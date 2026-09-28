ROMGAZ reacționează după dezvăluirile explozive ale Wall Street Journal: „Niciun oficial al statului român nu a exercitat presiuni”

ROMGAZ transmite că nicio persoană din cadrul statului român nu a făcut presiuni asupra conducerii companiei pentru încheierea unui contract de cumpărare sau vânzare de gaze naturale, inclusiv gaze naturale lichefiate (LNG). Precizarea vine după informațiile publicate de The Wall Street Journal privind activitatea ambasadoarei SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, și presupusa implicare a Washingtonului în schimbarea Guvernului Bolojan.

Sediul ROMGAZ Foto: Arhivă, adevărul

Într-un comunicat transmis luni, 28 septembrie, ROMGAZ a precizat că informațiile apărute în spațiul public cu privire la posibile achiziții de LNG au determinat compania să ofere clarificări.

„Pentru a evita orice neînțelegere care poate fi creată de anumite informații apărute în spațiul public legat de achiziția unor gaze naturale LNG de către ROMGAZ, precizăm că niciun oficial al statului român nu a exercitat presiuni pentru a determina conducerea ROMGAZ să încheie vreun contract de achiziție sau vânzare gaze, indiferent de sursă, deci inclusiv din LNG”, a transmis compania.

ROMGAZ: Deciziile comerciale sunt luate pe criterii economice

Compania subliniază că este listată la Bursa de Valori București și își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația și regulile de guvernanță corporativă aplicabile societăților listate.

Deși statul român este acționarul majoritar, cu o participație de 70%, ROMGAZ precizează că acest statut nu modifică obligațiile companiei față de cadrul de guvernanță corporativă, drepturile celorlalți acționari și obligațiile de informare.

„Analizarea oportunităților comerciale și adoptarea eventualelor decizii de achiziție aparțin exclusiv mecanismelor corporative de decizie ale ROMGAZ și se realizează pe baza criteriilor economice, comerciale și strategice aplicabile companiei”, se arată în comunicat.

ROMGAZ mai spune că orice operațiune comercială este analizată în funcție de fezabilitatea economică și comercială, condițiile pieței, riscurile asociate, necesitățile companiei și obiectivele sale de dezvoltare.

Compania afirmă că va continua să analizeze oportunitățile de pe piața gazelor naturale, inclusiv cele privind LNG, „exclusiv prin raportare la interesul companiei și la criteriile economice, comerciale și strategice relevante”.

Orice informație care intră sub incidența obligațiilor de raportare pentru o societate listată va fi comunicată, potrivit ROMGAZ, prin canalele oficiale și în condițiile prevăzute de legislația aplicabilă.

Dezvăluirile Wall Street Journal despre Kimberly Guilfoyle

Precizările ROMGAZ apar după un articol publicat de The Wall Street Journal privind activitatea ambasadoarei SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle. Potrivit relatării publicației americane, în martie, la o cină organizată la Atena, la care au participat oficiali greci și americani, Guilfoyle ar fi avut un schimb tensionat de replici cu ministrul grec al Energiei, Stavros Papastavrou.

Conform informațiilor citate de WSJ, discuția ar fi ajuns la situația politică din România și la iminenta cădere a Guvernului Bolojan. Potrivit unei persoane care ar fi participat la cină și altor persoane cărora le-ar fi fost relatată discuția, ambasadoarea ar fi spus: „Putem face asta oricărei țări dorim. Putem face asta și aici”.

ROMGAZ este cel mai mare producător și principalul furnizor de gaze naturale din România. Compania este listată la Bursa de Valori București, iar statul român deține 70% din acțiuni.

Societatea are o experiență de peste un secol în domeniul explorării și producției de gaze naturale, activitatea sa începând în anul 1909.