 A murit jurnalistul Patrick André de Hillerin, unul dintre fondatorii Academiei Cațavencu. Avea doar 52 de ani | adevarul.ro
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A murit jurnalistul Patrick André de Hillerin, unul dintre fondatorii Academiei Cațavencu. Avea doar 52 de ani

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Jurnalistul și editorialistul Patrick André de Hillerin a murit luni, 28 septembrie 2026, la vârsta de 52 de ani. Anunțul dispariției sale a fost făcut de publicația „Tulcea Noastră”, care a transmis un mesaj de condoleanțe familiei și celor care l-au cunoscut.

A murit Patrick André de Hillerin
A murit Patrick André de Hillerin Foto: Foto: Tulcea Noastră

„Cu adâncă durere în suflet vă anunțăm dispariția prematură a colegului de breaslă Patrick André de Hillerin, la doar 52 de ani. Plecarea sa lasă în urmă un gol greu de cuprins în cuvinte și o profundă tristețe în rândul celor care l-au cunoscut, apreciat și respectat”, a transmis publicația.

Potrivit informațiilor disponibile în acest moment, Patrick André de Hillerin a fost găsit fără viață în comuna Jurilovca, județul Tulcea. Cauzele exacte ale decesului nu sunt deocamdată cunoscute, însă jurnalistul avea mai multe probleme medicale, printre care hipertensiune și diabet,

Patrick André de Hillerin a avut o carieră de peste trei decenii în presa românească. A început să scrie în presă în 1990, încă de la vârsta de 15 ani. Ulterior, a devenit cunoscut în special prin activitatea sa în presa satirică. A fost membru fondator al Academiei Cațavencu și, ulterior, al Cațavencii. 

De-a lungul carierei, a colaborat cu publicații precum Libertatea, Săptămâna Financiară și Dilema. Totodată, a scris pentru emisiuni de televiziune precum „Jurnalul Academiei Cațavencu”, „Starea Nației”. 

În august 2025, Patrick André de Hillerin s-a alăturat echipei Gândul. 

„Prin activitatea sa jurnalistică, prin vocea sa distinctă și prin pasiunea pentru adevăr, pentru meseria pe care a slujit-o, Patrick André de Hillerin și-a lăsat amprenta asupra presei românești”, a transmis „Tulcea Noastră”.

Patrick André de Hillerin: „A fost o onoare, mulțumesc pentru șansă!”  

Într-un mesaj publicat pe 20 decembrie 2024, jurnalistul mărturisea că, deși debutase într-o publicație a Ligii Studenților, cea mai importantă parte a carierei sale a fost legată de Cațavencu, Academia Cațavencu și Cațavencii.

„Nu cred că e vreun secret, în lumea mică a celor care citesc ce scriu eu, că toată cariera mea, câtă o fi, e legată de Cațavencu/Academia Cațavencu”, scria jurnalistul.

Patrick André de Hillerin povestea că a început să scrie în aprilie 1990, când era elev în clasa a IX-a, și că a ajuns la Cațavencu la scurt timp după debut.

„N-am debutat în Cațavencu, ci într-o publicație efemeră a Ligii Studenților, în aprilie 1990, deși eu eram doar un elev de liceu, în clasa a IX-a. Dar am trecut repede la Cațavencu și multă vreme am fost de nedespărțit”, își amintea acesta.

De-a lungul timpului, a colaborat și cu alte publicații, printre care Săptămâna Financiară și Libertatea, însă considera că identitatea sa jurnalistică a fost construită în jurul publicațiilor Cațavencu.

„Dar baza mea, ca jurnalist, asta a fost: Cațavencu, Academia Cațavencu, Cațavencii”, scria Patrick André de Hillerin.

Jurnalistul vorbea cu recunoștință despre colegii alături de care a lucrat și despre ceea ce a învățat în cei aproape 35 de ani de presă.

„Pentru mine a fost, mai mult decât orice, o onoare să fiu alături de unii dintre cei mai inteligenți și talentați oameni pe care i-aș fi putut cunoaște”, mărturisea el.

Mesajul se încheia cu un omagiu adresat colegilor și cititorilor.

„Închei aproape 35 de ani din existența mea cu recunoștință față de toți oamenii ăștia, de la care- de la fiecare-am învățat enorm, și cu o necesară reverență în fața cititorilor noștri. Și am să repet: a fost o onoare, mulțumesc pentru șansă!”, încheia jurnalistul.

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