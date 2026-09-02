George Simion cere revenirea la urne: „România are nevoie de o majoritate parlamentară stabilă și de un guvern pe următorii patru ani”

Liderul AUR, George Simion, cere miercuri, 2 septembrie, depășirea rapidă a blocajului politic și susține că România are nevoie fie de un guvern susținut de o majoritate parlamentară stabilă, fie de organizarea unor noi alegeri. AUR acuză partidele aflate la guvernare că mențin România într-un „provizorat politic”.

Simion cere depășirea rapidă a blocajului politic. Foto: captură video Facebook

„Dacă vrem să ieșim din această criză economică, politică, socială, avem nevoie de o majoritate parlamentară stabilă și de un guvern pe următorii patru ani. Orice guvern nu va face decât să adâncească criza și nu va face viața românilor mai bună”, a declarat George Simion, miercuri, 2 septembrie.

Mesajul liderului AUR vine după ce partidul a publicat pe Facebook o postare intitulată „120 de zile fără Guvern. Ei au rămas în funcții. Românii au achitat nota de plată”. AUR susține că au trecut 120 de zile de la demiterea Guvernului Bolojan fără ca România să aibă un Executiv cu puteri depline și acuză autoritățile că au ratat termene și au amânat decizii importante.

Partidul afirmă, printre altele, că legea salarizării nu a fost adoptată și că România a pierdut miliarde de euro din PNRR. AUR mai susține că președintele Nicușor Dan, alături de PSD, PNL, USR și UDMR, ar contribui la menținerea blocajului politic.

Simion l-a criticat în mod direct pe președintele Nicușor Dan pentru modul în care au fost organizate consultările politice pentru desemnarea premierului.

Liderul AUR susține că șeful statului nu ar fi trebuit să excludă niciun partid politic de la consultări și acuză Administrația Prezidențială că nu a luat în calcul propunerile AUR pentru funcția de prim-ministru.

„Nicușor Dan încalcă Constituția României, la acele consultări formale, informale. El trebuia să nu excludă niciun partid politic”, a spus Simion.

Liderul AUR a avut critici și la adresa lui Ilie Bolojan, despre care spune că ar fi trebuit să părăsească funcția după demiterea Guvernului. Simion susține că un ministru sau unul dintre vicepremieri ar putea asigura interimatul până la formarea unui nou Executiv.

O altă temă abordată de liderul AUR a fost gestionarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Simion acuză fosta guvernare că nu a gestionat corespunzător PNRR și susține că România a pierdut fonduri europene importante.

În opinia sa, actualul impas politic nu poate fi rezolvat decât prin constituirea unei majorități stabile sau prin alegeri.

„Pentru că în mod clar nu există o majoritate, lucrul ăsta se va vedea și la votul care, oricât ar vrea Nicușor Dan să-l întârzie, noi ne dorim să fie cât mai rapid, așa este normal, așa este constituțional, tot îl vom avea aici, în Parlament. Așa că, deși am obosit, spun că trebuie să ne întoarcem cât mai repede la urne. Soluția este democrația, nu afundarea în lovitura de stat, nu totalitarism”, a declarat George Simion.