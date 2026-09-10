O instalație luminoasă realizată cu 2.977 de drone a recreat, pentru scurt timp, siluetele Turnurilor Gemene deasupra portului New York, cu o zi înainte de împlinirea a 25 de ani de la atentatele din 11 septembrie 2001. Numărul dronelor simbolizează victimele atacurilor.

Turnurile Gemene, reconstruite în lumină Foto: Captură X

Turnurile Gemene au revenit pentru câteva minute în peisajul orașului New York, de această dată sub forma unei impresionante instalații de lumină, potrivit nos.nl.

Aproape 3.000 de drone au desenat, în noaptea de miercuri, contururile celor doi zgârie-nori distruși în atentatele teroriste din 11 septembrie 2001, scrie Mediafax.

Instalația a fost concepută în colaborare cu Studio Drift, un colectiv artistic olandez cu sediul la Amsterdam, cunoscut pentru proiecte în care dronele și lumina sunt folosite pentru a recrea sau transforma simboluri arhitecturale.

Când faci poezie cu tehnologie

Colectivul a realizat anterior instalații luminoase în apropierea unor obiective precum Colosseumul din Roma și Sagrada Família din Barcelona.

Ideea de a recrea Turnurile Gemene i-a aparținut lui Ralph Nauta, unul dintre fondatorii Studio Drift.

Artistul spune că, în urmă cu doi ani, în timpul unei plimbări prin New York, s-a gândit la posibilitatea de a readuce temporar în oraș cele două clădiri care dominau odinioară Manhattanul.

„Ni s-a părut o imagine foarte specială de adus înapoi în oraș și o modalitate ideală de a utiliza optim tehnologia”, a explicat Nauta.

Un omagiu construit împreună cu supraviețuitorii

Pentru realizarea proiectului, artiștii s-au consultat cu rude ale victimelor, supraviețuitori și membri ai echipelor de intervenție care au participat la operațiunile din 2001.

Scopul a fost de a oferi celor afectați de tragedie „ceva frumos cu lumină”.

Revederea siluetelor Turnurilor Gemene, chiar și într-o formă efemeră, a avut astfel o puternică încărcătură emoțională.

Brenda Berkman, fostă pompieră care a intervenit la locul atacurilor, a salutat proiectul.

Ea a atras atenția asupra faptului că milioane de americani din generațiile tinere nu au amintiri personale despre ziua de 11 septembrie 2001.

„Sper că acest nou omagiu va oferi noii generații o perspectivă asupra a ceea ce a însemnat 11 septembrie”, a transmis Berkman.

Instalația a fost realizată cu drone fabricate în Statele Unite. Din motive de siguranță, autoritățile nu au permis desfășurarea spectacolului în ajunul zilei de 11 septembrie, însă au acordat aprobarea pentru seara precedentă.

25 de ani de la anentate

Pe 11 septembrie 2026 se împlinesc exact 25 de ani de la atacurile teroriste care au ucis aproape 3.000 de oameni în New York, Washington și Pennsylvania.

Cu această ocazie, la New York va avea loc o ceremonie memorială în cadrul căreia vor fi citite numele victimelor. Pentru prima dată, comemorarea acordă o atenție explicită și celor aproximativ 9.000 de persoane care au murit ulterior din cauza unor boli asociate expunerii la substanțe toxice în urma atentatelor.

La un sfert de secol de la tragedie, instalația realizată cu cele 2.977 de drone a oferit o imagine diferită: pentru câteva minute, Turnurile Gemene au putut fi „reconstruite” deasupra orașului, nu din beton și oțel, ci din lumină.