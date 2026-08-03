 Horoscop 4 august. Zodia care își rezolvă o mare problemă. Nativii cu mari șanse să obțină ce își doresc | adevarul.ro
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Horoscop 4 august. Zodia care își rezolvă o mare problemă. Nativii cu mari șanse să obțină ce își doresc

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Ziua de marți, 4 august, aduce provocări, dar și oportunități pentru toate zodiile. Unii nativi sunt îndemnați să fie mai atenți la comunicare și la relațiile cu cei din jur, în timp ce alții trebuie să-și gestioneze mai bine energia sau să ia decizii chibzuite în plan financiar. Lorina, astrologul Click!, are previziuni pentru fiecare semn al horoscopului.

O zodie trebuie să se reorganizeze profesional. FOTO Shutterstock
O zodie trebuie să se reorganizeze profesional. FOTO Shutterstock

Berbec 

Iubire - Abandonaţi comunicarea prin metode care nu dau rezultate! Unele situaţii vă cer să improvizaţi şi să fiţi mai original.

Sănătate - Modificaţi planurile şi includeţi partenerul în rutina voastră! Va fi un punct de sprijin şi un reminder pentru încălcarea regulilor.

Bani - Apar situaţii de la colaboratori care vă cer atenţie imediată. E nevoie să vă reorganizaţi programul.

Taur

Iubire - Sunteți curios până la indiscreție și nu aveți răbdare cu ceilalți. Mintea vă este împărțită în prea multe sarcini. Fiți atent la cuvinte!

Sănătate - Surescitarea își spune cuvântul prin amețeli, dureri de cap sau chiar migrene. Preveniți prin relaxare.

Bani - E moment pentru planificarea căii profesionale și a strategiilor de viitor. Visați măreț!

Gemeni 

Iubire - Atenţie la manifestările verbale de gelozie! Vă faceţi singuri probleme fără să aibă neapărat o bază reală.

Sănătate - Folosiţi tehnologia în avantaj propriu. Faceţi mişcare şi de acasă, cu antrenori online.

Bani - Apar oportunităţi bune, dar cu investiţii mari iniţiale. Nu faceţi împrumuturi! Așteptați un moment mai potrivit, când resursele proprii vor fi suficiente!

Rac 

Iubire - Sunaţi rudele favorite sau un prieten vechi şi actualizaţi informaţiile. Socializaţi relaxat din propriul fotoliu!

Sănătate - Faceţi rezerve de energie. Analizaţi pe ce merită să vă consumaţi. Nu renunţaţi la terapiile blânde!

Bani - Fiţi creativ. Puteţi rezolva original şi eficient problemele cu banii care nu v-au fost restituiţi la timp.

Leu

Iubire - Familia vă sprijină în schimbările profesionale. Sfaturile celor dragi sunt de bun simţ şi bine venite.

Sănătate - Nu neglijați cerinţele organismului! Rezistenţa fizică e redusă şi pot apărea simptome iritante.

Bani - Cereţi sfaturi profesionale de la oameni care ştiţi că sunt obiectivi! Vreţi să duceţi la bun sfârşit sarcini, nu să fiţi lăudat.

Fecioara 

Iubire - Apar discuții cu partenerul, legate de intimitate și de cât de implicat e fiecare în relație. Lămuriți cu calm lucrurile!

Sănătate - Indiferent că e durere de la sport sau de la o afecțiune apărută din senin, e intensă. Evitați suprasolicitarea!

Bani - Plătiți taxele, impozitele și datoriile! Nu le lăsați pentru următorul salariu și nu vă fie teamă că nu vă descurcați!

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