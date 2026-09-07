PSD împrumută mesajul AUR, atras de scorul de 40%, susține Ion M. Ioniță, la „Interviurile Adevărul”: „Există o găleată cu miere”

Jurnalistul Ion M. Ioniță a declarat luni, 7 septembrie, la „Interviurile Adevărul”, că PSD încearcă să se apropie de mesajul AUR, pe fondul scorurilor bune înregistrate de partidul condus de George Simion în sondajele de opinie.

„Există o găleată cu miere: Electoratul, 40% în sondaje. Când tu vezi că ia 40% pe mesajul acesta, tu nu te gândești la ce vrei tu, ci zici: „Păi, pe asta ia 40%. De ce să nu iau și eu steagul în mână și să mă bat cu cărămida că sunt naționalist?”, a afirmat acesta.

Întrebat dacă PSD s-ar putea certa ulterior cu Alexandru Nazare, în cazul în care acesta ar fi desemnat premier, Ion M. Ioniță a explicat că social-democrații nu ar mai putea evita responsabilitatea pentru deciziile guvernului, dacă vor prelua guvernarea.

„Ar fi cea mai bună formulă pentru România, pentru că oamenii ar putea să aleagă atât în ceea ce privește guvernarea, dar și opoziția. Adică ai avea o opoziție, una național-suveranistă și una democratică, pro-europeană.”

Nu în ultimul rând, întrebat ce ar însemna pentru România ca AUR să câștige următoarele alegeri, acesta a avertizat asupra riscurilor economice.

„România depinde de banii din Europa. Noi plătim pensii și salarii pentru că vin bani din Europa și pentru că suntem creditați că facem parte din Uniunea Europeană”.

Interviul complet cu jurnalistul Ion M. Ioniță poate fi urmărit mai jos: