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Un deputat „sparge blocada” AUR şi anunţă că e dispus să susțină guvernul Veștea. Condiția pusă de Mohammad Murad

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Deputatul AUR Mohammad Murad „sparge blocada” AUR şi își exprimă public disponibilitatea de a susține Guvernul Veștea în anumite condiţii.

Mohammad Murad de la AUR l-ar putea vota pe Adrian Veştea. FOTO: arhivă
Mohammad Murad de la AUR l-ar putea vota pe Adrian Veştea. FOTO: arhivă

În timp ce conducerea AUR, în frunte cu liderul George Simion şi președintele Consiliului Național al oartidului, Petrișor Peiu, susține că parlamentarii săi nu vor vota Guvernul Veștea, deputatul Mohammad Murad este primul care „sparge blocada” şi transmite public că este dispus să susțină noul Executiv dacă programul de guvernare va conține soluții concrete pentru problemele cu care se confruntă cetățenii.

Invitat marţi, 16 iunie, la Realitatea Plus, deputatul AUR a declarat că, dincolo de disputele politice, va analiza conținutul programului de guvernare şi dacă acesta este în avantajul românilor, el îşi va da girul pentru un guvern condus de Adrian Veştea.

„Dacă prezintă un program care privește agenda cetățeanului de rând, eu voi vota acest guvern. Cu toate că, sigur, rămâne latură politică care o las domnului Simion să discute. Vă garantez că niciodată nu o să fie cazul să vorbim despre un număr de parlamentari care vor vota diferit de alții”, a declarat Mohammad Murad.

Afirmația sa vine în contextul în care președintele Consiliului Național al AUR, Petrișor Peiu, a reafirmat poziția oficială a partidului de a nu-şi da votul pentru un premier care nu are legitimitate, cu referire la faptul că preşedintele Nicuşor Dan nu a consultat partidele politice, nici măcar PNL, atunci când a luat decizia de a-l desemna pe Adrian Veştea premier.

Cu toate acestea, Petrişor Peiu a admis că nu poate garanta modul în care va vota fiecare parlamentar în parte, precizând că în politică „se pot întâmpla accidente”, declarație interpretată de unii observatori drept o recunoaștere a faptului că ar putea exista voturi individuale diferite de poziția oficială a partidului.

Anunțul lui Mohammad Murad vine și în contextul declarațiilor făcute de Adrian Veștea după consultările de la Palatul Cotroceni, acesta afirmând că este dispus să discute cu parlamentari din toate partidele pentru a obține sprijinul necesar învestirii și că nu îl deranjează dacă voturile vin inclusiv din partea AUR.

„Nu am rezerve de a sta de vorbă cu absolut oricine, indiferent de orientarea politică. Avem un număr foarte mare de colegi parlamentari din PNL care ieri nu au avut intenția de a se manifesta într-o formă sau alta, tocmai pentru a nu crea instabilitate. Înțeleg că sunt și parlamentari USR care vor participa la acest vot. Nu mă deranjează nici dacă sunt parlamentari AUR care votează Guvernul. Repet: România are nevoie de o echipă care să servească statului român”, a declarat Adrian Veștea.

Situaţia de pe scena politică românească este cu atât mai neclară cu cât Nicuşor Dan „a trasat o direcţie pro-europeană”, cum se exprima Eugen Tomac, prima opţiune pentru premier a preşedintelui, şi a repetat în numeroase rânduri faptul că nu va fi de acord cu un guvern sprijinit de partidele suveranite. Acum, însă, pare că noul prim-ministru desemnat, Adrian Veştea a pornit la vânătoare de voturi, pentru a putea forma un nou guvern, fără să mai ţină seama de orientarea partidului din care au putea veni acestea.

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