 PNL va sesiza CCR dacă Nicușor Dan nu convoacă alegerile anticipate, în cazul în care guvernul Mureșan pică: „Avem o divergență de opinii” | adevarul.ro
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Video PNL va sesiza CCR dacă Nicușor Dan nu convoacă alegerile anticipate, în cazul în care guvernul Mureșan pică: „Avem o divergență de opinii”

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Vicepreședintele PNL, Alexandru Muraru, a declarat luni, 28 septembrie, la „Interviurile Adevărul”, că liberalii iau în calcul sesizarea Curții Constituționale în cazul în care Guvernul propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan este respins de Parlament, iar președintele Nicușor Dan nu convoacă alegeri anticipate.

Vicepreședintele PNL Alexandru Muraru
Vicepreședintele PNL Alexandru Muraru Foto: Adevărul

Alexandru Muraru a explicat că, dacă Guvernul Mureșan nu primește votul de încredere, iar condițiile prevăzute de Constituție pentru dizolvarea Parlamentului sunt îndeplinite, șeful statului ar trebui să declanșeze procedura pentru alegeri anticipate.

„Președintele, în viziunea Partidului Național Liberal, nu trebuie suspendat și Partidul Național Liberal nu susține o suspendare. Doar că avem o divergență de opinii în ceea ce privește interpretarea Constituției și chemăm, da, Curtea Constituțională a României să decidă asupra acestei prezumtiv conflict constituțional”, a declarat Muraru.

Potrivit acestuia, Curtea ar trebui să stabilească dacă președintele poate continua să desemneze candidați pentru funcția de premier sau dacă, într-o asemenea situație, șeful statului este obligat să dizolve Parlamentul.

„Dacă președintele are dreptate și atunci poate să existe oricâte guverne care să fie respinse de Parlament și să nu convoace alegeri anticipate, sau președintele este obligat să convoace aceste alegeri anticipate”, a afirmat vicepreședintele PNL.

Ce se întâmplă dacă Guvernul Mureșan este respins

Guvernul condus de Siegfried Mureșan urmează să fie supus votului Parlamentului miercuri, 30 septembrie, de la ora 13.00. Pentru învestire sunt necesare 233 de voturi, în timp ce PNL, USR și UDMR au, potrivit calculelor prezentate public, 170 de voturi.

Astfel, scenariul alegerilor anticipate este discutat tot mai intens de partidele parlamentare. PSD a anunțat că nu susține Guvernul Mureșan, iar Sorin Grindeanu a afirmat că social-democrații sunt pregătiți inclusiv pentru eventualitatea unor alegeri anticipate.

Muraru a avertizat că respingerea Cabinetului Mureșan ar putea adânci blocajul politic și ar putea radicaliza și mai mult scena politică, în special în zona PNL și USR.

Acuzații privind apropierea PSD-AUR

Alexandru Muraru a acuzat PSD și AUR că au acționat concertat în ultimele luni. El a invocat moțiunea de cenzură depusă împreună de cele două formațiuni pe 5 mai, voturile comune din Parlament și colaborarea la unele amendamente care vizau politicieni din opoziție.

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Liberalul susține că această apropiere s-ar putea transforma într-o formulă de guvernare PSD-AUR, în ciuda declarațiilor publice ale celor două formațiuni.

Muraru a făcut referire și la declarațiile recente ale liderului PSD, Sorin Grindeanu, privind posibilitatea unei formule de guvernare care să includă AUR, precum și la declarațiile unor lideri AUR care au sugerat că formațiunea este dispusă să negocieze intrarea la guvernare.

Muraru: România ar putea ajunge să apeleze la FMI

Alexandru Muraru a fost întrebat dacă, în cazul în care România nu va avea un guvern condus de Siegfried Mureșan și se va ajunge la o formulă de guvernare PSD-AUR, țara ar putea fi nevoită să apeleze la Fondul Monetar Internațional.

„Deci nimeni nu-și dorește acest lucru, dar în eventualitatea în care România nu va avea un guvern acum, cu guvernul Mureșan, ci vom ajunge la o formulă care va include PSD și AUR, dacă te uiți la măsurile lor pe care le anunță, numai la jumătate dintre ele, știi că deficitul va reveni în foarte scurt timp la cifrele din 2024–2025”, a declarat vicepreședintele PNL.

Puciștii din PNL nu vor mai fi puși pe liste

Alexandru Muraru a fost întrebat și dacă Alina Gorghiu și Cătălin Predoiu s-ar mai putea regăsi pe listele PNL în cazul organizării unor alegeri anticipate.

„Cel mai probabil aceste persoane nu vor putea spera la un loc pe listele Partidului Național Liberal, pentru că aceste persoane au încălcat decizii ale Partidului Național Liberal, ori punerea lor pe listă înseamnă nimic altceva decât aducerea în rânduri... deputaților și senatorilor în viitorul mandat al Parlamentului a unor oameni care lucrează împotriva intereselor și strategiei, acțiunii politice a Partidului Național Liberal”, a răspuns vicepreședintele PNL.

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