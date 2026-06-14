Când i-a propus Nicușor Dan lui Adrian Veștea să fie premier: i-a dat peste cap planul de a pleca pe Muntele Athos

Premierul desemnat Adrian Veștea a dezvăluit că planul înlocuirii lui Eugen Tomac a fost pregătit de Nicușor Dan încă de la mijlocul săptămânii.

Adrian Veștea a recunoscut la Antena 3 că s-a întâlnit cu Nicușor Dan miercuri, când încă se insista pe ideea Eugen Tomac premier.

Potrivit declarațiilor sale, întâlnirea decisivă a avut loc miercuri, când i-au fost prezentate informații generale privind situația politică.

„M-am întâlnit cu președintele miercuri. Cu patru zile înainte am stat de vorbă, dar nu eram sigur că această nominalizare va exista. Miercuri am avut o discuție ipotetică, Tomac urma să-și creeze majoritatea pentru a trece guvernul. În urma deciziilor USR și UDMR, în cursul zilei de ieri, aseară, am avut o discuție cu președintele, destul de lungă. Nu am avut toate informațiile necesare încât să știu că această decizie va fi luată. A fost o decizie a lui de a comunica azi acest lucru. Știu că e o situație destul de critică la nivel de țară. A găsi soluții pentru rezolvarea problemelor ar trebui să ne preocupe”, a explicat el.

Totodată, Vestea a precizat că nu avea certitudinea privind evoluțiile politice din interiorul negocierilor și că scenariul în care Eugen Tomac nu ar fi trecut de această etapă a fost doar o ipoteză discutată anterior.

Premierul desemnat a subliniat că își asumă deschis rolul într-un moment pe care îl descrie drept critic pentru România și transmite un mesaj ferm privind formarea rapidă a unui nou Executiv, subliniind că nu va amâna procesul și că este decis să ducă negocierile până la final.

„Sunt o persoană curajoasă, iar acest lucru m-a caracterizat de fiecare dată. Am luat în piept proiecte importante și mi-am asumat decizii grele, de la plecarea de la Primăria Râșnov până la Consiliul Județean, construcția aeroportului și funcția de ministru. Nu sunt un laș și îmi asum responsabilitatea, indiferent de consecințe.”

Adrian Vestea a insistat asupra ideii că oamenii politici trebuie să răspundă provocărilor în momente dificile și să acționeze fără ezitare.

„Suntem obligați, mai ales în astfel de momente grele, ca un om politic să răspundă acestor solicitări. Eu mi-am asumat acest lucru și sunt hotărât să merg până la capăt”.

Liberalul a reiterat că obiectivul principal este învestirea rapidă a unui guvern stabil, fără a prelungi actualul blocaj politic.

„Am toată convingerea că va exista un guvern până la finele acestei săptămâni. Cred că vom trece într-o nouă etapă. Ne-am săturat de această perioadă de interimat de 40 de zile și vedem cu toții costurile economice”.

„Nu voi uza de acest termen”

Veștea a anunțat că nu intenționează să folosească termenul maxim de 10 zile prevăzut de Constituție pentru formarea guvernului, pledând pentru rapiditate și pragmatism.

„Nu voi uza de acest termen. Îmi propun să acționez cât mai repede. Nu cred că este necesar să stăm în dezbateri, în tensiuni sau în încercări de a emoționa pe unii sau pe alții. Trebuie să fim pragmatici.”

El a adăugat că stilul său de lucru este orientat spre eficiență și decizii rapide.

„Nu pierd timpul și îmi doresc să folosesc eficient fiecare perioadă a zilei și a vieții mele”.

„Nu cred că va exista vreo ruptură. Este o situație care ar trebui asumată”

În ceea ce privește sprijinul politic, Vestea a sugerat că există deja o evaluare favorabilă privind obținerea majorității necesare în Parlament.

„Există o astfel de evaluare. Am discutat cu președintele României, Nicușor Dan, și cu Eugen Tomac. Nu cred că va exista vreo ruptură. Este o situație care ar trebui asumată.”

Adrian Veștea a făcut apel la responsabilitate politică în interiorul PNL și a sugerat că actualul context ar trebui privit ca o oportunitate de coeziune.

„Ar trebui să fii mândru, ca liberal, că într-o astfel de situație păstrezi același program de guvernare”, a spus premierul desemnat.

Revenind la modul în care a apărut nominalizarea sa, Veștea a explicat că discuțiile cu președintele au fost inițial informale, fără certitudinea unei decizii imediate.

