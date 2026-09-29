A doua zi de audieri ale miniștrilor propuși în Cabinetul Mureşan. Luni, doar doi au primit avize pozitive

Parlamentul își reia marți activitatea de evaluare a miniștrilor propuși în viitorul Cabinet condus de premierul desemnat Siegfried Mureșan, în condițiile în care, până acum, doar două nominalizări au primit aviz favorabil din partea comisiilor parlamentare.

Continuă audierile miniştrilor propuşi de Siegfried Mureşan Foto: GEORGE CALIN

Audierile miniștrilor propuși în Guvernul Mureșan încep la ora 10:00 și se desfășoară din oră în oră.

Pe agenda comisiilor de specialitate se află zece candidați la portofolii-cheie, de la Interne și Externe, până la Sănătate, Educație și Mediu.

Printre cei programați pentru audieri se numără Mircea Abrudean (Interne), Dragoș Pîslaru (Investiții și Proiecte Europene), Raluca Turcan (Muncă), Oana Gheorghiu (Sănătate), Oana Țoiu (Externe), Andrea Chiș (Justiție), Bulcsu Koppany Otvos (Cultură), Mihai Dimian (Educație), Cseke Attila (Dezvoltare) și Diana Buzoianu (Mediu).

Până acum, doar Tanczos Barna și Alexandru Nazare au obținut avize pozitive

Procesul de validare avansează lent: până acum, doar Tanczos Barna, propus la Agricultură, și Alexandru Nazare, nominalizat la Finanțe, au obținut avize pozitive.

Ceilalți miniștri audiați luni nu au reușit să convingă comisiile reunite.

Siegrfried Mureșan, dispus la o întâlnire cu Sorin Grindeanu

Amintim că premierul desemnat Siegrfried Mureșan și-a arătat luni seară disponibilitatea de a se întâlni cu liderul PSD Sorin Grindeanu pentru o discuție pe programul de guvernare.

„Am disponibilitate totală de dialog și am transmis asta președintelui Grindeanu în această dimineață, deci dacă domnia s-a dorește să discutăm despre programul de guvernare, despre perioada guvernării, despre colaborarea parlamentară, putem face acest lucru oricând dorește, oricând înainte de miercuri”, a afirmat prim-ministrul desemnat, potrivit Mediafax.

Mureșan a precizat însă că nu va merge la sediul PSD, iar întâlnirea cu Grindeanu, dacă aceasta va avea loc, trebuie să se desfășoare la Parlament.

„E firesc să ne întâlnim în Parlamentul României…Am spus că nu aș dori să-i reproșez neapărat domniei sale faptul că nu ne-am văzut. Dar o să mai încerc să am și în cursul zilei de mâine o discuție cu domnia sa. Voi fi mâine începând cu primelor ale dimineții în Parlament și voi încerca să mai avem încă un contact, să mai avem o discuție mâine, fiindcă realmente cred că PSD-ul are acum o ultimă șansă să convingă oamenii că mai are o fărâmă de pro-europenism și că nu este complet pierdut pentru forțele pro-europene din România. Chiar cred că oamenii se vor uita cu mare atenție, miercuri, la votul din plen și vor ține minte cum a votat fiecare partid, miercuri”, a mai spus Siegfried Mureșan.

Miercuri, zi decisivă pentru Cabinetul Mureșan

Miercuri, plenul Parlamentului urmează să se pronunțe asupra programului de guvernare și asupra listei complete a Cabinetului Mureșan.

Este a treia încercare de formare a unui guvern după demiterea Executivului Bolojan prin moțiune de cenzură, în luna mai. Nominalizările anterioare ale președintelui Nicușor Dan, Eugen Tomac (care nici măcar nu a ajuns la votul în Parlament) și Adrian Veștea, au eșuat în lipsa unei majorități parlamentare.