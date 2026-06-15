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Video Ilie Bolojan după ședința liberalilor: „PNL i-a solicitat domnului Veștea depunerea mandatului până mâine. Nu vom susține instalarea unui astfel de guvern”

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Președintele PNL, Ilie Bolojan, a făcut declarații în urma ședinței de luni care a durat în jur de șase ore. Liderul liberal a afirmat că formațiunea sa politică nu va susține un executiv condus de Adrian Veștea și i-a cerut acestuia să își depună mandatul până marți, 16 iunie.

Ilie Bolojan, președintele PNL, susține declarații de presă la Palatul Parlamentului din București, 15 iunie 2026 FOTO: Inquam Photos / George Calin

„A fost o ședință lungă în care poziția PNL față de propunerea președintelui de a-i încredința dl Veștea a fost clarificată în sensul următor: PNL nu va susține instalarea unui astfel de guvern, având în vedere cum s-a făcut această desemnare cu încălcarea spiritului democrației parlamentare prin nominalizarea unui prin-vicepreședinte fără notificarea partidului. Decizia a fost adoptată cu 41 voturi pentru”, a declarat Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan, președintele PNL, susține declarații de presă la Palatul Parlamentului din București, 15 iunie 2026 FOTO: Inquam Photos / George Calin
Imaginea 1/5: Ilie Bolojan, președintele PNL, susține declarații de presă la Palatul Parlamentului din București, 15 iunie 2026 FOTO: Inquam Photos / George Calin
Ilie Bolojan, președintele PNL, susține declarații de presă la Palatul Parlamentului din București, 15 iunie 2026 FOTO: Inquam Photos / George Calin
Ilie Bolojan, președintele PNL, susține declarații de presă la Palatul Parlamentului din București, 15 iunie 2026 FOTO: Inquam Photos / George Calin
Ilie Bolojan, președintele PNL, susține declarații de presă la Palatul Parlamentului din București, 15 iunie 2026 FOTO: Inquam Photos / George Calin
Ilie Bolojan, președintele PNL, susține declarații de presă la Palatul Parlamentului din București, 15 iunie 2026 FOTO: Inquam Photos / George Calin
Ilie Bolojan, președintele PNL, susține declarații de presă la Palatul Parlamentului din București, 15 iunie 2026 FOTO: Inquam Photos / George Calin

El a adăugat: „PNL i-a solicitat domnului Veștea depunerea mandatului până mâine, parlamentarii PNL au fost mandați ca până la următoarea ședință să procedeze după formula «nu votez», iar parlamentarii sau cei care ar putea fi propuși fără susținerea PNL își vor pierde calitatea de membri.”

„În perioada următoare, dat fiind situația, se impun consultări, iar solicitarea PNL către președinte este să se reia consultările cu partidele pentru a avea un Guvern, inclusiv minoritar, care să existe susținere”, a conchis premierul interimar și lider PNL.

Liberalii s-au reunit luni în ședință pentru a decide poziția oficială privind susținerea lui Adrian Veștea, premierul desemnat de președintele Nicușor Dan. În urma ședinței, votul a fost unul categoric.

Tot în cadrul ședinței, propunerea susținută de Ilie Bolojan privind excluderea unei guvernări alături de Partidul Social Democrat a fost aprobată.

Votul a fost clar: 39 pentru, 10 împotrivă și 5 abțineri, reconfirmând poziția PNL de a nu forma alianță guvernamentală cu PSD.

Potrivit unor stenograme, Ilie Bolojan a explicat în cadrul ședinței lipsa de consultare în legătură cu propunerile de premier.

„Suntem într-o situație cum partidul nu a mai fost de mult și avem trei probleme. Avem anunțul de dumunică dimineata al presedintelui României prin care Adrian Veștea este propus în calitate de premier în așa fel încât sa formeze un Guvern. Acest anunț s-a făcut în condițiile în care domnul Veștea nici pe mine, nici pe domnul secretar general nu ne-a anuntat în prealabil. Din acest punct de vedere a fost cel puțin o atitudine necolegială”, a spus Bolojan în ședința PNL.

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