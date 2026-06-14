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Prima reacție din PSD, după ce Nicușor Dan a anunțat noul premier desemnat. Ce spun AUR și USR

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Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a criticat dur decizia președintelui Nicușor Dan de a-l desemna pe Adrian Veștea în funcția de premier, după retragerea lui Eugen Tomac, susținând că noua propunere nu are șanse să obțină sprijinul Parlamentului. Ştefan Pălărie, liderul senatorilor USR, a declarat că partidul urmărește în primul rând clarificarea poziției PNL și conturarea unei eventuale majorități.

Nicușor Dan a venit cu o nouă propunere surpriză de premier, Adrian Veștea FOTO Mediafax
Nicușor Dan a venit cu o nouă propunere surpriză de premier, Adrian Veștea FOTO Mediafax

UPDATE 10.15 Daniel Zamfir (PSD): „Noi îl susținem pe Adrian Veștea pentru a nu repeta lucrurile greșite făcute de Bolojan”

Senatorul PSD Daniel Zamfir a declarat duminică, la Antena 3, că PSD îl va susține pe Adrian Veștea, noul premier desemnat de Nicușor Dan:

„Noi îl susținem pe Adrian Veștea pentru a nu repeta lucrurile greșite făcute de Bolojan. Dincolo de faptul că îl cunosc personal pe Adrian Veștea și știu că este un om foarte capabil, ideea de a avea o colaborare cu el este una pe care v-am exprimat-o deja. Cred că PSD îl va susține, nu are niciun motiv să nu o facă”.

UPDATE 10.08 Sociologul Remus Ștefureac: „Un punct de inflexiune în politica românească”

Pe fondul anunțului și reacțiilor politice în lanț generate de desemnarea liberalului Adrian Veștea pentru formarea noului Guvern, sociologul Remus Ștefureac descrie momentul drept unul de cotitură pentru scena politică din România.

„Trăim un punct de inflexiune în politica românească, un moment care va avea implicații profunde atât asupra prezentului apropiat, cat și asupra următorilor ani. Se joacă un șah politic total în care instrumentele combinației sunt atât calculele matematice avansate, cât si hazardul zarurilor, totul într-un climat tipic de incertitudine politică bizantină”, a transmis Remus Ștefureac pe Facebook.

UPDATE 10.04 Ciprian Ciucu: „Complot. Trădare. Ingerință”

Ciprian Ciucu, prim-vicepreședintele PNL, a reacționat dur după nominalizarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru, acuzând lipsa totală de consultare a conducerii PNL și calificând situația drept un atac direct la adresa partidului. 

„Conducerea statutară a Partidului Național Liberal nu a fost consultată, nici măcar întrebată cu privire la această nominalizare. Am aflat cu toții post-factum, când au început să sune telefoanele. Este un act de agresiune la adresa unui partid democratic, nemaintîntâlnit până acum, pe care cei care au complotat împotriva noastră în ultimele luni, l-au dus astăzi în cea mai agresivă fază a lui.

Au știut încă de săptămâna acesta, nu au spus nimic, au conspirat. De aceea, cei care ne vor cere să ducem trădarea mai departe, nu au venit la ședința BPN. Dl. Veștea fiind printre ei. Unul dintre obiective este ruperea PNL.

Am încredere că Partidul Național Liberal nu se va face preș și va trece și acest test. România are nevoie de partide serioase, mature, care să nu se lase călcate în picioare.Modul acesta de a face politică se va întoarce împotriva acelora care fac politică în acest fel”, a scris Ciucu pe Facebook.

UPDATE Premierul Interimar Ilie Bolojan: „Nici conducerea PNL și nici eu, personal, nu am fost informați anterior de președinte în privința acestei decizii”

Conducerea PNL nu a fost consultată înainte de anunțul făcut de președintele Nicușor Dan privind desemnarea liberalului Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru, a scris Ilie Bolojan, liderul Partidului Național Liberal, într-o postare pe Facebook.

„Am luat act de faptul că președintele Nicușor Dan l-a desemnat pentru funcția de prim-ministru pe domnul Adrian Veștea. Nici conducerea PNL și nici eu, personal, nu am fost informați anterior de președinte în privința acestei decizii, un act ostil, o evidentă încercare de rupere a PNL, intenție intuită încă de la doborârea guvernului în interesul PSD.

Încercarea de a impune unui partid un premier din rândurile sale, fără a avea măcar o consultare prealabilă și după toate deciziile luate în unanimitate de forurile partidului, încalcă orice principiu de colaborare politică loială”

Liderul liberal a anunțat că partidul va convoca în perioada următoare o ședință a Biroului Politic Național pentru a stabili o poziție oficială:

„În perioada imediat următoare vom organiza un BPN al PNL pentru a lua o decizie oficială”.

Peiu, AUR: „O numire ridicolă”

Într-o reacție la Digi 24, Petrișor Peiu a afirmat că schimbarea vine pe fondul lipsei unei majorități politice solide și a calificat demersul ca fiind unul lipsit de logică politică.

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„Domnul Nicușor Dan a realizat probabil, într-un târziu, că nu are nicio șansă guvernul impus de dânsul, Tomac, să treacă de votul Parlamentului și atunci, în disperare de cauză, apelează la cea de-a doua armă pe care o avea în panoplie: numirea unui liberal, în intenția de a rupe o parte din voturile, din grupurile parlamentare liberale. Părerea mea este că este o numire la fel de ridicolă ca și prima, pentru că nu... nerezultând dintr-o majoritate parlamentară constituită între partide, nu va avea cum să ia voturile necesare”, a declarat Petrișor Peiu.

Petrișor Peiu critică mișcarea președintelui. FOTO Mediafax
Petrișor Peiu critică mișcarea președintelui. FOTO Mediafax

Liderul senatorilor AUR a sugerat că o eventuală susținere parlamentară ar putea veni doar în condiții excepționale, pe care le consideră improbabile:

„Doar dacă nu cumva sunt unii prin Parlament care votează de frică orice prostie care vine de la Președinție. Dar altfel, este în afara logicii ca partidele care au anunțat o dată un lucru să revină asupra lor”.

Peiu și-a exprimat scepticismul și față de posibilitatea ca liberalii să își schimbe poziția politică.

„Eu nu cred că cei din PNL, care au votat în unanimitate, din câte-mi aduc aminte, să nu susțină un guvern cu PSD-ul se vor răzgândi peste noapte doar pentru că premierul este un liberal. O tactică de tip Gheorghe Tătărescu, folosită de mult de Carol al II-lea, nu e nicio noutate”.

AUR exclude susținerea viitorului guvern

Petrișor Peiu a reiterat poziția AUR, precizând că partidul nu va susține un executiv din care nu face parte.

„Cât privește poziția partidului AUR, ea rămâne consecventă. Noi am spus că nu vom vota niciodată un guvern din care nu facem parte, un guvern la care nu avem prim-ministru ca să avem... și un guvern care să dorească să schimbe părți consistente din politica economică a coaliției PSD, PNL, USR, UDMR. Deci, sub nicio formă nu se pune problema să votăm un guvern de tipul acestuia.

Întrebat dacă noul premier desemnat ar putea purta negocieri cu AUR, Peiu a lăsat deschisă această posibilitate, însă a pus sub semnul întrebării autonomia lui Adrian Veștea.

„Nu am de unde să știu. Cred că domnia sa are un comportament decent așa, dar aici nu se reprezintă pe el. Adrian Veștea este un alt nume pentru Nicușor Dan, care s-a numit Tomac până acuma, acuma și-a schimbat numele în Veștea. Nu cred că domnul Veștea are vreo autonomie. Adică, el joacă aici la impuse. Este un guvern personal sau o încercare de a face un guvern personal de către Nicușor Dan, unde-și numește diverși păpușari care trec... un scenariu scris dinainte, la care trec, nu cred că dânsul hotărăște”, a spus liderul senatorilor AUR. 

Nicușor Dan: „Eugen Tomac și-a depus mandatul în această dimineață și îl desemnez premier pe Adrian Veștea”

Liderul senatorilor USR, Ştefan Pălărie: „Sunt curios care este poziția PNL”

Ştefan Pălărie, liderul senatorilor USR, a declarat, la Antena 3, că partidul urmărește în primul rând clarificarea poziției PNL și conturarea unei eventuale majorități.

„Sunt curios care este poziția PNL față de această propunere. Avem o altă decizie, de a ne alinia cu președintele PNL. Suntem în momentul de surpriză. Trebuie să înțelegem care este propunerea de potențial Guvern politic”, a afirmat Pălărie.

Reprezentantul USR a subliniat că formațiunea nu a stabilit, în acest moment, condiții ferme pentru susținerea sau respingerea viitorului Executiv, dar a indicat că decizia va depinde de modul în care va fi construită majoritatea politică.

„Nu avem un set de linii roșii pentru programul de guvernare, încercăm să înțelegem care este construcția. În momentul de față avem o posibilă oportunitate ca PNL să hotărască dacă îl susține sau nu”, a precizat senatorul.

În același timp, Pălărie a ridicat semne de întrebare și cu privire la statutul lui Adrian Veștea în interiorul PNL, sugerând că sprijinul liberal ar putea fi decisiv pentru soarta noului cabinet.

„Sunt multe scenarii: dacă PNL nu îl susține, vreau să înțeleg dacă domnul Veștea este un tehnocrat autodemis din PNL sau un lider care își asumă conducerea PNL”, a adăugat acesta.

Amintim că.  După ce președintele Nicușor Dan l-a anunțat, duminică, 14 iunie, pe Adrian Veștea drept noul premier desemnat, Eugen Tomac și-a explicat retragerea, subliniind că nu a reușit să coaguleze sprijinul politic necesar pentru formarea unui Guvern.  

Noul premier desemnat urmează să încerce formarea unei majorități parlamentare pentru învestirea guvernului.

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