez Percy Bysshe Shelley

Pe 4 august 1792 se năștea Percy Bysshe Shelley, unul dintre cei mai importanți poeți ai romantismului englez și una dintre cele mai nonconformiste figuri ale literaturii europene. Spirit rebel, Shelley a contestat convențiile vremii, a susținut libertatea de exprimare și drepturile omului, iar scrierile sale i-au adus atât admirația contemporanilor, cât și numeroase controverse.

Autor al unor opere precum „Ode to the West Wind”, „Prometheus Unbound” și „Adonais”, Shelley a influențat profund literatura secolului al XIX-lea și generațiile care i-au urmat. Destinul său avea însă să fie unul scurt. În 1822, la doar 29 de ani, poetul s-a înecat în Marea Mediterană, după ce ambarcațiunea cu care naviga s-a răsturnat în largul coastelor Italiei.

1821: S-a născut designerul francez Louis Vuitton

Tot într-o zi de 4 august, în 1821, venea pe lume Louis Vuitton, omul care avea să transforme un mic atelier în care se fabricau valize în unul dintre cele mai cunoscute branduri de lux din lume.

Născut în localitatea franceză Cons-le-Saunier, Vuitton a plecat la numai 16 ani spre Paris, unde a devenit ucenic în atelierul fabricantului de cufere și valize Monsieur Maréchal. Talentul și atenția pentru detalii l-au făcut remarcat, iar în 1854 și-a deschis propria casă de marochinărie.

Brandul Louis Vuitton a devenit în timp sinonim cu luxul și eleganța, iar astăzi reprezintă cea mai importantă marcă din grupul francez LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton), unul dintre cei mai mari jucători din industria produselor de lux.

Louis Vuitton a murit în 1892, însă numele său continuă să fie unul dintre cele mai puternice din moda internațională.

1845: Cel mai mare dezastru maritim din istoria Australiei

Pe 4 august 1845, nava britanică Cataraqui, care transporta emigranți spre Australia, s-a izbit de stâncile din apropierea insulei King Island, între Tasmania și continentul australian.

La bord se aflau peste 400 de pasageri și membri ai echipajului, majoritatea oameni care sperau să înceapă o viață nouă.

Furtuna violentă și impactul cu reciful au transformat călătoria într-o tragedie. Nava s-a rupt, iar 399 de persoane și-au pierdut viața, acesta fiind și astăzi cel mai grav dezastru maritim din istoria Australiei.

Doar câțiva oameni au reușit să ajungă la țărm. Nouă dintre supraviețuitori au rămas blocați pe insulă timp de aproape cinci săptămâni, până când o altă navă i-a descoperit și i-a salvat.

1875: A murit scriitorul danez Hans Christian Andersen. Impresiile din România

Pe 4 august 1875 se stingea din viață Hans Christian Andersen, autorul care a făcut din basm un gen literar universal și ale cărui povești continuă să fie citite de copii și adulți din întreaga lume.

„Crăiasa zăpezii”, „Fetița cu chibrituri”, „Mica sirenă”, „Rățușca cea urâtă”, „Degețica”, „Soldățelul de plumb”, „Privighetoarea”, „Prințesa și bobul de mazăre” sau „Hainele cele noi ale împăratului” sunt doar câteva dintre poveștile sale cele mai cunoscute.

Basmele sale au fost traduse în peste o sută de limbi și continuă să fie publicate în milioane de exemplare, însă mai puțin cunoscut este faptul că scriitorul a trecut și prin actualul teritoriu al României. În vara anului 1841, în timpul unei călătorii dintre Constantinopol și Viena, Hans Christian Andersen a traversat Dobrogea, experiență pe care avea să o consemneze în însemnările sale de călătorie.

Călătoria care l-a adus în România

În toamna anului 1840, scriitorul a plecat într-o lungă călătorie prin sudul Europei și Orient, fără să știe că aventura avea să dureze aproape nouă luni. A trecut prin Germania, Italia, Malta, Grecia și Constantinopol, iar la întoarcere și-a propus să urce spre Viena pe Dunăre, traversând teritorii despre care europenii occidentali știau foarte puține.

