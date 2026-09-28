Alianțele militare sunt construite pentru apărare, dar efectele lor depășesc cu mult domeniul militar. În spatele tratatelor de apărare reciprocă se află bugete de zeci sau sute de miliarde de dolari, contracte pentru industria de armament, investiții în infrastructură, securizarea rutelor comerciale și, în cazul statelor din Golf, protejarea unor fluxuri energetice esențiale pentru economia mondială.

Cea mai recentă alianță a fost parafată la finalul lunii august Foto: Freepik

Cinci alianțe multilaterale de apărare reciprocă aflate în vigoare în 2026: NATO, Pactul de la Rio, Organizația Tratatului de Securitate Colectivă (CSTO), Consiliul de Cooperare al Golfului (CCG) și noua Alianță de Apărare de la Mecca, formată în august 2026 de Arabia Saudită, Turcia și Pakistan.

Privite din perspectivă economică, cele cinci alianțe reprezentate într-o hartă publicată de Visual Capitalist sunt foarte diferite. NATO este o rețea transatlantică formată din 32 de state, Pactul de la Rio acoperă o parte importantă a Americilor, CCG reunește cele șase monarhii din Golf, CSTO conectează Rusia cu mai multe state din spațiul post-sovietic, iar pactul de la Mecca aduce împreună trei economii cu structuri foarte diferite.

NATO: cea mai mare alianță înseamnă și cea mai mare piață de apărare

NATO este cea mai mare dintre alianțele prezentate, cu 32 de membri. Organizația a pornit în 1949 cu 12 state fondatoare, iar Finlanda și Suedia au devenit cele mai recente membre, în 2023 și 2024.

Dimensiunea economică a NATO poate fi observată în primul rând prin nivelul cheltuielilor militare. Potrivit SIPRI, cele 32 de state membre NATO au cheltuit împreună aproximativ 1.581 de miliarde de dolari pentru apărare în 2025, echivalentul a 55% din cheltuielile militare mondiale. Statele europene membre NATO au cheltuit 559 de miliarde de dolari.

Pentru industria de apărare, aceste sume reprezintă o piață uriașă. Creșterea bugetelor militare poate însemna comenzi suplimentare pentru producătorii de avioane, nave, sisteme de apărare antiaeriană, muniție și vehicule militare.

Efectul economic nu se oprește însă la producătorul care primește contractul. Programele militare implică furnizori de componente, electronică, software, comunicații, mentenanță și logistică.

Există și o dimensiune bugetară. Banii alocați apărării nu pot fi utilizați simultan pentru alte categorii de cheltuieli publice. Pentru guverne, creșterea cheltuielilor militare înseamnă, în funcție de situația fiscală, venituri suplimentare, împrumuturi mai mari sau realocarea unor fonduri de la alte priorități.

Pactul de la Rio: cea mai veche alianță din această hartă

Tratatul Interamerican de Asistență Reciprocă, cunoscut drept Pactul de la Rio, a fost adoptat în 1947, cu doi ani înainte de NATO. Tratatul a creat un mecanism de apărare colectivă pentru statele din Americi.

Statele Unite sunt una dintre țările care apar în ambele rețele prezentate în hartă: NATO și Pactul de la Rio.

Din punct de vedere economic, Pactul de la Rio trebuie privit în contextul relațiilor comerciale dintre statele americane. Spre deosebire de NATO, el nu reprezintă o piață economică integrată și nu are mecanisme comparabile cu piața unică europeană.

Importanța sa economică vine mai degrabă din legătura dintre securitate și funcționarea comerțului. Porturile, infrastructura energetică, transporturile maritime și terestre și lanțurile de aprovizionare depind de un mediu de securitate predictibil.

CCG: alianța din Golf unde securitatea și energia sunt aproape imposibil de separat

Consiliul de Cooperare al Golfului a fost creat în 1981 și reunește Arabia Saudită, Bahrain, Emiratele Arabe Unite, Kuweit, Oman și Qatar. Carta organizației prevede cooperare în domenii care includ economia, finanțele, comerțul, vămile și transporturile, alături de cooperarea politică și de securitate.

Aici legătura dintre securitate și economie este deosebit de clară.

Statele din Golf sunt importante pentru piața mondială a energiei, iar infrastructura lor energetică este conectată la rute maritime prin care circulă cantități foarte mari de petrol și gaze.

