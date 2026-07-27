Fostul ministru moldovean al Apărării îl atacă pe prim-vicepreședintele AUR: „Privește Republica Moldova cu ochii Kremlinului”

Anatol Șalaru, fost ministru al Apărării în Republica Moldova, a criticat poziția exprimată de prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, privind necesitatea reducerii sprijinului acordat de România Republicii Moldova, susținând că o asemenea abordare coincide cu interesele Moscovei.

Într-o intervenție la Antena 3 CNN, Șalaru a afirmat că relația dintre România și Republica Moldova nu trebuie tratată ca o problemă de politică externă, ci ca una de interes strategic pentru București.

„Dan Dungaciu privește la Republica Moldova cu ochii Kremlinului. România nu trebuie să privească Republica Moldova ca pe o problemă externă. România trebuie să privească Republica Moldova ca o afacere internă”, a declarat fostul ministru.

Declarațiile vin după ce Dan Dungaciu a criticat, într-o postare publicată pe Facebook pe 21 iulie, modul în care este gestionată relația dintre București și Chișinău și a propus ca sprijinul financiar pentru Republica Moldova să fie reorganizat printr-un mecanism pe care l-a numit „Fondul Moldova”.

Anatol Șalaru a respins ideea că sprijinul acordat Chișinăului ar reprezenta o povară pentru statul român.

„Nu este o problemă, este un parteneriat, este o situație în care România este direct cointeresată ca Republica Moldova să reușească”, a afirmat Șalaru.

„Securitatea României începe la Nistru”

Fostul ministru a argumentat că principalul motiv pentru care România trebuie să continue susținerea Republicii Moldova este cel de securitate.

„Securitatea României nu începe la Prut, ci se începe la Nistru”, a spus el.

Șalaru a invocat și argumente economice, arătând că investițiile românești realizate peste Prut ar putea fi afectate în cazul reducerii sprijinului acordat Chișinăului.

„România a investit aproape un miliard de euro în Republica Moldova, iar încetarea sprijinului pentru Republica Moldova ar vulnerabiliza aceste investiții românești, care au creat în jur de 30.000 de locuri de muncă”, a declarat fostul ministru.

În opinia sa, mesajele privind limitarea ajutorului pentru Republica Moldova servesc obiectivelor Rusiei în regiune.

Șalaru a respins, de asemenea, ideea că Republica Moldova ar beneficia gratuit de resurse din România.

„Astăzi, Republica Moldova nu ia nimic gratuit din România; gazul, electricitatea, produsele petroliere se cumpără de pe piața privată și se cumpără la prețuri de piață, nu sunt luate gratuit”, a afirmat fostul ministru.



