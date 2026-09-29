Singura forță capabilă să schimbe cursul Rusiei rămân serviciile ei secrete, susține fostul șef al GUR

General-locotenentul Valerii Kondratiok, fost șef al Serviciului de Informații Externe și al Direcției Principale de Informații (GUR) din Ministerul Apărării al Ucrainei, susține că Rusia nu mai poate cuceri Ucraina, dar Vladimir Putin nu este în stare să admită acest lucru. Kondratiuk a spus, într-un interviu acordat publicației Ukrainska Pravda, că singura forță capabilă să schimbe cursul Rusiei rămân serviciile ei secrete.

Valerii Kondratiok, fost șef al GUR Foto: X@Novynarnia

Kondratiok a construit ani la rând legături între serviciile ucrainene și cele americane. După începutul invaziei la scară largă, a devenit, practic, unul dintre canalele informale de comunicare între Kirilo Budanov și SUA. În septembrie 2025, când Budanov conducea încă GUR, Biroul de Anchetă al Statului (DBR) a făcut percheziții la locuința generalului. Presa a legat acțiunea de aceste contacte, pe motiv că autoritățile de la Kiev nu le pot controla și sunt neliniștite din această cauză.

„Alegătorul din Ohio va decide soarta procesului de pace"

Kondratiok spune că trebuie evitate așteptările prea mari de la o singură întâlnire între președintele Ucrainei și cel al SUA. Ea ar putea însă deschide următoarea etapă a negocierilor. Ucraina are nevoie de sprijin american, de sisteme de apărare antiaeriană și de rachete, dar și de acordul pentru ajutorul suplimentar al aliaților europeni.

Generalul leagă evoluțiile de contextul politic american. Potrivit lui, cota de popularitate a președintelui SUA a scăzut la 33%, iar presiunea actuală asupra Rusiei, inclusiv promulgarea legii propuse de senatorul Lindsey Graham privind sancțiuni mai dure, ar putea fi în parte o încercare de a o crește. „În realitate, la alegerile din SUA, alegătorul din Ohio va decide soarta viitorului proces de pace", a spus el.

Kondratiok se așteaptă ca democrații să câștige Camera Reprezentanților, în timp ce controlul Senatului rămâne incert. În opinia sa, alegerile vor fi un vot de încredere pentru președintele Donald Trump, iar rezultatul va influența dacă Washingtonul va face presiuni asupra Rusiei sau asupra Ucrainei, pe care Trump o consideră slabă.

Ce pârghii are Trump

Întrebat dacă Trump are atuuri împotriva lui Putin, generalul a răspuns afirmativ. Președintele american ar putea, spune el, să oprească flota-fantomă a Rusiei, cu condiția ca sancțiunile să fie și aplicate. El a dat exemplul reținerii unor nave de către britanici, care ar fi avut efect imediat asupra traficului. O altă pârghie ar fi sprijinul suplimentar pentru Ucraina. Kiev are propriile programe de rachete balistice, dar îi lipsesc anumite tehnologii, printre care sisteme de ghidare. Ucraina lucrează la drone cu reacție, pe care vrea să le producă în număr suficient de mare încât nicio apărare antiaeriană să nu le poată opri fără să se epuizeze.

Scopul, spune Kondratiok, este ca prețul războiului pentru Rusia să devină inacceptabil. Generalul adaugă că pârghiile lui Trump ar trebui combinate cu influența sa asupra președintelui chinez Xi Jinping. El susține că una dintre cerințele lui Putin este ca Ucraina să nu-și dezvolte capacități balistice, deoarece ea ar putea să le producă în serie.

Potrivit lui, în al cincilea an de război, Ucraina a reușit în sfârșit să lovească industria rusă de rafinare a petrolului și întreprinderi critice, datorită informațiilor din surse diferite despre obiectivele de care depinde producția de armament a Rusiei.

„Negocierile nu se poartă direct"

Kondratiok afirmă că discuțiile au loc pe mai multe canale, de obicei prin serviciile de informații. Se transmit semnale și se testează concesii posibile, de pildă dacă Ucraina ar accepta să acorde un statut juridic teritoriilor ocupate în schimbul încetării focului. De aceea, spune el, contează mai puțin cine poartă negocierile.

Între Ucraina și Rusia nu există încredere, așa că singura cale este un mecanism de control al respectării acordurilor. Generalul aminte că acordurile de la Minsk nu au avut un asemenea mecanism: misiunile de monitorizare consemnau încălcări, dar nu puteau face nimic. El propune ca activele rusești înghețate, de aproximativ 300 de miliarde de dolari, să fie folosite ca garanție. Astfel, la fiecare încălcare dovedită, o sumă ar fi virată automat către Ucraina. „A tras o dată, a pierdut 20 de miliarde, a doua oară, 5 miliarde", a exemplificat el. Încălcările ar trebui înregistrate prin mijloace tehnice, iar pedeapsa aplicată automat, nu prin „încă o ședință sau exprimarea îngrijorării".

