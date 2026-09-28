 Patronul Dristor Kebap, arestat în Turcia. Studenți români, folosiți să transporte valize cu valută pentru gruparea criminală | adevarul.ro
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Patronul Dristor Kebap, arestat în Turcia. Studenți români, folosiți să transporte valize cu valută pentru gruparea criminală

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Patronul unuia dintre cele mai cunoscute lanțuri de shaormerii din București a fost arestat preventiv în Turcia, într-un dosar de criminalitate organizată. Un martor susține că Ahmet Uğur Pakcan ar fi coordonat activitățile presupusei rețele în România și că studenți români ar fi fost trimiși în Turcia pentru a transporta valize cu bani.

Restaurant Dristor Doner Kebap în București
Restaurant Dristor Doner Kebap în București Foto: FB

Ahmet Uğur Pakcan, unul dintre oamenii de afaceri asociați lanțului Dristor Kebap din București, se numără printre cele 32 de persoane arestate preventiv în Turcia într-un dosar coordonat de Parchetul General din Ankara.

Ancheta vizează o presupusă organizație infracțională condusă de Alihan Kuriş. Autoritățile turce investighează acuzații de constituire și conducere a unei organizații criminale, fraudă, încălcarea legislației fiscale și spălarea unor bunuri provenite din infracțiuni, potrivit dailysabah.com.  

Ce susține martorul despre rolul lui Pakcan în România

Acuzațiile individuale care îl vizează pe Pakcan nu au fost prezentate integral în comunicarea publică a autorităților turce. Informațiile despre presupusul său rol în România apar în special în declarația unui martor din dosar, relatată de presa turcă.

Potrivit declarației martorului G.K., citată de Daily Sabah, Ahmet Uğur Pakcan ar fi fost reprezentantul presupusei organizații în România și una dintre persoanele care coordonau activitățile acesteia în zona Balcanilor.

Martorul susține că Pakcan ar fi gestionat un circuit financiar prin intermediul unor afaceri precum Dristor Döner și al unor case de schimb valutar care poartă numele Dristor.

Afirmațiile martorului nu au fost stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă.

Studenții români și valizele cu valută

Una dintre cele mai importante informații din declarația lui G.K. se referă la un cămin studențesc din București.

Martorul susține că Pakcan ar fi fost responsabil pentru un cămin asociat presupusei organizații și că studenții cazați acolo ar fi fost trimiși în Turcia în perioada vacanțelor.

Ajunși la Istanbul, aceștia ar fi fost direcționați către un avocat identificat prin inițialele M.A., despre care martorul afirmă că avea legături cu gruparea. În bagajele studenților ar fi fost introduse apoi sume importante în dolari, euro și lire sterline.

Tinerilor li s-ar fi spus să nu deschidă valizele până când reveneau în România. La București, banii ar fi fost preluați de alte persoane și introduși în circuitul financiar investigat de autoritățile turce, potrivit declarației martorului.

32 de persoane au fost arestate preventiv

Ancheta de la Ankara îl vizează pe Alihan Kuriş, prezentat de autoritățile turce drept liderul presupusei organizații.

În cadrul operațiunii, 38 de suspecți au fost reținuți. Ulterior, instanța a dispus arestarea preventivă a 32 dintre aceștia, printre care se află Alihan Kuriş și Ahmet Uğur Pakcan.

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Celelalte șase persoane au fost plasate în arest la domiciliu. Ancheta are o componentă financiară importantă, procurorii verificând presupuse operațiuni de spălare a banilor și folosirea unor structuri comerciale pentru activitățile organizației.

Într-o altă etapă a investigației, autoritățile turce au anunțat descoperirea a 200 de kilograme de lingouri de aur la o adresă verificată în cadrul perchezițiilor legate de Hilmi Tuna Kuriş, fratele lui Alihan Kuriş, care era dat în urmărire.

Potrivit Anadolu Ajansı, proveniența aurului urma să fie stabilită în cadrul anchetei. Presa turcă a relatat că valoarea lingourilor era estimată la aproximativ 1,34 miliarde de lire turcești la momentul operațiunii.

Rețeaua ar fi folosit o platformă de comunicare secretă

O altă componentă a dosarului este reprezentată de platforma de comunicare denumită Glooper. Potrivit informațiilor prezentate de publicația citată, anchetatorii susțin că platforma era utilizată de aproximativ 3.300 de persoane din structura de conducere a organizației investigate.

Sistemul nu era disponibil în magazinele obișnuite de aplicații și ar fi fost protejat printr-un mecanism de autentificare în trei etape.

Anchetatorii susțin că Glooper era folosit pentru comunicare, administrarea unor informații despre cămine și personal, precum și pentru transmiterea unor instrucțiuni și informații financiare.

De asemenea, presa din Turcia a făcut comparații cu aplicația ByLock, însă nu a fost stabilit că Glooper și ByLock folosesc aceeași infrastructură tehnică.

Declarația lui G.K. conține și alte afirmații despre presupusa activitate a organizației. Martorul susține că Ahmet Uğur Pakcan și Alihan Kuriş s-ar fi întâlnit într-un complex de vile din provincia Bolu, pe care l-a descris drept unul dintre punctele de coordonare ale grupării. Potrivit aceleiași declarații, în complex ar fi fost depozitați bani proveniți din activități ilegale.

G.K. a mai susținut că Pakcan ar fi participat la funeraliile lui Fetullah Gülen la ordinul lui Kuriş. Martorul afirmă că deplasarea ar putea fi verificată prin evidențele călătoriilor internaționale.

Și aceste informații reprezintă afirmații cuprinse în declarația unui martor și nu fapte stabilite printr-o sentință.

Legătura lui Pakcan cu afacerile Dristor din București

Numele lui Ahmet Uğur Pakcan este cunoscut în România în legătură cu afacerile Dristor Kebap și cu mai multe case de schimb valutar care poartă numele Dristor.

Brandul Dristor își revendică originile în 1999, când în cartierul bucureștean Dristor a fost deschisă prima shaormerie. Companiile care operează în prezent afacerile sub brandul Dristor au fost înființate ulterior.

Dristor Kebab SRL, una dintre principalele societăți asociate grupului, a fost înființată în mai 2007 de Ahmet Uğur Pakcan și tatăl său, Mustafa Pakcan.

Din iunie 2018, societatea este deținută și administrată de fratele lui Ahmet, Kazim Fatih Pakcan, cetățean turc și român, potrivit datelor publice ale platformei Listafirme.ro.

Firma poartă în acte denumirea Dristor Kebab, cu litera „b” la final, însă restaurantele operează sub marca comercială Dristor Kebap.

Lanțul Dristor Kebap are 12 restaurante în București.

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