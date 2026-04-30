Piperea consideră că Simion are „o mică problemă”: Unele declarații din trecut „n-au făcut decât un singur lucru: să rupă niște punți politice”

Europarlamentarul Gheorghe Piperea (AUR) a recunoscut, într-un interviu acordat publicației „Adevărul”, că există critici după colaborarea partidului său cu PSD și s-a declarat convins că „lucrurile s-ar putea să se inflameze curând”. De asemenea, îi reproșează liderului AUR, George Simion, că ar fi trebuit să fie mai atent la declarațiile din trecut, care „nu au făcut decât să rupă punți politice”.