Întrebat despre poziția rusă, potrivit căreia Ucraina trebuie să se retragă din Donbas pentru începerea negocierilor, generalul a spus că aici începe diplomația secretă. A dat ca exemplu vizita directorului CIA, John Ratcliffe, în Rusia. Kondratiok susține că Ratcliffe le-a spus șefilor serviciilor ruse, Aleksandr Bortnikov (FSB) și Serghei Narîșkin (SVR), că speranța de viață a unui soldat rus pe front este de 35 de minute și că, în 18 luni, Rusia a ocupat doar 1% din teritoriul Ucrainei.

„Singura forță capabilă să schimbe Rusia rămân serviciile ei secrete"

Potrivit lui Kondratiok, șefii spionajului rus știu cum stă în realitate economia și înțeleg că menținerea cursului de război duce la catastrofă economică. Din acest motiv, ei ar avea de ales între a schimba cursul, eliminându-l pe Putin, sau a preveni în alt mod prăbușirea. El adaugă că nici cercurile financiare nu sunt mulțumite, deoarece afacerile lor sunt distruse și ele intră sub sancțiuni. Generalul crede că Ucraina va căpăta noi capacități cu sprijinul Europei, unde industria, inclusiv întreprinderi care produceau înainte automobile, primește comenzi militare.

Rezultatul alegerilor din Rusia, în care „Rusia Unită" a obținut un scor-record de 58%, nu l-a surprins, a mai spus generalul în interviul pentru parvada.ua. În opinia lui, pe buletinul de vot se afla, de fapt, Putin, nu partidul, iar tehnologii politici ar fi ridicat rezultatul de la 45%, cât își propuseseră inițial, la 57-58%, ca să pară credibil pe fondul scăderii popularității după loviturile cu drone și cozile la benzinării. Generalul crede că opoziția sistemică nu-l critică pe Putin, iar cea nesistemică e în închisoare sau în exil. Adevărata luptă, spune el, va fi pentru împărțirea funcțiilor din Duma de Stat și pentru buget, între grupuri precum cel al familiei Rotenberg.

El a comparat situația cu Germania nazistă: au fost 19 tentative de asasinare a lui Hitler, peste un milion de oameni au fost arestați, iar peste 200.000 au fost uciși. În Rusia, spune Kondratiuk, o asemenea rezistență nu este posibilă, pentru că mulți oameni depind de stat, inclusiv prin plățile primite de familiile soldaților uciși sau care luptă.

„Turnurile Kremlinului", strânse în jurul lui Putin

Generalul afirmă că vechile „turnuri" ale Kremlinului, grupurile care se luptau pentru resurse, s-au unit sub sancțiuni, iar rivalitățile au trecut pe plan secund. Influența ar fi acum concentrată în jurul cercului cel mai apropiat, din care fac parte Alina Kabaeva, fiicele lui Putin și frații Rotenberg. Grupurile fostelor „turnuri", precum Rosneft și Gazprom, ar fi prea slăbite pentru a se mai lupta între ele.

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Kondratiok crede că astfel de războaie nu se încheie definitiv pe câmpul de luptă. Ele se sfârșesc în interiorul țării, ca în cazul destrămării URSS, pe care nici CIA nu a prevăzut-o. El estimează că riscul personal pentru Putin crește. Ca argument, a spus că angajații Serviciului Federal de Pază ar fi fost lipsiți de telefoane mobile, limitați în contactele cu familia și în deplasări.

Generalul îl descrie pe Putin drept un tactician posibil priceput, dar un pierzător în strategie. Spune că Putin a crezut că va schimba în trei zile puterea de la Kiev, iar acum s-ar baza pe profeții și ritualuri. Cariera lui în KGB, susține Kondratiuk, nu a fost remarcabilă. El l-a citat și pe Boris Nemțov, potrivit căruia elitele ruse l-au ales pe Putin drept un succesor discret, pe care îl considerau ușor de controlat.

„Putin nu poate cuceri Ucraina, dar nu poate recunoaște asta"

Întrebat dacă interesul Ucrainei este să aștepte condiții militare mai bune sau să accepte cât mai repede un armistițiu, Kondratiok a răspuns că rezultatul real va veni doar din înrăutățirea situației din Rusia. Ceea ce se întâmplă în Ucraina nu mai influențează deciziile lui Putin. El crede că Moscova ar putea accepta nu pacea, ci un armistițiu sau o înghețare a conflictului, dacă ar spera că alegerile din Ucraina vor aduce o conducere mai dispusă la compromisuri. „Noi și Rusia suntem acum doi pacienți", a spus el, dar Ucraina și-a depășit cea mai grea etapă, în timp ce starea Rusiei se agravează.

