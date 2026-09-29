Trump critică Marea Britanie pentru eliberarea suspecţilor presupusului complot terorist care viza o bază utilizată de SUA: „Ştiu răspunsul, dar prefer să nu-l spun”

Președintele american Donald Trump acuză Marea Britanie de lipsă de fermitate după ce cinci bărbați suspectați de implicare în presupusul complot terorist asupra unei baze aeriene folosite de SUA au fost eliberați pe cauțiune. Ancheta continuă, iar autoritățile britanice analizează inclusiv posibile legături cu state străine.

Foto: EPA EFE

Donald Trump a declarat că a fost „surprins” de eliberarea suspecților, afirmând că el nu ar fi luat o astfel de decizie și sugerând că acțiunile acestora „ar putea fi" legate de Iran, potrivit CNN.

„Știu răspunsul. Pot fi foarte specific, dar prefer să nu-l spun”, le-a spus președintele american jurnaliștilor în Biroul Oval.

Liderul american nu a oferit detalii suplimentare, invocând motive de securitate. Downing Street nu a comentat imediat afirmațiile sale, iar Iranul a respins categoric orice implicare.

Potrivit poliției antiteroriste britanice, eliberarea pe cauțiune nu marchează finalul investigației, cei cinci bărbați - cetățeni britanici cu vârste între 23 și 25 de ani - fiind supuși unor restricții stricte.

Cei cinci suspecți au fost arestați duminică dimineața în apropierea bazei, după ce trei dube suspecte au fost observate într-o zonă împădurită. Imagini aeriene au surprins un robot de neutralizare a bombelor și două detonări controlate.

Rubio: incidentul „implică în mod clar mâna unui actor străin”

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că incidentul „implică în mod clar mâna unui actor străin”, lăudând cooperarea autorităților britanice.

La Londra, premierul Andy Burnham a convocat o ședință COBRA, iar ministrul de interne Shabana Mahmood a anunțat că zona a fost securizată. Aproximativ 85 de gospodării evacuate au putut reveni acasă luni seara.

Martori locali au relatat că au văzut mai mulți bărbați mascați în jurul vehiculelor, iar presa britanică notează că operațiunea nu ar fi fost declanșată pe baza unor informații de intelligence, ci datorită vigilenței comunității.

Autoritățile nu au confirmat dacă suspecții erau monitorizați anterior.

Incidentul survine pe fondul tensiunilor persistente dintre Marea Britanie, SUA și Iran. În iulie, Gardienii Revoluției au avertizat că orice bază folosită pentru operațiuni împotriva Iranului reprezintă „o țintă legitimă”.

În acest context, securitatea în jurul RAF Fairford a fost întărită, deși autoritățile americane au refuzat să ofere detalii privind măsurile de protecție.