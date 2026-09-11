 Ilie Bolojan, mesaj la 25 de ani de la atentatele din 11 septembrie: „România este alături de SUA și de poporul american” | adevarul.ro
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Ilie Bolojan, mesaj la 25 de ani de la atentatele din 11 septembrie: „România este alături de SUA și de poporul american”

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Premierul interimar Ilie Bolojan a transmis joi un mesaj de solidaritate cu Statele Unite și poporul american, la împlinirea a 25 de ani de la atentatele teroriste din 11 septembrie 2001.

Ilie Bolojan, la un eveniment precedent organizat de Ambasada SUA la București
Ilie Bolojan, la un eveniment precedent organizat de Ambasada SUA la București Foto: Captură FB Guvernul României

Șeful Executivului a amintit de victimele atacurilor care au marcat începutul secolului XXI și a subliniat impactul profund pe care evenimentele din urmă cu un sfert de secol l-au avut asupra lumii.

„Astăzi îi comemorăm pe cei care și-au pierdut viața în atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001. După 25 de ani, memoria celor întâmplate rămâne vie”, a transmis Ilie Bolojan într-o postare publicată pe Facebook.

  „11 septembrie ne-a arătat cât de ușor se pot schimba lucrurile pe care le considerăm firești”

Premierul interimar a arătat că atentatele din 2001 au demonstrat cât de fragile pot fi valorile considerate firești în societățile democratice.

11 septembrie ne-a arătat cât de ușor se pot schimba lucrurile pe care le considerăm firești: libertatea, siguranța și încrederea dintre oameni și țări. Acesta este motivul pentru care trebuie să le prețuim mai mult și să facem, fiecare dintre noi, partea lui pentru a le păstra”, a afirmat șeful Executivului.

În finalul mesajului său, Ilie Bolojan a reafirmat parteneriatul și solidaritatea României cu Statele Unite în ziua dedicată comemorării victimelor atentatelor:

„România este alături de Statele Unite și de poporul american în această zi de comemorare”. 

Atacurile care au schimbat profund politica de securitate a Statelor Unite și a aliaților săi

Amintim că, la 11 septembrie 2001, lumea a asistat la unul dintre cele mai dramatice momente din istoria contemporană. La ora 8:46, primul avion deturnat de membri ai rețelei teroriste Al-Qaeda a lovit Turnul de Nord al complexului World Trade Center din New York. La doar 17 minute distanță, un al doilea avion s-a izbit de Turnul de Sud, imaginile fiind transmise în direct de televiziunile din întreaga lume.

Ceea ce inițial părea un accident s-a transformat rapid într-un atac terorist fără precedent. Cele două turnuri emblematice ale World Trade Center au fost lovite la interval de câteva minute, iar milioane de oameni au urmărit în direct desfășurarea tragediei.

În următoarea oră și jumătate, alte două avioane deturnate au fost folosite în atacuri. Unul a lovit sediul Pentagonului, iar celălalt s-a prăbușit în apropiere de Pittsburgh, după ce pasagerii au încercat să preia controlul aeronavei.

La scurt timp după impact, cele două turnuri gemene s-au prăbușit, transformând centrul financiar al New York-ului într-o zonă de dezastru. Atentatele din 11 septembrie 2001 au provocat moartea a 2.996 de persoane și rănirea altor peste 6.000, fiind considerate cele mai sângeroase atacuri teroriste din istoria modernă.

Atacurile au schimbat profund politica de securitate a Statelor Unite și a aliaților săi. Reacția Washingtonului, a NATO și a comunității internaționale a fost rapidă, iar evenimentele din acea zi au redefinit agenda globală de securitate pentru deceniile care au urmat.

Deși lovit în inima sa economică și simbolică, New York-ul a devenit în anii următori un simbol al rezilienței și al capacității de a se reconstrui după una dintre cele mai mari tragedii ale secolului XXI.

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