Cătălin Predoiu, declarație explozivă în ședința PNL: „Intuiesc că este posibil să fie ultima dată când iau cuvântul în această formulă”

Cătălin Predoiu a transmis în ședința Partidului Național Liberal de luni, 15 iunie, că nu a fost implicat în nominalizarea lui Adrian Veștea, semnalând tensiuni în interiorul conducerii partidului. Acesta a avertizat că ar putea fi pentru ultima dată când ia cuvântul în această formulă de conducere.

Cătălin Predoiu, prim-vicepreședinte al PNL, a declarat că intervenția sa ar putea fi una dintre ultimele în această formulă de conducere și a subliniat că „nu a avut nicio discuție privind nominalizările guvernamentale”.

Predoiu: „Nu am fost consultat în privința nominalizărilor”

„Intuiesc că este posibil să fie ultima dată când iau cuvântul în această formulă. Tocmai de aceea, vreau să vorbesc deschis, responsabil și fără echivoc. Nu am avut nicio discuție privind nominalizările guvernamentale, nici cu PSD, nici cu alte partide. Pe Sorin Grindeanu l-am văzut ultima dată la ultima ședință de coaliție. Nu am vorbit cu Adrian Veștea despre această nominalizare”, a transmis Predoiu, comform unor surse politice pentru „Adevărul”.

Acesta a susținut că Partidul Național Liberal trebuie să rămână la guvernare, dar doar după o reconstrucție politică internă și o reconectare cu baza electorală.

„PNL s-a rupt de propria bază electorală”

În opinia lui Predoiu, PNL trebuie să guverneze, dar cu o bază politică refăcută.

„România are nevoie de guvern, iar PNL trebuie să își asume guvernarea. Dar PNL nu poate guverna ignorând propria bază politică și electorală. PNL s-a rupt de baza sa de guvernare, iar această problemă trebuie recunoscută. I-am ridicat această problemă președintelui partidului”, a spus acesta.

Cătălin Predoiu a vorbit și despre necesitatea unui executiv cu oameni noi, în contextul unor proiecte strategice majore: „Am propus ca viitorul guvern să fie construit cu oameni noi, tocmai pentru a recâștiga credibilitate și încredere. România nu mai poate sta în interimat. Realitatea este că țara are nevoie urgentă de guvern. Sunt dosare strategice care nu mai pot aștepta. Exemplu: coridorul transversal, cu miză de sute de miliarde de dolari în următorii 10–20 de ani. Exemplu: poziționările de trupe ale Statelor Unite și discuțiile strategice de securitate regională.”

Prim-vicepreședintele PNL a avertizat că România nu își poate permite instabilitate politică în context internațional: „România nu poate lipsi de la aceste discuții sau intra în ele cu un guvern interimar ori lipsit de autoritate politică deplină.”

„România are nevoie de guvern stabil, nu interimar”

În același timp, Predoiu a criticat dependența deciziilor politice de conflictul cu alte partide.„Comportamentul PSD la moțiune nu poate fi singurul argument. Nu putem justifica orice decizie politică doar prin invocarea comportamentului PSD la moțiunea de cenzură. Da, comportamentul PSD a fost grav și trebuie spus acest lucru. Dar PNL trebuie să gândească mai departe de episodul moțiunii”, a spus Predoiu.

De asemenea, Cătălin Predoiu a cerut clarificări privind strategia de guvernare.

„Întrebarea este: ce soluție politică avem astăzi pentru guvernarea României? De ce nu a fost acceptată soluția Tomac? Trebuie explicat clar de ce nu am acceptat soluția Tomac. Dacă problema erau anumite persoane, se putea cere înlocuirea lor.”

Predoiu a sugerat că deciziile recente ale președintelui Nicușor Dan arată o lipsă de încredere în alte formule politice: „Semnificația faptului că președintele nu a dat mandatul PSD. Poate că președintele nu a dat mandatul PSD pentru că nu are încredere în PSD. Dacă ar fi avut încredere în PSD, ar fi putut nominaliza un premier PSD. Faptul că nu a făcut-o arată că vede în PNL o garanție mai mare de responsabilitate și stabilitate.”

Cătălin Predoiu a criticat și dubla măsură din evaluarea alianțelor politice: „Există o problemă de consecvență politică. Unii s-au coordonat cu un partid și au considerat că este legitim. Dar când alții se coordonează cu alt partid, se spune că este greșit. Nu putem funcționa cu dublă măsură. PNL trebuie să judece politic după efecte, nu după simpatii sau antipatii conjuncturale.”

„Președintele nu a ales PSD, ci a ales o soluție liberală”

În concluzie, Cătălin Predoiu a susținut că Partidul Național Liberal trebuie să își recupereze legătura cu electoratul și să își asume guvernarea într-un moment politic critic, avertizând că România are nevoie de stabilitate.

„PNL trebuie să guverneze, dar trebuie să o facă refăcând legătura cu electoratul său. România are nevoie de stabilitate, de guvern, de decizie și de prezență în marile dosare strategice. Președintele nu a ales PSD, ci a ales o soluție liberală. PNL trebuie să se ridice la nivelul acestui moment, nu să îl rateze prin orgolii, blocaje sau calcule interne”, a conchis Predoiu.