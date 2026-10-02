Pauză de la cursuri pentru elevi și profesori pe 5 octombrie. Motivul pentru care nu se fac ore

Elevii și profesorii nu vor merge la cursuri luni, 5 octombrie, când este marcată Ziua Mondială a Educației.

Elevii și profesorii nu merg la cursuri pe 5 octombrie Foto: Shutterstock

Potrivit ordinului privind structura anului școlar 2026-2027, „în ziua de 5 octombrie - Ziua internațională a educației și în zilele nelucrătoare/de sărbătoare legală prevăzute de lege și de contractul colectiv de muncă aplicabil nu se organizează cursuri”.

Anul școlar 2026-2027 a început pe 7 septembrie și are 36 de săptămâni de cursuri. Primul interval de cursuri se desfășoară până vineri, 23 octombrie, urmat de vacanța din perioada 24 octombrie - 1 noiembrie.

Ziua mondială a Educației este marcată începând din anul 1994. Aceasta a fost desemnată de UNESCO și marchează semnarea, în 1966, a Recomandării UNESCO/Organizația Internațională a Muncii privind statutul profesorilor.

În România, Ziua mondială a Educației este marcată distinct de Ziua Învățătorului, sărbătorită pe 5 iunie.

Elevii și cadrele didactice se vor întoarce la cursuri marți, 6 octombrie.