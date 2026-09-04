Fostul premier Victor Ponta susține că PSD este nevoit să negocieze cu AUR și afirmă că social-democrații poartă deja discuții cu formațiunea condusă de George Simion.

Ponta susține că PSD este nevoit să negocieze cu AUR în continuare. Foto: Adevărul

„PSD este obligat să vorbească cu AUR, este obligat să negocieze cu AUR”, a declarat Victor Ponta, care susține că acest lucru se întâmplă deja, chiar dacă social-democrații nu recunosc public acest lucru. Declarațiile au fost făcute la „Interviurile Adevărul”.

Fostul premier a amintit că voturile parlamentarilor AUR au fost decisive în anumite momente politice, inclusiv la moțiunea de cenzură.

„Dacă AUR nu vota moțiunea de cenzură, nu trecea”, a spus Ponta.

Victor Ponta a afirmat și că PSD nu a reușit să explice suficient de clar motivele pentru care a susținut moțiunea de cenzură. El a spus că, atunci când a fost întrebat de ce a votat moțiunea, a indicat două motive: poziția USR și măsurile economice.

„Oamenii care m-au ascultat au zis: «Am înțeles de la Ponta de ce l-au dat jos, de ce a votat el». Poate să fie de acord cu mine sau poate să nu. PSD n-a explicat de ce l-a dat jos”, a declarat fostul premier.

În opinia sa, social-democrații au preferat ulterior să se victimizeze, în loc să ofere o explicație clară pentru deciziile luate.

Victor Ponta a susținut că, în cazul legii ANI și al celor 770 de milioane de euro, în Senat au votat în favoarea proiectului aproape toate formațiunile politice, cu excepția USR. „În afară de USR, toți ceilalți, PNL, PSD, UDMR, POT, senatori independenți, toți au votat”.

Ponta a pus apoi sub semnul întrebării eventualele argumente împotriva unei desemnări a lui Alexandru Nazare pentru funcția de premier. „Ce ar putea spune domnul Bolojan dacă-l desemna Nazare? (...) Dacă-l desemna Nazare, domnul Bolojan poate spune: «Dom'ne, e rău Nazare». Cum e rău Nazare? Că stă lângă tine și acum la masa guvernului și l-ai lăudat că a redus deficitul. Cum e rău? De ce e rău?”, a declarat Victor Ponta.

Ponta consideră că PSD este în continuare un partid care știe să își facă jocurile politice, însă nu mai are aceeași eficiență ca în trecut și comite, în opinia sa, greșeli importante.

Un exemplu invocat de fostul premier este acordarea unor funcții parlamentare reprezentanților AUR.

„N-ar fi trebuit să le dea funcții celor de la AUR. A fost o greșeală. De ce? Că va fi folosit împotriva lor data viitoare”, a afirmat Ponta.

Fostul premier a explicat că una dintre lecțiile pe care spune că le-a învățat în politică este ca un partid aflat la putere să ia decizii și cu gândul la perioada în care va ajunge în opoziție. „Acționează cu gândul când vei fi în opoziție, nu acum, când ești la putere”, a spus Victor Ponta.