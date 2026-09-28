FSB-ul lui Putin o pune pe lista persoanelor căutate pe o fostă vedetă Vogue devenită consilier local în Londra. „Soarta ei este pecetluită”

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a anunțat deschiderea unui dosar penal în lipsă împotriva Kseniei Maximova, fost model și consilier local din Londra. Agenția susține că aceasta ar fi avut un rol într-o organizație a rușilor din Marea Britanie și afirmă că și alți opozanți exilați sunt monitorizați de serviciile ruse.

Kseniei Maximova, fost model rus Foto: X@sashakots

FSB a lansat o anchetă penală împotriva Kseniei Maximova, în vârstă de 40 de ani, fost model și actual politician al Partidului Liberal Democrat din Marea Britanie.

Maximova, care locuiește în Londra și are doi copii, a fost aleasă în acest an consilier local în cartierul Ealing, după ce liderul liberal-democraților, Sir Ed Davey, a participat la campania sa electorală.

Anunțul FSB a fost făcut în absența acesteia. Serviciul rus susține că Maximova ar fi participat la activitățile Russian Democratic Society UK, organizație pe care autoritățile de la Moscova o consideră implicată în activități interzise.

FSB afirmă că Maximova a fost inclusă pe listele federale și internaționale ale persoanelor căutate de Rusia.

Avertismentul FSB pentru exilații ruși

În comunicatul său, serviciul rus a extins avertismentul și la alți cetățeni ruși care trăiesc în afara țării și se opun Kremlinului.

Potrivit FSB, serviciile de contrainformații cunosc identitatea celor care „își leagă soarta de Londra și doresc înfrângerea Rusiei”.

„Fiecare pas pe care îl fac este monitorizat. Soarta lor este pecetluită”, a transmis serviciul rus.

Afirmațiile nu au fost însoțite de dovezi publice privind o eventuală supraveghere individuală a persoanelor menționate.

Ce acuzații îi aduce Rusia Kseniei Maximova

FSB susține că Maximova ar fi contribuit la înființarea Russian Democratic Society UK, descrisă de agenție drept un grup creat „în interesul elitei britanice” pentru reunirea rușilor aflați în Marea Britanie.

Serviciul rus afirmă, de asemenea, că organizația ar fi colectat „fonduri, echipamente și alte forme de sprijin în beneficiul Kievului”.

Maximova este acuzată și că ar fi reprezentat mișcarea Anti-War Committee of Russia, pe care Moscova o consideră o organizație cu obiectivul de a prelua forțat puterea și de a modifica ordinea constituțională din Federația Rusă.

FSB o acuză de organizarea unor evenimente interzise în Rusia, răspândirea unor informații pe care autoritățile ruse le consideră false despre armata rusă și oferirea unei platforme unor persoane care susțin schimbarea violentă a puterii.

În cazul unei condamnări, Maximova ar putea primi, potrivit legislației invocate de autoritățile ruse, o pedeapsă cuprinsă între 10 și 20 de ani de închisoare și o amendă.

Moscova acuză Londra de sprijinirea opoziției ruse

FSB a prezentat din nou Marea Britanie drept unul dintre principalii adversari ai Rusiei în Occident.

Un reprezentant al serviciului rus a susținut că Londra și serviciile britanice de informații folosesc anumite categorii de cetățeni ruși drept instrumente de presiune politică și „război hibrid” împotriva Rusiei.

Oficialul a afirmat că, după începutul invaziei ruse pe scară largă în Ucraina, Marea Britanie și-ar fi intensificat eforturile de a consolida opoziția rusă din străinătate.

FSB susține, de asemenea, că unii dintre rușii care au părăsit țara și sprijină Ucraina colaborează cu serviciile britanice.

Serviciul rus afirmă că aceștia ar fi folosiți pentru a crea imaginea unei „alte Rusii”, care ar putea deveni un centru alternativ de putere.

Aceste acuzații nu au fost susținute public de FSB prin dovezi care să demonstreze existența unei astfel de operațiuni coordonate de serviciile britanice.

Maximova și activitatea sa publică la Londra

În urmă cu doi ani, Maximova declara pentru The New York Times că la protestele organizate la Londra împotriva regimului de la Moscova pot fi observați agenți ruși.

Ea a devenit între timp activă și în politica locală britanică.

În august, Maximova a depus o plângere împotriva cântăreței ruse pro-Putin Instasamka, al cărei nume real este Daria Zoteeva. Demersul a fost urmat de anularea unui concert al artistei la Londra.

Maximova a pledat, de asemenea, pentru unificarea opoziției ruse și pentru pregătirea unui eventual scenariu în care regimul lui Vladimir Putin s-ar prăbuși.

„Dacă această prăbușire se va produce, vom moșteni un sistem uriaș, anarhic și absurd – și un haos imens”, declara ea.

În opinia sa, opoziția ar trebui mai întâi să se concentreze asupra problemelor de bază și să înceteze conflictele interne, înainte de a se pregăti pentru un astfel de scenariu.

De la podiumurile de modă la politica britanică

Maximova s-a născut în regiunea Uralilor și a fost descoperită de un agent de modeling la vârsta de 16 ani, într-o cafenea din Moscova.

În numai șase luni, a ajuns în primele 50 de modele ale industriei.

Ulterior, a lucrat și a locuit în mai multe centre importante ale modei, printre care Londra, Milano, New York și Tokyo.

În 2003 a devenit imaginea parfumului Gucci Rush și a colaborat cu case de modă precum Dolce & Gabbana, Burberry și Chanel.

A lucrat, de asemenea, pentru Trump Model Management din New York în 2003, 2004 și într-o etapă ulterioară a carierei sale.

După retragerea din modeling, Maximova a rămas în industria modei, lucrând ca director de casting, producător și coordonator de producție.

Este căsătorită cu un arhitect și are doi copii.

Dosarul anunțat de FSB marchează o nouă escaladare a presiunii exercitate de autoritățile ruse asupra opozanților aflați în străinătate. Pentru Maximova, cazul adaugă o dimensiune juridică activității sale politice și civice desfășurate în Marea Britanie.