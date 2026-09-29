„Mi se termină bateria după muncă”. De ce ajung mulți români epuizați acasă, după un program normal de lucru

„Mai aveți energie după job?”. Întrebarea lansată de o româncă pe rețelele de socializare a adunat sute de relatări de la oameni care au scris despre dificultățile în a face față unui program normal de lucru.

Mulți români se plâng că programul de lucru de opt ore devine tot mai obositor Foto: Magnific

Programul de lucru de opt ore pe zi îi face pe numeroși români să se declare obosiți, anxioși și fără chef de a mai face ceva la întoarcerea acasă. O româncă de 37 de ani a vrut să afle dacă mai sunt și alții în aceeași situație cu a ei, povestind despre oboseala acumulată după muncă și despre felul în care simte că viața personală îi este afectată de orele petrecute la serviciu.

„Încep să mă întreb dacă fac eu ceva greșit. Am 37 de ani, sunt singură, mă trezesc zilnic pe la 6:30 și lucrez de la 8:00 la 16:30. Când termin munca, simt că efectiv mi s-a terminat bateria pentru ziua respectivă. Nu neapărat că sunt ruptă de somn, ci pur și simplu nu mai am energie, chef sau motivație pentru nimic”, a scris femeia.

Ea a povestit că, într-o săptămână bună, reușește poate să meargă la masaj sau la sală o singură dată, însă ideea de a face sport de trei-patru ori pe săptămână, de a găti, de a ieși în oraș, de a avea hobby-uri, întâlniri și viață socială i se pare greu de dus după programul de lucru.

„Mai ales cei care vă treziți pe la 6-7 și aveți program full-time: cum arată serile voastre? Chiar mai aveți energie să faceți lucruri sau majoritatea suntem în modul «canapea și nu mai vorbiți cu mine»? Ați găsit ceva care chiar v-a ajutat? Program diferit, somn, mâncare, sport, power naps, mers direct la sală după muncă înainte să ajungeți acasă, orice?”, a mai întrebat ea.

Mulți români spun că trec prin stări asemănătoare

Discuția lansată de aceasta a dat ocazia multor români de a se plânge de programul lung, de timpul pierdut pe drum până acasă, de starea de epuizare în care se găsesc după serviciu și care nu mai lasă loc pentru activitățile preferate.

„Eu termin programul la 17:30 și ajung acasă cam o oră mai târziu. Vegetez și mai fac una-alta prin casă. Garantat că dacă aveam copii sau alte obligații, fie că aveam sau nu energie, făceam ce era necesar. Așa cum mă mobilizez să fac curat în casă, să pun rufe la spălat, să gătesc etc. Pentru că trebuie. Cum alte activități sunt opționale, cu chef și energie zero, aleg să vegetez în puținul timp liber”, a scris un utilizator.

Altul a descris epuizarea de după program ca pe o întrerupere completă a ritmului zilnic.

„Din păcate, tot mai des sunt epuizat psihic în halul ăla că ajung acasă, îmi pun fundul pe canapea și stau vreo 20-30 de minute și mă uit în gol, până îmi mai revin”, a povestit acesta.

Aceeași stare a fost descrisă și de un alt român.

„Mai ales când trebuie să merg fizic la birou, ajung acasă și mă bag în fotoliu sau în pat și mă uit așa în gol, până când îmi revin”, a scris acesta.

Unii români se plâng că programul lor se prelungește cu naveta și pauzele impuse.

„Lucrez 9-18 și e oribil. Pauza de o oră nu are niciun sens. Mănânc în 20 de minute și în rest pierd timpul. Ajung acasă pe la 18:40. Până gătesc ceva, un duș una-alta, a trecut ziua”, a scris un utilizator.

Altcineva spune cp deși nu muncește fizic, se întoarce acasă epuizat.

„Am un job 9-18 care necesită mult efort mintal și efectiv sunt distrus la final de zi. Stau la povești cu soția, mai ieșim la o plimbare, mă mai joc pe PC sau merg la alergat ori sală. Dar nu reușesc să le fac pe toate. Câte o activitate la două zile și în rest vegetez”, a povestit acesta.

Unii se plâng că epuizarea le blochează planurile de schimbare profesională.

„Am avut mai multe joburi și reușeam să fac ceva pe lângă, însă la jobul actual suntem atât de încărcați încât după opt ore nu mai pot face nimic, cel puțin nu muncă mentală. Hai că merge treaba prin casă, gătit, curățenie, dar să învăț ceva, nici vorbă, simt că am creierul blocat”, a scris un internaut.

El a adăugat că se simte prins într-un cerc vicios, pentru că ar avea nevoie să învețe pentru a-și găsi alt loc de muncă.

„Mă frustrează maxim fiindcă am o ofertă pentru ceva mai bun și nu mă pot pregăti și o voi rata din cauza asta”, a mai scris acesta.

Alții s-au plâns că ziua de muncă nu înseamnă doar orele din contract.

„Orice job de opt ore care nu e remote e în realitate de minimum zece ore pe zi, pentru că trebuie să incluzi transportul și orice altceva faci pentru că nu lucrezi de acasă”, a scris un comentator.

Mișcarea, remediu după oboseala de după muncă

Unii români spun că au reușit, măcar parțial, să își recupereze energia, cu ajutorul rutinei, somnului regulat, meselor mai bine organizate, mișcării ușoare și prin reducerea timpului pierdut pe telefon.

