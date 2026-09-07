 În timp ce George Simion pescuiește în Grecia, trei lideri AUR îi contestă deciziile: „Direcția trebuie să fie una diferită” | adevarul.ro
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În timp ce George Simion pescuiește în Grecia, trei lideri AUR îi contestă deciziile: „Direcția trebuie să fie una diferită”

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Trei lideri AUR susțin că partidul ar trebui să negocieze cu PSD și celelalte formațiuni pentru ieșirea din criza politică, nu neapărat pentru funcţii, în ciuda poziției oficiale anunțate de George Simion, potrivit căruia AUR nu va vota un guvern din care nu face parte.

Gheorghe Piperea Marius Lulea şi Mohammad Murad, despre AUR şi George Simion.
Gheorghe Piperea Marius Lulea şi Mohammad Murad, despre AUR şi George Simion. Foto: RealitateaTV

Trei dintre liderii AUR, profesorul universitar și europarlamentarul Gheorghe Piperea, deputatul Mohammad Murad și președintele fondator al partidului, Marius Lulea, au pus sub semnul întrebării strategia anunțată de George Simion pentru ieșirea din criza politică.

Invitați duminică, 6 septembrie, la Realitatea TV, cei trei au susținut că AUR ar trebui să discute cu PSD, dar și cu celelalte partide despre formarea unei majorități parlamentare, în ciuda declaraţiei lui George Simion, care a anunțat oficial că formațiunea nu va vota un guvern din care nu face parte.

„Direcția AUR trebuie să fie una diferită”

Discuția a scos la iveală și nemulțumiri mai vechi din interiorul AUR. Cei trei lideri au recunoscut, mai voalat sau mai direct, că au ajuns să fie marginalizați după ce opiniile lor au început să difere de linia impusă de George Simion.

Marius Lulea, unul dintre fondatorii AUR și fost apropiat al lui George Simion, a vorbit cel mai direct despre modul în care se iau deciziile în partid. El susține că liderul AUR stabilește direcția, iar ceilalți membri află ulterior ce s-a decis.

„În primul rând, realitatea este că nu se iau decizii în interiorul AUR. Se iau decizii doar de către George Simion și ele sunt doar comunicate celorlați membri. Aceasta este realitatea și este și unul dintre motivele pentru care am decis, dacă tot nu contează opinia lui Marius Lulea - deși în câteva rânduri s-a confirmat că ceea ce am afirmat a ieșit ca fiind corect - că e mai bine să nu validez, prin prezența mea, această echipă care conduce astăzi partidul AUR, această situație.

Eu cred că direcția partidului AUR trebuie să fie una diferită, o direcție mai puțin radicală, mai puțin populistă, să ne pregătim ca să fim un partid serios”, a spus Marius Lulea.

Vă reamintim că Marius Lulea a fost unul dintre oamenii aflați la începuturile AUR alături de George Simion, însă relația dintre cei doi s-a deteriorat în timp, iar acesta a fost îndepărtat din conducerea partidului.

„Nu sunt un disident”

În ceea ce îl priveşte pe Gheorghe Piperea, acesta a ţinut din start să respingă ideea că ar fi devenit un „disident” în AUR, dar a recunoscut că se aștepta ca opiniile sale să aibă mai multă greutate în partid.

Europarlamentarul s-a referit inclusiv la controversatul amendament depus de AUR la Legea ANI, care viza averile partenerelor demnitarilor, manifestându-şi nemulţumirea că nu i s-a cerut opinia în calitate de avocat înainte ca formațiunea să înainteze propunerea.

„Cu toată supărarea pe care am avut-o la data de 10 decembrie 2025, când au fost niște alegeri în partid și s-au votat contra mea, am acceptat ideea că așa este democratic, așa a fost votat, asta este. Nu sunt un disident, nici vorbă de așa ceva. Și cu atât mai puțin nu sunt aici ca să-l acuz pe George Simion de ceva.

(...) Sunt momente decisive, sunt momente importante, sunt momente tensionate în care te-ai aștepta ca măcar pe specialitățile acestor oameni să fie puse niște întrebări. (...) M-aș fi așteptat, având în vedere că eu sunt totuși profesor universitar și sunt profesor de drept, nu de altceva, ar fi trebuit să mă întrebe”, a spus Piperea la Realitatea.

