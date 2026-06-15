Șah politic la vârful puterii. Cristian Pîrvulescu vede UDMR arbitru decisiv în formarea guvernului: „Miza este recuperarea influenței”

Politologul Cristian Pîrvulescu susține că PNL traversează o etapă de tensiuni interne majore, iar scenariul în care partidul ar putea ajunge să-și conteste propriul premier nu este exclus. Totodată, acesta susține că UDMR are un rol decisiv în configurarea viitorului Guvern Veștea.

Acesta avertizează că, deși partidul pare unit în acest moment, dinamica internă este una fragilă, mai ales în condițiile discuțiilor privind viitorul prim-ministru și posibilitatea convocării unui congres extraordinar. În acest context, Pîrvulescu atrage atenția că un astfel de congres nu poate fi organizat rapid, dar presiunea politică rămâne ridicată.

„A fost o mișcare care a luat prin surprindere. A fost șah la Bolojan”, afirmă politologul, referindu-se la tensiunile din interiorul formațiunii și la poziționările din conducerea partidului, potrivit News.ro.

El susține că, în cazul unei escaladări a conflictului intern, PNL ar putea ajunge în situația dificilă de a valida sau respinge propriul premier, ceea ce ar genera o criză politică majoră.

UDMR, actorul-cheie în ecuația guvernamentală

În analiza sa, Pîrvulescu subliniază rolul esențial al UDMR în formarea viitorului guvern, considerând că sprijinul acestuia poate înclina decisiv balanța parlamentară.

„Există toate șansele să existe un guvern Veștea dacă UDMR va sprijini această formulă”, afirmă politologul, indicând că formațiunea maghiară are o poziție de negociere extrem de puternică în actualul context politic.

UDMR este descrisă ca un actor pragmatic, cu „potențial de negociere imens”, aflat într-o poziție favorabilă pentru a obține portofolii importante în viitorul executiv, în special în zona dezvoltării. În acest sens, Ministerul Dezvoltării este văzut ca un punct central al negocierilor.

„Miza maghiarilor este clară: recuperarea influenței și a portofoliilor importante”, mai arată Pîrvulescu, adăugând că aceștia sunt „artizanii acestei situații”, în lipsa cărora formarea guvernului ar deveni mult mai dificilă.

Pîrvulescu explică faptul că opoziția formată din USR, AUR și SOS România pare decisă să nu susțină noul executiv, însă ecuația parlamentară rămâne deschisă.

În opinia sa, voturile decisive ar putea veni din partea parlamentarilor independenți sau a celor aflați la început ori la final de mandat, care pot fi influențați prin negocieri punctuale.

„Oamenii aceia care sunt pentru prima și ultima dată în Parlament... au o oportunitate extraordinară susținând actualul guvern să aibă unele câștiguri”, explică acesta.