Drumul nu era lipsit de riscuri, pentru că în Bulgaria izbucnise o răscoală antiotomană, iar zvonurile spuneau că poșta austriacă dispăruse pe traseu și că mesagerii fuseseră uciși sau luați prizonieri. Mulți renunțau la călătorie în asemenea condiții, însă Andersen a decis să meargă mai departe.

A urcat pe vaporul Ferdinand I, curios să descopere locurile aflate la granița dintre Orient și Occident. Avea să noteze fiecare impresie, fără să știe că, peste aproape două secole, paginile sale vor deveni una dintre cele mai valoroase mărturii despre Dobrogea anilor 1840.

Prima întâlnire cu Dobrogea

„Dintr-odată, prin ceaţă îşi croi drumul soarele, iar ţărmul se ivi înaintea noastră, plat şi nelocuit - era ţinutul Dobrogei”, nota Andersen primele impresii la intrarea în România.

Vaporul a ancorat la „Kustendje”, actuala Constanța, iar Andersen a coborât pe uscat și a pornit imediat să descopere orașul.

A găsit un port mic, cu puține case, fără copaci și aproape lipsit de vegetație. Străzile păstrau încă urmele distrugerilor provocate de războaiele ruso-turce, iar multe clădiri păreau abandonate. Moscheea, scria el, era pe jumătate dărâmată, iar întreaga așezare dădea impresia unui loc care încerca încă să se ridice după un dezastru.

Prin stepa dobrogeană, spre Dunăre

A doua zi, bagajele au fost încărcate în căruțe trase de boi, iar călătorii au pornit spre Cernavodă. Întinderile vaste, căruțele întâlnite din loc în loc și păstorii valahi i-au oferit imaginea unei lumi în care timpul părea să curgă altfel.

Când a ajuns la Cernavodă, impresia a fost cu totul alta decât cea lăsată de Constanța. Orașul i s-a părut pitoresc, iar casele, așezate pe malul Dunării, aveau un farmec pe care îl remarcă în jurnalul său.

De aici începea o nouă etapă a aventurii. Andersen s-a îmbarcat pe vasul Argos și a pornit în susul Dunării, spre Porțile de Fier și apoi către Viena, fără să bănuiască faptul că tocmai această parte a călătoriei avea să-i ofere unele dintre cele mai vii și memorabile amintiri.

Zece zile de carantină cu varză acră şi slănină

După ce a trecut prin Vidin și a ajuns în zona Porților de Fier, călătoria a fost întreruptă de regulile sanitare ale vremii. Toți pasagerii veniți din Orient erau obligați să petreacă zece zile în carantină la Orșova înainte de a intra pe teritoriul Imperiului Habsburgic.

Pentru un om obișnuit să fie mereu pe drum, cele zece zile au fost o adevărată încercare. Camera modestă în care a fost cazat avea doar strictul necesar, iar mesele nu i-au lăsat o amintire prea plăcută. Cu umorul său caracteristic, Andersen nota că meniul era alcătuit aproape exclusiv din varză acră, apă din Dunăre și un „supliment generos de slănină”, combinație care nu l-a convins deloc.

Imaginile care l-au lăsat fără cuvinte

Drumul a continuat apoi prin spectaculoasele defilee ale Dunării, iar Andersen a fost fascinat de peisajele din zona Cazanelor și de stâncile care păreau să se ridice direct din apă. A vizitat Peștera Veterani, unde a întâlnit o familie de romi adunată în jurul unui foc aprins. A privit cu uimire felul lor de viață, le-a oferit câteva monede și a acceptat, amuzat, să i se ghicească în palmă. Episodul avea să ocupe câteva pagini bune din jurnalul său, semn că întâlnirea îl impresionase.

Mai departe, a avut parte şi de alte surprize: Tabula lui Traian, stâncile abrupte, satele românești risipite pe mal și fortificațiile care păzeau fluviul.