Mohammad Murad a avut, la rândul său, critici la adresa conducerii partidului, însă a fost ceva mai temperat. El a apreciat performanța politică a lui George Simion, dar a susținut că partidul trebuie să adopte o atitudine mai responsabilă.

„Ceea ce a făcut George Simion n-a putut să facă niciun partid, niciun persoană, niciun român, după '90 încoace, ca să fim foarte clari. Dar problema este alta. Timpul îți cere ție să fii mult mai responsabil”, a punctat Mohammad Murad.

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Cei trei lideri AUR vor negocieri oficiale cu PSD

Diferenţa dintre poziţia celor trei lideri şi George Simion este şi mai clară atunci când vine vorba despre formarea viitorul guvern.

Astfel, în timp ce George Simion a anunțat că AUR nu va susține un executiv din care formațiunea nu face parte și a indicat alegerile anticipate drept soluție pentru actuala criză politică, Piperea, Murad și Lulea consideră că partidul ar trebui să poarte discuții oficiale cu celelalte formațiuni.

„Eu cred că partidul AUR trebuie să discute, în mod oficial și public, cu toate celelalte partide. Trebuie să discutăm și cu cei de la PSD, și cu cei de la PNL, și cu cei de la USR, și cu cei de la UDMR, și cu președintele actual. Fie că ne place, nu ne place, noi am avut poziția noastră, anularea alegerilor. (...) Dar de multe ori în viață se trece pe roșu și viața merge mai departe.

Da, dar sunt foarte mulți care spun: «Dom'le, dar AUR trebuie să stea deoparte acum, pentru că în 2028 va lua peste 40%, poate 45% și va guverna singur». Haideți să vă spun ceva. Este o iluzie povestea aceasta. Există o radicalizare și în favoarea AUR și este o radicalizare împotriva partidului AUR. Este o iluzie. Sigur că poate unii doresc să fim un fel de PRM, să fim permanent în opoziție.

Partidul AUR trebuie să se mute pe o zonă care să permită guvernare”, a spus Marius Lulea.

Gheorghe Piperea a mers în aceeași direcție și a susținut că AUR nu ar trebui să respingă o invitație oficială la negocieri venită din partea PSD.

„Categoric că, dacă domnul Grindeanu, care e președintele partidului care a câștigat alegerile în 2024, ar face o invitație oficială la care să participe echipa de negociere, să participe președintele, să participe, nu știu, să participe oameni din Parlament, și așa mai departe. Categoric că așa ceva nu se refuză”, a declarat avocatul.

 „AUR să se prezinte la negocieri oriunde ar fi acestea și să vină cu agenda clară pe proiect pentru doi-trei ani de zile pentru România. Dacă nu merge, înseamnă că e o problemă”, a completat şi Mohammad Murad.

Poziția celor trei este, clar, diferită de cea comunicată oficial de conducerea AUR. George Simion și liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, au spus că partidul nu va vota un guvern din care nu face parte și că alegerile anticipate reprezintă soluția pentru încheierea crizei politice. Mai mult, în aceeaşi zi în care cei trei au fost invitaţi la Realitatea, Petrișor Peiu declara, la Antena 3 CNN, că, dacă românii ar fi chemați acum la urne, „probabil”, după scrutin, AUR ar putea forma un guvern.

George Simion e cu Dan Dungaciu în Grecia

George Simion şi Dan Dungaciu, la pescuit de ton în Grecia.
George Simion şi Dan Dungaciu, la pescuit de ton în Grecia. Foto: Facebook/Dan Dungaciu
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În timp ce Piperea, Murad și Lulea discutau la televizor despre viitorul AUR și despre negocierile politice, George Simion se afla în Grecia, la Muntele Athos, unde a fost însoţit de Dan Dungaciu. Cei doi au mers inclusiv la pescuit de ton, Dan Dungaciu povestind experiența într-o postare pe Facebook.

„Am venit la Athos dintr-o lume a politicii, a disputelor și a urgențelor de fiecare zi. Ne întoarcem în aceeași lume. Dar poate ceva mai conștienți că politica trebuie să aibă, până la urmă, un rost foarte simplu: să aibă grijă de oameni, de hrana lor, de demnitatea lor, de identitatea și de sufletul lor”, a scris Dan Dungaciu pe Facebook, alături de fotografiile făcute pe Muntele Sfânt şi la partida de pescuit.

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