Strâmtoarea Ormuz este unul dintre cele mai importante puncte de tranzit energetic din lume. Agenția Internațională pentru Energie estimează că în 2025 aproape 20 de milioane de barili de petrol pe zi au trecut prin strâmtoare, iar fluxurile de LNG provenite din Qatar și Emiratele Arabe Unite au reprezentat aproape 20% din comerțul mondial cu LNG.

Orice perturbare a traficului poate produce efecte asupra prețurilor energiei, transportului maritim și costurilor de asigurare.

Banca Mondială a arătat, în analiza sa din mai 2026, că înaintea conflictului navele care traversau Strâmtoarea Hormuz transportau aproape 35% din comerțul maritim mondial cu țiței și aproximativ 20% din comerțul cu LNG.

Pentru economiile din Golf, securitatea infrastructurii energetice nu este, prin urmare, doar o problemă militară. Este și o condiție pentru funcționarea exporturilor, a porturilor, a industriei și a veniturilor publice.

Infrastructura devine parte din ecuația economică a securității

O alianță de apărare nu înseamnă automat construirea de autostrăzi, porturi sau căi ferate. Totuși, cooperarea de securitate poate crește importanța unor investiții care au simultan utilizări militare și economice.

Un port modernizat poate servi transportului militar, dar și comerțului. O rețea feroviară poate fi folosită pentru mobilitatea forțelor, dar și pentru transportul mărfurilor. Sistemele de comunicații și infrastructura energetică pot avea, la rândul lor, atât rol strategic, cât și economic și pot intra în zona de cooperare dintre state chiar atunci când obiectivul principal este securitatea.

În cazul Golfului, această legătură este deja vizibilă în proiectele de integrare regională. CCG lucrează la dezvoltarea infrastructurii de transport și la integrarea logistică între statele membre. În iulie 2026, secretariatul organizației a organizat o reuniune dedicată unui studiu privind consolidarea integrării logistice între statele membre.

FMI subliniază, la rândul său, că pentru economiile din Golf reziliența presupune dezvoltarea unor porturi alternative, a unor coridoare terestre, a capacităților de stocare și a infrastructurii energetice și de transport.

Prin urmare, investiția în infrastructură poate avea două efecte simultane: crește capacitatea de răspuns în cazul unei crize și reduce vulnerabilitatea economică a regiunii.

CSTO: securitate militară într-o regiune cu infrastructură și comerț puternic interconectate

Organizația Tratatului de Securitate Colectivă reunește Rusia, Belarus, Kazahstan, Kârgâzstan și Tadjikistan în activitatea sa curentă. Armenia rămâne formal parte a organizației, dar și-a suspendat participarea. Secretariatul CSTO afirmă că Armenia „a suspendat participarea” și că organizația consideră în continuare Armenia un aliat.

Componenta economică a acestei alianțe este diferită de cea a NATO sau CCG. CSTO nu reprezintă o piață comună și nu are rolul unei uniuni economice.

Totuși, statele membre sunt conectate prin infrastructură, comerț, energie și transporturi terestre. Tocmai de aceea, securitatea rutelor și a infrastructurii poate avea efecte asupra activității economice.

Un exemplu este cooperarea privind infrastructura feroviară. CSTO a avut un grup de lucru interstatal dedicat creării unui sistem comun de protecție tehnică a căilor ferate din statele membre, cu participarea Belarusului, Kazahstanului, Kârgâzstanului, Rusiei și Tadjikistanului.

Aceste proiecte arată că infrastructura critică poate intra în zona de cooperare dintre state chiar atunci când obiectivul principal al organizației rămâne securitatea.

Pactul de la Mecca: cea mai nouă alianță și cea mai interesantă din punct de vedere economic

În august 2026, Arabia Saudită, Turcia și Pakistanul au semnat Acordul Comun de Apărare de la Mecca. Documentul prevede că un atac armat asupra unuia dintre cele trei state este considerat un atac asupra tuturor.

Alianța aduce împreună trei economii foarte diferite.

Arabia Saudită este unul dintre cei mai mari producători și exportatori de petrol din lume. Turcia are o industrie de apărare dezvoltată și este membră NATO din 1952. Pakistanul are o industrie militară proprie și deține arme nucleare.

Din punct de vedere economic, această combinație creează posibilități de cooperare care nu existau sub aceeași formă într-un cadru trilateral.

