Topul celor mai fericite țări din lume: un stat aflat în război a ajuns în top 10. România nu prinde primele 30 de locuri

Finlanda, Islanda și Danemarca ocupă primele trei poziții în clasamentul celor mai fericite țări din lume. Un stat aflat în război a ajuns surprinzător în top 10, în timp ce România ocupă locul 34.

Oameni relaxându-se pe treptele Catedralei din Helsinki sub un cer albastru senin. Foto: Pexels

Finlanda a obținut un scor de 7,764 din 10 în ceea ce privește evaluarea calității vieții și își păstrează pentru al nouălea an consecutiv prima poziție în clasamentul mondial. Pe locul al doilea se află Islanda, cu un scor de 7,540, iar Danemarca ocupă poziția a treia, cu 7,539.

Costa Rica este pe locul patru, cu 7,439, reușind cea mai bună clasare din istoria sa în acest raport. Este, de asemenea, cea mai bună poziție ocupată vreodată de o țară din America Latină. Suedia ocupă locul cinci, urmată de Norvegia și Țările de Jos.

Un stat aflat în război, în top 10

Surpriza clasamentului apare pe locul opt, ocupat de Israel, cu un scor de 7,187. Țara se află înaintea Luxemburgului și Elveției și este singurul stat din Orientul Mijlociu prezent în primele 20 de poziții, relatează Express.

Clasarea Israelului poate părea surprinzătoare, având în vedere că se află în război. Raportul nu măsoară, însă, modul în care oamenii se simt într-un anumit moment, ci modul în care își evaluează viața în ansamblu.

Pentru actuala ediție au fost analizate răspunsuri colectate în perioada 2023-2025. Clasamentul se bazează pe o medie a evaluărilor realizate pe parcursul a trei ani, astfel încât rezultatele nu reflectă exclusiv situația din momentul publicării raportului.

Luxemburg ocupă locul nouă, cu 7,063, iar Elveția se află pe poziția a zecea, cu 7,018. Noua Zeelandă încheie topul 11, cu un scor de 6,995.

România, pe locul 34

România ocupă locul 34 în clasamentul celor mai fericite țări din lume, ratând astfel primele 30 de poziții.

Clasamentul este realizat pe baza unei întrebări din Gallup World Poll, prin care participanții sunt rugați să își evalueze viața pe o scară de la zero la 10.

Pentru a explica diferențele dintre țări, cercetătorii iau în calcul și factori precum produsul intern brut pe cap de locuitor, speranța de viață sănătoasă, sprijinul social, libertatea de a face propriile alegeri, generozitatea și percepția asupra corupției.

Autorii raportului acordă o atenție specială situației tinerilor și vorbesc despre o „criză a fericirii tinerilor”.

Utilizarea rețelelor sociale se numără printre aspectele analizate în contextul stării de bine a tinerilor. Raportul urmărește astfel nu doar diferențele dintre țări, ci și schimbările privind bunăstarea diferitelor categorii de populație.

Top 11 cele mai fericite țări