Ghinionul unui primar PSD, plecat la munte cu mașina Primăriei. Vacanța s-a încheiat după ce Poliția a descoperit că autoturismul nu avea RCA

Vacanța unui primar din județul Iași s-a încheiat mai repede decât și-ar fi imaginat. Gelu Spaiuc și soția sa, viceprimar al comunei Sirețel, au fost opriți de polițiști în drum spre Vatra Dornei, iar mașina Primăriei cu care se deplasau a fost imobilizată după ce s-a constatat că nu avea o poliță RCA valabilă.

Sursa video: Iasi TV Life

Incidentul a avut loc în municipiul Vatra Dornei, unde autoturismul aparținând Primăriei Sirețel a fost tras pe dreapta pentru un control de rutină.

În urma verificării documentelor, polițiștii au constatat că vehiculul circula fără asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto (RCA), situație în care au fost aplicate măsurile prevăzute de lege.

La verificarea documentelor, polițiștii au constatat că autoturismul Primăriei Sirețel, în care se aflau primarul PSD Gelu Spaiuc și viceprimarul Doina Spaiuc, circula fără o poliță RCA valabilă. În consecință, au reținut certificatul și plăcuțele de înmatriculare ale vehiculului, conform prevederilor legale.

„Lăsați pietoni în plin centru, primarul și doamna vice au fost nevoiți să-și strângă bagajele din portbagaj și să caute de urgență ocazii sau trenuri pentru a se întoarce acasă. Mașina instituției rămâne «sechestrată» la Vatra Dornei până când edilii vor scoate bani din buzunar pentru amendă și pentru o nouă asigurare”, a transmis Iași TV Life într-o postare pe Facebook.

Primarul conduce comuna din 2020

Gelu Spaiuc este primarul comunei Sirețel din anul 2020, iar administrația locală este condusă împreună cu soția sa, Doina Spaiuc, care ocupă funcția de viceprimar.

Conform celor mai recente declarații de avere, primarul încasează un venit anual de aproximativ 115.093 de lei, echivalentul a circa 9.600 de lei pe lună, în timp ce viceprimarul are un venit de aproximativ 4.800 de lei lunar.

Comuna are aproximativ 3.500 de locuitori.