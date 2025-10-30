Marius Lulea, despre relația cu liderul AUR: „George Simion îi ascultă pe toți și face ce vrea el”

Prim-vicepreședintele AUR, Marius Lulea, l-a descris pe George Simion drept „un manager implicat”, care depune eforturi mari, dar uneori poate părea arogant din lipsă de timp. Declarațiile au fost făcute în interviurile Adevărul, unde Marius Lulea a vorbit despre tensiunile din interiorul AUR, despre politică externă și alte subiecte de interes.

Întrebat dacă „aroganța” lui George Simion reprezintă principala problemă a partidului, Marius Lulea a negat. El l-a descris pe liderul AUR drept „un manager implicat”, care depune eforturi mari, dar uneori poate părea arogant din lipsă de timp.

„Domnul Simion este managerul, dacă vreau să văd un fel de business. Ce se întâmplă, în condițiile în care și efortul pe care îl depune și energia pe care o are este foarte mare, uneori sunt anumite momente în care nu mai ai timp de explicații, și acest lucru se poate interpreta sub forma unei aroganțe. Dar, în condițiile în care George muncește foarte mult, chiar dacă nu ia deciziile perfecte, mai revine asupra lor.

Noi i-am recomandat, eu i-am recomandat la nivel personal că trebuie să ia decizii prin discuție cu ceilalți, tocmai pentru a nu mai fi pus în situația în care se revină. Decât să facem 10 lucruri - din care 8 sunt nepotrivite și 2 potrivite și renunțăm la 8 -, mai bine să facem doar 2 lucruri și acelea să iasă bine. Dar, sigur că și vârsta își pune amprenta asupra comportamentului fiecăruia dintre noi și constatăm că el se îmbunătățește din ce în ce mai mult și că se maturizează. Asta este. El a intrat în politică la 35 de ani. Uneori ești depășit de probleme ca urmare a vârstei pe care ai, experiența de viață este importantă, vârsta aduce înțelepciune, ceea ce înseamnă că se va îmbunătăți în viitor”, a spus Lulea despre liderul AUR.

Întrebat cu cine se sfătuiește liderul formațiunii politice, Lulea a mai precizat că „domnul George Simion îi ascultă pe toți și face ce vrea el”.

Despre plecarea lui Claudiu Târziu

Prim-vicepreședintele AUR a declarat că decizia lui Claudiu Târziu de a părăsi partidul a fost o greșeală personală, nu una a liderului formațiunii, George Simion. Lulea a afirmat că a încercat să-l convingă pe Târziu să nu plece, însă acesta ar fi acționat din orgoliu.

„Eu am purtat o discuție înainte să plece cu domnul Târziu. I-am spus să se gândească mai bine la această decizie de a pleca pentru că el este mai puternic în partidul AUR și partidul AUR este mai puternic împreună cu Claudiu Târziu. Nu a vrut să asculte de acest lucru, ca și George Simion are un ego foarte ridicat, așa că a considerat că este mai potrivit pentru el să pornească un alt proiect politic. Eu nu cred că e util ceea ce a făcut el și este în detrimentul viitorului lui politic”, a spus Marius Lulea.

Acesta a precizat, de asemenea, că propria sa suspendare din partid, anunțată în trecut de George Simion, nu a avut efecte reale, fiind „doar declarativă”.

Cele mai importante secvențe din interviul Adevărul pot fi citite aici.