„Am stat de vorbă cu președintele în urmă cu câteva zile. Miercuri după-amiază am avut o întâlnire la Cotroceni, unde mi s-au prezentat informații generale. Nu aveam certitudinea că această nominalizare va exista”.

Despre decizia de a accepta funcția: „Am spus «da» aseară. România trece printr-un moment critic”

Adrian Veștea a detaliat contextul în care a acceptat propunerea venită din partea președintelui, subliniind că decizia a fost luată rapid, pe fondul schimbărilor politice din ultimele ore și al situației dificile la nivel național.

Premierul desemnat a explicat că scenariul inițial viza formarea unei majorități în jurul altui lider, însă evoluțiile determinate de deciziile USR și UDMR au schimbat radical datele problemei:

„În urma deciziilor luate de USR și UDMR, aseară am avut o discuție cu președintele României, una destul de lungă. Nu am avut toate informațiile necesare încât să știu că această decizie va fi luată. A fost decizia dumnealui de a o comunica astăzi”.

Veștea a insistat că acceptul său a venit în mod clar doar în cursul serii precedente, respingând ideea că ar fi existat un acord anterior.

„Știu că este o situație destul de critică la nivel de țară. Cred că a trata lucrurile cu responsabilitate și a găsi soluții pentru rezolvarea acestor probleme ar trebui să ne preocupe pe toți.”

În privința consultărilor din ultimele zile, Veștea a negat existența unor negocieri extinse sau a unor cercuri restrânse de decizie, menționând că discuțiile purtate au fost mai degrabă informale:

„Nu m-am sfătuit în sensul acesta. Am discutat diverse ipoteze, cum este firesc. Nu am avut nimic de ascuns.”

Liberalul a confirmat relația apropiată cu primarul Brașovului, George Scripcaru, pe care l-a descris drept un sprijin important.

„Este unul dintre colegii mei, o persoană pe care mă bazez, care din primul moment a venit în sprijinul meu. Este o dovadă de responsabilitate și vreau să-i mulțumesc. Cred că ar trebui să ne raportăm mai puțin la procente sau la lideri și mai mult la ce facem cu țara noastră. Fiecare dintre noi ne-am asumat o responsabilitate atunci când am intrat în politică (...)Nu este o situație plăcută nici pentru mine, nici pentru cei apropiați. Chiar și familia mea a fost luată prin surprindere)”, a mai spus premierul desemnat.

Veștea face apel la PNL să revină la masa negocierilor. Ciucu: „Ai complotat și ai trădat”

Veștea susține că n-a fost vorba de o premeditare: „Aveam cu totul alte preocupări. Voiam să merg pe Muntele Athos la sfârșitul săptămânii, dar agenda trebuie schimbată. Mi-am asumat acest lucru.”



Adrian Veștea mizează pe sprijinul PNL: „Sunt convins că acest guvern va trece”

Adrian Veștea și-a exprimat încrederea că viitorul Executiv va obține votul de învestitură, argumentând că baza principală a susținerii o reprezintă propriul partid și necesitatea unui gest de responsabilitate politică într-un moment dificil.

„Sunt convins că acest guvern va trece”, a spus Veștea explicând și pe ce se bazează:

„În primul și în primul rând, pe suportul colegilor mei, fiindcă pornesc de la de la suportul colegilor mei și am toată convingerea că este necesar ca în acest moment Partidul Național Liberal să dea dovadă de responsabilitate. Cred că sunt oameni capabili în Partidul Național Liberal care pot face parte din guvern, care se pot alătura, pot veni în cadrul acestui guvern, pot fi monitorizați și pot să dea rapoarte la partid trimestrial sau semestrial în așa fel încât să demonstreze că, de fapt, tot ceea ce am vorbit și tot ceea ce vorbesc în parcursul meu politic sunt lucruri bazate pe realități, iar eu de fiecare dată mi-am îndeplinit mandatul pe care mi l-am asumat. Nu sunt vorbe goale, doresc să continui toate aceste reforme, îmi doresc ca tot ceea ce a fost început să fie dus la bun sfârșit, iar România să iasă din această situație de criză”.

„N-am avut niciodată vreun dosar. Sunt un patriot și un om responsabil”

Chestionat în legătură cu acuzațiile venite din interiorul propriului partid, Veștea a afirmat că întreaga sa carieră publică demonstrează contrariul:

„Faptele au adus încredere și vă asigur că persoana pe care o cunoașteți este aceeași. Am fost în toate județele României, m-am întâlnit cu primari de toate culorile politice și am încercat să găsesc soluții pentru problemele comunităților (...) Cred că astăzi este un act de responsabilitate să găsim o soluție, după 40 de zile de interimat, astfel încât România să poată veni în sprijinul cetățenilor”.