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„Ce mă ajută pe mine să păstrez și să calmez sănătos energia asta este disciplina pe care mi-am impus-o de foarte mulți ani și lipsa oricărei remușcări atunci când vreau doar să stau și să mă deconectez: culcat la 11 și trezit la 6, cu excepții când merg la evenimente sau ies în oraș, trei mese fixe pe zi, ultima la maximum 4:30 după-masa”, a povestit o femeie de 43 de ani.

Ea a adăugat că și-a schimbat și alimentația, dar și felul în care își organizează timpul liber.

„Am renunțat la majoritatea făinoaselor și dulciurilor, beau o singură cafea pe zi. Merg pe jos foarte mult, prefer să fac asta în special când merg la birou dimineața și ori de câte ori distanța e până în 5 kilometri și am suficient timp. Merg la înot când simt nevoia, de regulă cam de trei-patru ori pe lună”, a mai scris aceasta.

Mișcarea este privită și de alți români ca o soluție eficientă la oboseala acumulată la lucru.

„Energia nu prea vine dacă doar zaci. Am făcut la fel mulți ani, dar de când am tras de mine să mă țin de sală de două-trei ori pe săptămână și să mai ies măcar la o activitate, mă simt mult mai energic. Adevărul e că trebuie să tragi de tine, altfel nu o să vină de la sine, dar odată ce îți construiești o rutină sănătoasă devine mult mai ușor”, a scris un utilizator.

Altul a recomandat ca fiecare să caute o formă de mișcare potrivită, nu neapărat sala clasică.

„Sportul îți dă energie în timp, dar trebuie făcut. Nu tuturor le place să tragă de fiare. Mergi la înot, aleargă, du-te la cățărat, cursuri de dans, fă genul de mișcare plăcută pentru tine personal”, a scris acesta.

Unii au spus că și reducerea timpului petrecut pe telefon poate conta.

„Am o bănuială că toți cei în această situație, eu inclusiv, avem și cel puțin patru-cinci ore de screen time pe telefon la sfârșitul zilei. Și am o bănuială că asta ne consumă cumva bateriile mai mult decât jobul în sine. Acolo nici nu bănuim că atenția și energia noastră e de fapt aurul pentru care se bat toți cei ce dețin online-ul”, a scris un utilizator.

Alții au spus că oboseala persistentă i-a făcut să își verifice starea de sănătate.

„Mi-am făcut analizele, printre care feritina și vitamina D mi-au ieșit la pământ. Când am început să iau suplimente de fier și să mai reglez din alimentație partea asta, am observat că nu mai eram atât de terminată după ora 16”, a scris o româncă.

Unii români au mizat pe păstrarea unei activități mici după program, tocmai pentru ca munca să nu înghită complet viața personală.

„Eu când eram în situația asta făceam tot posibilul să fac o grămadă de chestii după serviciu. Motivul meu este că știu că dacă nu fac nimic, chiar și o plimbare, un mers la cumpărături, un hobby, încet-încet sufletul meu se va duce și o să ajung un robot care lucrează și vine acasă”, a scris un utilizator.

El a adăugat că orice efort mic poate ajuta la păstrarea unei vieți personale în afara serviciului. „Orice ar fi, cât de mic, orice efort pe care îl faci te va ajuta să-ți menții personalitatea și să nu lași programul de muncă să-ți mănânce viața”, a mai scris acesta.

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Românii, printre europenii care lucrează cel mai mult

Potrivit Eurostat, România se numără printre țările europene în care angajații petrec cel mai mult timp la muncă. Raportul Eurostat arată că, în 2024, durata medie a săptămânii de lucru în Uniunea Europeană a fost de 36 de ore, în scădere față de 37 de ore în 2014. România se afla însă peste media europeană, cu 38,8 ore lucrate pe săptămână.

„În 2024, cele mai lungi săptămâni de lucru au fost înregistrate în Grecia (39,8 ore), Bulgaria (39,0), Polonia (38,9) și România (38,8). Prin contrast, Țările de Jos au avut cea mai scurtă săptămână de lucru (32,1 ore), urmate de Danemarca, Germania și Austria (fiecare cu 33,9 ore)”, arăta raportul Eurostat.

Unele cercetări arată că oboseala de după job nu ține doar de numărul de ore lucrate, ci și de stres, sprijinul primit la locul de muncă și felul în care angajații resimt presiunea profesională. Specialiștii recomandă ca oboseala persistentă să fie privită ca un semnal că organismul are nevoie de ritm, pauze și recuperare.

Potrivit sondajului OSH Pulse 2025, realizat pentru Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă, 45% dintre angajații din România au declarat că, în ultimele 12 luni, s-au confruntat cu oboseală provocată sau agravată de muncă, față de 37% la nivelul Uniunii Europene. În același studiu, 50% dintre respondenții români au menționat durerile de cap sau oboseala oculară, iar 24% stresul, depresia sau anxietatea asociate muncii.

Printre recomandările specialiștilor pentru a combate epuizarea se află somnul regulat, reducerea timpului petrecut în fața ecranelor înainte de culcare, mișcarea ușoară, hidratarea, alimentația echilibrată, pauzele scurte și stabilirea unor limite clare la muncă sau acasă.