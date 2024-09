23 de ani de la atentatele din 11 septembrie 2001. Cum a scăpat un român din infernul de la World Trade Center

În urmă cu 23 de ani au avut loc teribilele atentatele teroriste de la World Trade Center, din New York, soldate cu 2.996 de morţi şi 6.000 de răniţi. A fost ziua care a schimbat lumea.

New York-ul nu va uita vreodată ora 8.46 a zilei de 11 septembrie 2001.

Acum 23 de ani, la ora 8.46, primul avion deturnat de teroriştii Al-Qaeda a intrat în World Trade Center. La ora 9.03, întrega planetă a privit, în transmisiune directă, cum al doilea avion deturnat a lovit turnul sudic al uriașului centru de afaceri. Turnurile gemene ale World Trade Center din New York, au fost lovite, la un interval de câteva minute, de două dintre avioanele deturnate de către teroriști. Pe ecranele televiziunilor, totul părea un film de ficțiune. Din păcate, era o teribilă realitate, o tragedie uriașă.

Alte două avioane s-au mai prăbuşit, în decurs de o oră şi jumătate, la Pentagon şi aproape de Pittsburgh. Turnurile gemene de la World Trade Center s-au prăbușit în decurs de doar câteva zeci de minute. Cele mai mari atentate din istorie, soldate cu 2.996 morţi şi peste 6.000 de răniţi. America, NATO şi lumea au reacţionat rapid. New York-ul era lovit în inima sa, însă nu învins.

„Ne confruntăm cu o tragedie națională. Două avioane au lovit în turnurile World Trade Center, în ceea ce pare a fi un atac terorist la adresa țării noastre. Vă rog fiți alături de mine pentru un moment de reculegere. Dumnezeu să binecuvânteze victimele, familiile lor și America!”, a spus președintele George W.Bush după atentate.

Românul care a scăpat din atentate: ”Mi-am scos colegii afară”

Stabilit în America din 1996, Nicu Benesch (69 de ani), specialist în IT, lucra la etajul 14 din cel de-al doilea turn de la World Trade Center, din New York, în momentul în care turnurile au fost lovite în timpul atentatului din 11 septembrie. Biroul lui Nicu Benesch era chiar pe partea pe care a fost lovit turnul. A reuşit să coboare pe scări şi şi-a convins zeci de colegi să îl urmeze, salvându-le viaţa. A doua zi, a revenit ca voluntar la Ground Zero, lucrând 48 de ore fără întrerupere. Mai trebuie spus că, în 1977, Nicu Benesch a scăpat ca prin minune şi din cutremurul de la Bucureşti. În septembrie 2016, Nicu Benesh a vorbit, într-un interviu exclusiv pentru ”Adevărul”, despre acea zi teribilă.

”Lucram în turnul numărul unu de la World Trade Center, turn ce a fost primul lovit. După ce mi-am scos colegii afară, am traversat strada Hudson şi ne-am dus pe malul râului, în zona World Financial Center. De pe malul râului, priveam flăcările din turnul numărul unu. Şi uitându-ne la flăcări, am văzut cum a intrat celălalt avion în turnul numărul doi. Le-am spus colegilor să se îndrepte spre Nord, pentru că mă gândeam că vor mai urma şi alte atacuri şi bănuiam că ar putea fi atinse şi alte obiective din sudul insulei Manhattan. Întorcându-mă spre turnuri, am văzut, în afară de bucăţi de trupuri şi bucăţi din avion, oameni care se aruncau în gol...”, povestea Nicu Benesh acum opt ani

Membru al Comisiei de Anchetă: ”A fost o lipsă de comunicare între şi în rândul agenţiilor noastre de informaţii”

În septembrie 2021, la 20 de ani de la atentatele de la 11 septembrie, avocatul Richard Ben-Veniste, unul dintre cei 10 membri ai Comisiei de anchetă, a vorbit, într-un interviu exclusiv pentru ”Adevărul” despre vulnerabilităţile avute atunci de SUA, dar şi despre cele din prezent, precum atacul la adresa democraţiei din 6 ianuarie 2021.

Descris drept cel mai incisiv membru al Comisiei de anchetă, Richard Ben-Veniste a devenit faimos şi pentru audierea dură pe care a făcut-o în aprilie 2004 Condoleezzei Rice, consilierul preşedintelui american George W. Bush pe probleme de securitate naţională. Aceasta a recunoscut că a primit o informare CIA ce avertiza asupra unei iminente acţiuni teroriste în SUA.

”Am fi putut fi mai bine pregătiţi. Dar, din păcate, a fost o lipsă de comunicare între şi în rândul agenţiilor noastre de informaţii. Teroriştii au putut exploata libertatea societăţii noastre, libertatea de mişcare şi, în special, utilizarea avioanelor ca arme ale terorii în Statele Unite. Dacă am fi fost mai bine pregătiţi pentru a împărtăşi informaţiile în rândul agenţiilor noastre de informaţii, am fi putut preveni atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001”, preciza Richard Ben-Veniste în interviul exclusiv acordat pentru ”Adevărul”.