Întrebat direct dacă este „trădător” sau „șantajat”, liderul liberal a respins categoric aceste etichete și a făcut apel la propria activitate administrativă ca argument:

„N-am avut niciodată vreun dosar. De 22 de ani sunt ordonator de credite și am gestionat bugete foarte mari (...) Sunt un patriot și un om responsabil”.

Scindări în interiorul PNL

Amintim că desemnarea lui Adrian Veștea ca premier a scos la iveală fisuri adânci în PNL, conturând două tabere, una fidelă liderului Ilie Bolojan și alta care susține intrarea la guvernare cu noul candidat.

Conducerea partidului a reacționat dur după anunțul lui Nicușor Dan, fiind luate în calcul inclusiv sancțiuni sau excluderea lui Veștea.

Premierul interimar Ilie Bolojan, președintele PNL, a lansat un atac dur la adresa lui Nicușor Dan.

„Am luat act de faptul că președintele Nicușor Dan l-a desemnat pentru funcția de prim-ministru pe domnul Adrian Veștea. Nici conducerea PNL și nici eu, personal, nu am fost informați anterior de președinte în privința acestei decizii, un act ostil, o evidentă încercare de rupere a PNL, intenție intuită încă de la doborârea guvernului în interesul PSD. Încercarea de a impune unui partid un premier din rândurile sale, fără a avea măcar o consultare prealabilă și după toate deciziile luate în unanimitate de forurile partidului, încalcă orice principiu de colaborare politică loială.În perioada imediat următoare vom organiza un BPN al PNL pentru a lua o decizie oficială", a transmis Ilie Bolojan

Adrian Veștea a transmis un mesaj ulterior de conciliere către PNL, afirmând că situația actuală „nu este o amenințare”, ci „un moment de responsabilitate”. El a făcut apel la revenirea la negocieri și la formarea rapidă a unei majorități, subliniind că „România are nevoie de stabilitate”.

Premierul desemnat a insistat pe continuitatea reformelor și pe rolul PNL în guvernare, pledând pentru „soluții pentru continuarea guvernării”, nu „calcule mărunte”.

„Ai complotat împotriva colegilor tăi”

Mesajul a fost însă respins dur din interiorul partidului. Ciprian Ciucu l-a acuzat direct de trădare, afirmând: „Ai complotat împotriva colegilor tăi. Ai complotat și ai trădat încrederea noastră”.

Desemnarea-surpriză a lui Adrian Veștea, relatată de presa internațională. Cum explică Reuters, AP și alte publicații alegerea făcută de Nicușor Dan

În paralel, în PNL au apărut rapid și primele poziții favorabile lui Veștea

Printre primii care au „rupt rândurile” au fost liberaliul Răzvan Prișcă și Ionuț Stroe, care au argumentat că România are nevoie de guvern și că Veștea are experiența necesară. Mesajele lor au stârnit reacții puternice din partea susținătorilor lui Bolojan, inclusiv apeluri la excluderi.

Ulterior, sprijinul s-a extins în teritoriu. Lideri locali și primari, în special din Brașov, au subliniat experiența administrativă a lui Veștea și au invocat nevoia de stabilitate politică și continuarea proiectelor.

Monica Anisie a cerut depășirea „orgoliilor”

Noi voci s-au alăturat taberei pro-Veștea. Monica Anisie a cerut depășirea „orgoliilor” și formarea rapidă a unui guvern, iar Ion Iordache (PNL Gorj) l-a descris pe Veștea drept „un liberal autentic”.

Poziționările au devenit și mai ferme. Liderul PNL Brăila, Alexandru Popa, a respins ideea de sancționare a lui Veștea și a spus clar: „Cum să fie exclus?”, insistând că PNL trebuie să funcționeze democratic.

În paralel, liderii locali au cerut explicit susținerea premierului desemnat, invocând „interesul național” și necesitatea unui guvern rapid. Mesaje similare au venit din Cluj, Giurgiu, Gorj și alte organizații, toate pledând pentru unitate și responsabilitate.

Liberalul Toma Petcu a calificat desemnarea drept „o soluție pentru actuala criză politică și o soluție pentru PNL”, cerând colegilor să susțină această variantă.

Amintim că președintele Nicușor Dan a semnat duminică decretul prin care Adrian-Ioan Veștea este desemnat candidat la funcția de prim-ministru.

Totodată, a fost revocat decretul anterior prin care Eugen Tomac fusese desemnat premier. Schimbarea vine după ce Tomac și-a depus mandatul în aceeași dimineață.