Generalul crede că SUA nu doresc destrămarea Rusiei, așa cum nu au dorit-o nici pe cea a URSS, dar „nu poți menține artificial în viață ceva ce moare de mult". El și-a amintit că, la începutul invaziei, serviciile americane i-au spus lui Joe Biden că Ucraina va cădea în trei zile, ceea ce, în opinia lui, a întârziat livrarea de armament greu și a costat vieți. Kondratiok nu crede că serviciile secrete ale lumii s-au înșelat în totalitate: toți știau că urmează un război, dar liderii europeni nu erau pregătiți psihologic să accepte concluziile. El a mai spus că vizita directorului CIA de atunci, William Burns, la Moscova a câștigat două-trei luni, până după Jocurile Olimpice din China.

Riscul extinderii războiului

Generalul consideră că Rusia nu are forțele necesare pentru a extinde războiul în Europa. Putin ar crea, în schimb, o „realitate alternativă", în care amenințarea cu un atac să influențeze țări ca Ungaria și Slovacia și să blocheze ajutorul financiar pentru Ucraina. În opinia lui, ar fi suficientă o dronă fără însemne, iar Occidentul ar avea greutăți în a recunoaște imediat un act de agresiune.

SUA rămân principalul garant al NATO, inclusiv nuclear, motiv pentru care Franța propune un scut nuclear european. Un atac al Rusiei în Europa ar consolida elitele europene, iar Ucraina ar primi tot sprijinul posibil. Generalul crede că o eventuală folosire a armei nucleare tactice nu i-ar da Rusiei un avantaj decisiv, dar ar uni împotriva ei nu doar Europa, ci întreaga lume, inclusiv China și India. El a spus că Beijingul este, practic, „spatele" Rusiei, dar interesul lui e să o păstreze aliată, în special din cauza arsenalului nuclear, în cazul unui viitor conflict pentru Taiwan.

Kondratiuk a mai spus că Rusia nu poate proteja nici măcar infrastructura critică, iar un obiectiv dorit rămâne fabrica Elabuga, din Tatarstan, unde Moscova a extins producția de drone cu reacție.

Perchezițiile și conflictul dintre servicii

Despre perchezițiile de anul trecut, generalul a spus că nu a fost chemat pentru explicații, deci cazul nu a avut continuare, iar motivele au fost, în opinia lui, mai degrabă un semnal. A adăugat că a fost de mai multe ori sub sancțiuni rusești și a supraviețuit unor tentative de asasinat. Încrederea americanilor a fost câștigată, spune el, după 2014, când Ucraina a demonstrat că poate obține din interiorul țării informații despre Rusia la fel de valoroase ca cele din Rusia. La începutul invaziei, aceste contacte au permis primirea rapidă de informații, între care coordonatele coloanelor rusești.

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Kondratiok a comentat și tensiunile din interiorul serviciilor ucrainene. Budanov a trecut la Biroul Președintelui, iar Poklad a fost numit în funcție interimară. Conflictele dintre structuri au fost, spune generalul, „mutate de pe stradă în birouri", dar nu rezolvate, ceea ce slăbește statul și creează o imagine deformată pentru partenerii externi. Generalul crede că principala misiune a lui Budanov în Birou este să-i prezinte președintelui o imagine reală, nu doar una pe placul lui. El a criticat metodele folosite de SBU la reținerea unui angajat al GUR și a spus că, dacă scopul a fost obținerea de compromat, ele slăbesc statul.

Referindu-se la atacurile asupra Biroului Național Anticorupție (NABU) și Parchetului Specializat Anticorupție (SAP), Kondratiok a spus că s-au schimbat doar metodele, nu abordarea. În timpul războiului, statul trebuie să fie puternic, dar nu până la punctul în care fiecare cetățean să fie intimidat de forțele de securitate. „Avem datoria să fim diferiți de Rusia", a spus el.

Alegeri în timpul războiului

Generalul spune că dacă în societate există o cerere de reînnoire, trebuie căutate căi de a o îndeplini. El a criticat sistemul monomajorității, dând ca exemplu schimbările repetate de personal și cei cinci miniștri ai apărării. „Contractul social nu este nelimitat", a spus el, avertizând că, dacă situația continuă la nesfârșit, „vom deveni pur și simplu a doua Rusia". Dacă se vor putea organiza alegeri, inclusiv vot pentru militarii din tranșee, ele ar corespunde interesului statului și ar reface încrederea după ultimele scandaluri.

El a avertizat că inteligența artificială permite acum Rusiei să influențeze campaniile fără o „fabrică de troli", iar un candidat proruso ar putea fi mascat sub sloganuri precum „pace cu orice preț". Serviciile rusești, spune Kondratiuk, nu se opresc, dar nu toate problemele Ucrainei trebuie puse pe seama „mâinii Moscovei", iar asta ar fi „o cale spre nicăieri".

Întrebat, la final, cine l-ar putea ucide pe Putin și dacă ar putea-o face serviciile ucrainene, generalul a evitat să răspundă direct: „Eliminarea lui Putin, în orice fel, ar putea fi o ieșire și pentru Rusia, și, poate, pentru întreaga lume," a spus fostul șef al GRU.