Într-o declarație comună din 31 august, cele trei state au anunțat că vor consolida cooperarea în industria de apărare, dezvoltarea și producția comună de tehnologii. Acordul prevede și instituționalizarea cooperării printr-un secretariat cu sediul în Arabia Saudită.

Aici apare una dintre cele mai importante componente economice ale noii alianțe: transferul de tehnologie și producția comună.

O achiziție militară realizată integral din import are un efect industrial diferit de un program în care o parte din producție, cercetare, mentenanță sau dezvoltare are loc în țara cumpărătoare.

Pentru Arabia Saudită, o astfel de cooperare poate fi analizată și în contextul eforturilor de dezvoltare a industriei locale de apărare. Pentru Turcia, acordurile externe pot însemna acces la noi piețe pentru companiile din industria de apărare. Pentru Pakistan, cooperarea poate aduce acces la capital, piețe și tehnologii.

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Efectele concrete asupra investițiilor și comerțului sunt însă prea recente pentru a putea fi măsurate. Acordul a fost semnat abia în august 2026, iar cooperarea industrială anunțată ulterior este încă în faza de organizare.

Arabia Saudită, Turcia și Pakistan: trei economii care aduc resurse diferite în aceeași alianță

Dimensiunea economică a pactului de la Mecca poate fi înțeleasă și prin diferențele dintre cele trei țări.

Arabia Saudită are resurse financiare și energetice importante. Potrivit SIPRI, cheltuielile sale militare au ajuns la 83,2 miliarde de dolari în 2025, ceea ce a plasat-o pe locul al optulea la nivel mondial.

Turcia a cheltuit aproximativ 30 de miliarde de dolari pentru apărare în 2025, iar Pakistanul 11,9 miliarde de dolari.

Diferențele dintre aceste economii pot crea relații complementare. Un stat poate avea capital și o piață mare, altul poate avea capacitate industrială, iar altul poate dispune de forță de muncă, infrastructură industrială sau experiență în anumite segmente ale producției militare.

Cooperarea anunțată oficial între cele trei țări include tocmai dezvoltarea și producția comună de tehnologii de apărare.

În timp, astfel de proiecte pot genera contracte pentru producători, furnizori de componente, centre de cercetare și companii de mentenanță.

Dar rezultatul economic nu este automat. Pentru ca o alianță să genereze o industrie regională de apărare, sunt necesare contracte, finanțare, transferuri tehnologice, capacități de producție și piețe suficient de mari pentru a susține investițiile.

Cât costă, de fapt, securitatea

Creșterea cheltuielilor militare are două fețe economice.

Pentru industria de apărare, creșterea comenzilor poate însemna fabrici noi, investiții în cercetare, locuri de muncă și dezvoltarea unor furnizori locali.

Pentru bugetul public, aceeași cheltuială reprezintă o resursă care nu mai poate fi utilizată în același timp pentru alte domenii.

SIPRI estimează că în 2025 cheltuielile militare mondiale au ajuns la 2.887 de miliarde de dolari, cu 2,9% mai mult în termeni reali decât în anul precedent. A fost al 11-lea an consecutiv de creștere.

În cazul NATO, creșterea este deosebit de importantă pentru industria europeană de apărare. Cele 29 de state europene membre NATO incluse în calculul SIPRI au cheltuit 559 de miliarde de dolari în 2025, iar cheltuielile militare ale Europei au crescut cu 14%.

O parte din această creștere se transformă în cerere pentru echipamente militare. O altă parte se duce către personal, operațiuni, infrastructură și mentenanță.

Iar un sistem militar cumpărat astăzi generează cheltuieli și după momentul achiziției: piese de schimb, software, muniție, pregătirea personalului, reparații și modernizări.

De aceea, valoarea economică a unei alianțe nu poate fi măsurată doar prin valoarea contractelor inițiale de armament.

De la contractul militar la industrie

Pentru statele care încearcă să-și dezvolte industria proprie, diferența dintre importul unui produs finit și producția locală este importantă.

Un avion, o dronă sau un sistem de apărare cumpărat integral din străinătate generează o parte importantă a valorii economice în țara producătoare.

Un program care presupune producție locală, mentenanță, cercetare și dezvoltare poate păstra o parte mai mare din valoarea economică în țara cumpărătoare.

