Curtea de Apel Bucureşti decide dacă menține sau nu măsura controlului judiciar pentru Călin Georgescu în dosarul de înşelăciune. Procurorii cer arestarea

Curtea de Apel București analizează marți, 2 septembrie, contestația depusă de procurorii DIICOT împotriva deciziei Tribunalului București, care a decis ca fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu să fie cercetat sub control judiciar, nu în arest preventiv.

Călin Georgescu, la sediul DIICOT Foto: Inquam Photos / George Călin

Instanța urmează să decidă marți dacă menține sau nu măsura controlului judiciar dispusă de Tribunalul București în cazul lui Călin Georgescu, potrivit Agerpres.

Procurorii DIICOT au contestat hotărârea prin care fostul candidat la Președinție a fost lăsat în libertate, după ce fusese reținut pentru 24 de ore într-un dosar de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și constituirea unui grup infracțional organizat.

Amintim că judecătorii Tribunalului București au respins, săptămâna trecută, cererea de arestare preventivă formulată de anchetatori și au stabilit ca Georgescu să fie plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.

Călin Georgescu a declarat, la ieșirea din arest, că dosarele care îl vizează sunt motivate politic și a susținut că adevărul faptelor nu poate fi influențat de interesele unor persoane din „sistemul fanariot”.

Aceeași măsură a fost aplicată și pentru presupusul său complice, omul de afaceri Ionel Rusen.

Dosarul a pornit de la plângerea unui om de afaceri din Buzău, Răzvan Leu, care susține că a fost prejudiciat cu 1,1 milioane de euro.

Potrivit anchetatorilor, Georgescu i-ar fi propus acestuia o afacere cu metale prețioase, ce presupunea obținerea unei linii de credit de 6 milioane de euro. Pentru accesarea creditului, Leu ar fi fost convins să achite o garanție de un milion de euro, din care 100.000 de euro ar fi urmat să fie direcționați către campania electorală a lui Georgescu. Ulterior, i s-au cerut încă 100.000 de euro, cu promisiunea majorării creditului la 15 milioane.

Împrumutul nu s-a materializat, iar banii nu au fost returnați. În încercarea de recuperare a prejudiciului, procurorii au instituit sechestru pe vila lui Georgescu din Mogoșoaia.