O călătorie care a rămas în paginile istoriei

După ce a părăsit Banatul, Andersen și-a continuat drumul spre Belgrad, Novi Sad, Pesta și, în cele din urmă, Viena, încheind una dintre cele mai lungi călătorii ale vieții sale.

Experiențele trăite pe Dunăre aveau să fie publicate în volumul „Bazarul unui poet”, una dintre cele mai apreciate cărți de călătorie ale sale. Dincolo de valoarea literară, însemnările reprezintă astăzi și un document istoric prețios, care surprinde Dobrogea, Dunărea și comunitățile de pe malurile fluviului așa cum arătau la mijlocul secolului al XIX-lea.

1901: S-a născut celebrul interpret de jazz Louis Armstrong

La 4 august 1901 se năștea, la New Orleans, Louis Armstrong, muzicianul care avea să schimbe pentru totdeauna istoria jazzului. Supranumit Satchmo și considerat „Regele Jazzului”, Louis Armstrong s-a remarcat prin vocea sa inconfundabilă, talentul extraordinar la trompetă și un simț al improvizației care a influențat generații întregi de artiști.

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A fost unul dintre cei mai importanți reprezentanți ai stilului New Orleans și omul care a mutat atenția publicului de la improvizația colectivă la spectaculoasele interpretări solo, devenite ulterior o marcă a jazzului modern. Muzica sa a contribuit și la spargerea unor bariere rasiale într-o Americă profund divizată.

Înainte să urce pe marile scene ale lumii, Armstrong a fost, pe rând, căruțaș, lăptar, vânzător ambulant și lustragiu. A rămas unul dintre cei mai apreciați trompetiști și cântăreți de jazz din toate timpurile, iar piese precum „What a Wonderful World” sau „Hello, Dolly!” sunt ascultate și astăzi în întreaga lume.

Muzicianul s-a stins din viață în 1971, dar moștenirea sa artistică continuă să definească istoria jazzului.

1948: S-a născut actrița română Cezara Dafinescu

Pe 4 august 1948 s-a născut Cezara Dafinescu, una dintre actrițele care au marcat teatrul și filmul românesc prin eleganța și prezența sa scenică. Originară din Sibiu, și-a construit cariera pe scena teatrelor bucureștene, unde a lucrat cu unii dintre cei mai apreciați regizori ai vremii, printre care Mihai Berechet și Horea Popescu.

De-a lungul anilor, a jucat alături de nume importante ale scenei românești, precum Radu Beligan, Florin Piersic, Marin Moraru, Gheorghe Dinică, Draga Olteanu-Matei sau Carmen Stănescu. Rolurile sale au făcut-o una dintre cele mai iubite actrițe ale generației sale.

1961: S-a născut Barack Obama, al 44-lea președinte al SUA

La 4 august 1961 s-a născut Barack Obama, politicianul care avea să intre în istorie ca primul afro-american ales președinte al Statelor Unite. Fiul unui economist kenyan și al unei americance din Kansas, Obama și-a petrecut copilăria în mare parte în Honolulu, în statul Hawaii.

Înainte de a intra în politică, a fost organizator comunitar, profesor universitar și avocat specializat în drepturile civile. A făcut parte din Senatul statului Illinois între 1997 și 2004, iar ascensiunea sa politică a culminat cu victoria în alegerile prezidențiale din 2008.

A condus Statele Unite timp de două mandate, între 20 ianuarie 2009 și 20 ianuarie 2017. În primul an de mandat a primit Premiul Nobel pentru Pace, distincție acordată pentru „eforturile sale extraordinare în scopul întăririi cooperării între popoare”.

1962: A murit actrița și cântăreața Marilyn Monroe

Pe 4 august 1962, lumea filmului era zguduită de moartea lui Marilyn Monroe, unul dintre cele mai mari simboluri ale cinematografiei americane.

Primele apariții au fost în roluri secundare la 20th Century Fox, urmate de o colaborare cu Columbia Pictures. Consacrarea a venit la începutul anilor '50, iar în 1959 a cunoscut cel mai mare succes al carierei cu rolul Sugar Kane din comedia „Unora le place jazz-ul” („Some Like It Hot”), interpretare recompensată cu Globul de Aur pentru cea mai bună actriță într-un musical sau comedie.

