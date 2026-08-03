Polonia contestă în instanță obligația de a plăti 1,3 miliarde de euro către Pfizer pentru vaccinurile anti-COVID nepreluate

Polonia a formulat apel împotriva deciziei instanței din Bruxelles care obligă statul polonez să preia aproximativ 64 de milioane de doze de vaccin anti-COVID-19 și să achite companiei Pfizer circa 1,3 miliarde de euro.

Autoritățile de la Varșovia au solicitat și suspendarea executării hotărârii până la soluționarea definitivă a apelului, relatează Politico.

Ministerul polonez al Sănătății susține că instanța nu a luat în calcul toate elementele relevante ale cazului și a anunțat că va folosi toate mijloacele legale disponibile pentru a-și apăra poziția.

„Decizia de primă instanță nu ia în considerare toate circumstanțele factuale și juridice relevante ale cazului", a transmis Ministerul Sănătății într-un comunicat.â

Instituția nu a făcut publice argumentele care stau la baza apelului, invocând protejarea intereselor statului.

Litigiul are la bază contractul negociat în 2021 de Comisia Europeană cu Pfizer în numele statelor membre ale Uniunii Europene. În 2022, Polonia a refuzat să mai accepte noi livrări de vaccinuri, argumentând că cererea s-a redus semnificativ după pandemie și că războiul din Ucraina a schimbat prioritățile bugetare ale țării.

În 2023, Pfizer a deschis acțiuni în justiție împotriva Poloniei și României. În aprilie 2026, instanța din Bruxelles a decis că Varșovia este obligată să respecte contractul și să achite aproximativ 1,3 miliarde de euro, la care se adaugă dobânzi și cheltuieli de judecată.

Ce spune Pfizer

Compania a apărat decizia instanței belgiene și a transmis pentru Politico că aceasta reflectă importanța obligațiilor contractuale care au stat la baza răspunsului european la pandemia de COVID-19 și a solidarității dintre statele membre.

Pfizer a precizat că ia măsurile juridice necesare pentru a asigura respectarea contractelor și a subliniat că aceste demersuri au fost inițiate după mai mulți ani de discuții și după acordarea unei flexibilități semnificative statelor membre în privința implementării acordului.

Amintim că, în luna iunie a acestui an, România a primit înștiințarea oficială prin care este obligată să achite, în termen de două luni, peste 3,4 miliarde de lei către compania Pfizer, după ce a pierdut în primă instanță procesul privind vaccinurile anti-COVID 19.