Această logică este relevantă pentru noua alianță dintre Arabia Saudită, Turcia și Pakistan, deoarece cele trei state au anunțat explicit cooperare în industria de apărare, dezvoltarea comună de tehnologii și producție comună.

În acest caz, alianța poate deveni și un cadru pentru dezvoltarea unor relații industriale care depășesc cooperarea militară propriu-zisă.

Totuși, este prea devreme pentru a cuantifica efectul economic al pactului de la Mecca. Acordul este nou, iar proiectele industriale și comerciale anunțate nu au încă o istorie suficient de lungă pentru a permite evaluarea investițiilor sau a volumelor comerciale generate.

Strâmtoarea Hormuz arată cât de repede ajunge securitatea în economie

Strâmtoarea Hormuz este un exemplu foarte clar al modului în care un risc militar poate deveni rapid un risc economic.

Aproape 20 de milioane de barili de petrol pe zi au trecut prin strâmtoare în 2025, potrivit IEA. În cazul LNG, aproape toate exporturile Qatarului și Emiratelor Arabe Unite către piețele globale trec prin această rută.

O perturbare a traficului poate modifica simultan prețurile energiei, costurile de transport, primele de asigurare și rutele comerciale.

Banca Mondială a arătat că șocul energetic din 2026 a afectat deja piețele de mărfuri și că amploarea efectelor economice depinde în mare măsură de durata perturbării traficului prin Hormuz.

FMI estimează, de asemenea, că o creștere cu 10% a prețului petrolului reduce, în medie, creșterea economică a importatorilor de petrol din regiunea MENAP cu aproximativ 0,5 puncte procentuale și majorează inflația cu aproximativ un punct procentual.

În aceste condiții, protejarea rutelor comerciale și a infrastructurii energetice devine o problemă economică, nu doar militară.

Alianțele se suprapun, iar economia urmează aceleași rețele

Harta alianțelor arată și o caracteristică importantă a sistemului de securitate din 2026: unele state aparțin simultan mai multor structuri.

Statele Unite sunt prezente atât în NATO, cât și în Pactul de la Rio.

Turcia este membră NATO și face parte din noul pact de la Mecca.

Arabia Saudită este membră a CCG și a pactului de la Mecca.

Aceste suprapuneri nu înseamnă automat integrare economică între alianțe. Ele arată însă că aceleași state pot participa simultan la mai multe rețele de securitate, comerciale și energetice.

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În cazul Turciei, de exemplu, apartenența la NATO coexistă cu relații economice și de securitate cu state din Orientul Mijlociu și Asia. Pactul de la Mecca adaugă o nouă dimensiune de cooperare.

În cazul Arabiei Saudite, CCG oferă cadrul regional, în timp ce pactul de la Mecca adaugă o nouă dimensiune de cooperare cu Turcia și Pakistan.

Această suprapunere poate deveni relevantă pentru investiții, comerț, producția de apărare, energie și infrastructură, dar amploarea efectelor va depinde de proiectele concrete care vor fi dezvoltate în cadrul acestor relații.

O hartă militară care arată și harta economică a lumii

Cele cinci alianțe prezentate în 2026 nu formează un sistem economic unic. Au istorii, obiective și structuri complet diferite.

Foto: Visual Capitalist

NATO este legată de o piață de apărare de dimensiuni foarte mari și de bugete militare care au crescut puternic în ultimii ani.

Pactul de la Rio reprezintă un mecanism de apărare colectivă construit în jurul Americilor.

CCG combină cooperarea de securitate cu obiective explicite de integrare economică, comercială și logistică.

CSTO este o structură de securitate a cărei dimensiune economică este influențată în principal de relațiile comerciale, energetice și de infrastructură dintre statele membre.

Iar pactul de la Mecca este cea mai nouă dintre alianțele prezentate și cea pentru care dimensiunea economică este încă în formare. Primele documente oficiale indică însă deja direcția: cooperare în industria de apărare, dezvoltare tehnologică și producție comună.

În 2026, securitatea și economia sunt din ce în ce mai greu de analizat separat. O alianță poate influența unde se construiesc fabrici, unde sunt direcționate bugetele publice, ce infrastructură primește finanțare și cât de protejate sunt rutele prin care circulă energia și mărfurile. De aceea, harta alianțelor militare nu este doar o hartă a statelor care promit să se apere reciproc. Este și o imagine a unor rețele prin care circulă bani, energie, tehnologie, echipamente și investiții.