Ultimul său film, „Something's Got to Give”, a rămas neterminat.

Marilyn Monroe a fost găsită moartă în locuința sa din Los Angeles, iar medicii legiști au concluzionat că decesul a fost, cel mai probabil, rezultatul unei sinucideri.

Circumstanțele morții au alimentat însă numeroase teorii și speculații, inclusiv ipoteza unei presupuse colaborări cu KGB sub numele de cod „Mașa”, niciodată dovedită.

1969: S-a născut actorul român Vlad Ivanov

Pe 4 august 1969 s-a născut, la Botoșani, Vlad Ivanov, unul dintre cei mai apreciați actori români ai ultimelor decenii. După absolvirea Academiei de Teatru și Film din București, a devenit actor al Teatrului Național, unde a colaborat cu regizori precum Victor Ioan Frunză, Alexandru Tocilescu, Alexandru Dabija și Andrei Șerban.

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Consacrarea internațională a venit în 2007, odată cu rolul domnului Bebe din filmul „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”, distins cu Palme d'Or la Festivalul de la Cannes. Interpretarea i-a adus și premiul Asociației Criticilor de Film din Los Angeles pentru cel mai bun actor al anului.

Vlad Ivanov a revenit în repetate rânduri la Cannes cu filme precum „Polițist, adjectiv”, „Amintiri din epoca de aur”, „In the Fog”, iar în 2016 a reușit o performanță rară: a fost prezent în selecția oficială a festivalului cu trei producții în același an – „Bacalaureat”, „Toni Erdmann” și „Câini”.

1981: S-a născut Meghan Markle, ducesă de Sussex

Pe 4 august 1981 s-a născut Meghan Markle, fostă actriță americană, cunoscută la nivel mondial după căsătoria cu prințul Harry al Marii Britanii.

Originară din Los Angeles, Meghan și-a construit o carieră în televiziune înainte de a intra în familia regală britanică.

Căsătoria din mai 2018 i-a adus titlul de Ducesă de Sussex, însă doar doi ani mai târziu ea și prințul Harry au anunțat că renunță la statutul de membri activi ai familiei regale. Cei doi au explicat atunci că presiunea constantă exercitată de presa britanică asupra vieții lor private devenise imposibil de suportat.

1997: A murit Jeanne Calment, cea mai longevivă persoană din lume

Pe 4 august 1997 a murit Jeanne Calment, franțuzoaica recunoscută oficial drept cea mai longevivă persoană din istorie.

Născută în 1875, Jeanne Calment a trăit 122 de ani și 164 de zile, un record care nu a fost depășit nici până astăzi. Și-a petrecut întreaga viață în orașul Arles, din sudul Franței, unde a devenit o adevărată legendă locală.

De-a lungul vieții și-a văzut murind fiica și nepotul, supraviețuindu-le cu zeci de ani. Longevitatea sa continuă să fie studiată de cercetători și este considerată unul dintre cele mai bine documentate cazuri din istorie.

2020: Tragedia din Beirut. Zi de doliu național în Liban

Pe 4 august 2020, capitala Libanului a fost zguduită de una dintre cele mai puternice explozii non-nucleare produse vreodată într-o zonă urbană. În portul din Beirut au explodat cantități uriașe de nitrat de amoniu depozitate în condiții improprii, iar unda de șoc a devastat cartiere întregi.

Peste 220 de oameni și-au pierdut viața, mai mult de 6.000 au fost răniți, iar aproximativ 300.000 de locuitori au rămas fără locuințe. Imaginile cu orașul distrus au făcut înconjurul lumii, iar autoritățile libaneze au decretat trei zile de doliu național.

La cinci ani de la tragedie, explozia din Beirut rămâne unul dintre cele mai grave dezastre provocate de neglijența autorităților și un simbol al crizei politice și economice prin care continuă să treacă Libanul.