 Zelenski a revocat-o pe ambasadoarea Ucrainei în SUA în plină campanie pentru obținerea de noi sisteme Patriot | adevarul.ro
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Zelenski a revocat-o pe ambasadoarea Ucrainei în SUA în plină campanie pentru obținerea de noi sisteme Patriot

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Președintele Volodimir Zelenski a semnat decretul de revocare din funcție a ambasadoarei Ucrainei în Statele Unite, Olha Stefanișina. Decizia, oficializată luni, 3 august, a fost luată în plină campanie pentru obținerea de noi sisteme Patriot.

Olha Stefanișina FOTO captură YouTube Council on Foreign Relations
Olha Stefanișina FOTO captură YouTube Council on Foreign Relations

„Revocarea Olhăi Stefanişina din funcţia de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Ucrainei în Statele Unite”, se arată în decretul publicat pe site-ul președinției.

Revocarea are loc în contextul în care Kievul insistă pe lângă Washington pentru obţinerea unor noi rachete Patriot, necesare pentru a contracara atacurile ruseşti, relatează AFP şi Reuters, citate de Agerpres.

Ambasadoarea și-a anunțat plecarea după apariția unor acuzații

Săptămâna trecută, Olha Stefanișina a confirmat informațiile apărute în presa ucraineană potrivit cărora și-a depus demisia, la doar un an de la preluarea mandatului de ambasador la Washington.

Diplomata a declarat că este pregătită să revină în Ucraina pentru a răspunde unor acuzații privind declarațiile sale de avere.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Stefanișina a explicat că a ales să părăsească funcția din motive personale, descriind demersul drept o „decizie personală, motivată de circumstanţe personale”.

Totodată, diplomata și-a apărat activitatea diplomatică și a afirmat că a contribuit la consolidarea sprijinului american pentru Ucraina și și-a exprimat mândria pentru contribuția la „sporirea livrărilor de armament din SUA şi de a fi menţinut acest sprijin exact când climatul politic de la Washington evolua în defavoarea” Ucrainei.

Zelenski le cere diplomaților să obțină mai mult armament pentru Ucraina

Schimbarea ambasadorului de la Washington are loc într-un context în care Ucraina încearcă să convingă partenerii occidentali să accelereze livrările de armament, inclusiv sisteme Patriot necesare pentru apărarea antiaeriană.

În cadrul unei întâlniri desfășurate luni la Kiev cu diplomații ucraineni, Volodimir Zelenski le-a cerut ambasadorilor să se implice direct în obținerea de sprijin militar și tehnic pentru perioada următoare.

„Fiecare ambasador trebuie să obţină armament pentru Ucraina”, a declarat președintele ucrainean.

Deocamdată, Zelenski nu a anunțat cine va prelua postul de ambasador al Ucrainei în Statele Unite, una dintre cele mai importante funcții diplomatice ale Kievului în contextul războiului cu Rusia.

Amintim că Volodimir Zelenski a confirmat o serie de schimbări la vârful instituțiilor responsabile de securitatea națională. Potrivit acestuia, Rustem Umerov va fi numit director al Serviciului de Informații Externe al Ucrainei, iar Igor Klimenko va deveni noul secretar al Consiliului Național pentru Securitate și Apărare (NSDC). Anunțul a fost făcut în cadrul reuniunii ambasadorilor Ucrainei de la Kiev.

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