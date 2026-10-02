George Simion le cere susținătorilor AUR să continue protestele în sprijinul lui Călin Georgescu, aflat în arest preventiv. Liderul AUR i-a îndemnat pe simpatizanți să se mobilizeze în acest weekend la București și în alte orașe și a anunțat un miting la Bruxelles, în fața Parlamentului European, pentru 14 octombrie.

Într-un mesaj video publicat pe rețelele sociale, George Simion i-a felicitat pe cei care s-au adunat în ultimele zile în fața Arestului Central din București, unde Călin Georgescu se află în arest preventiv pentru 30 de zile.

„Vreau să-i felicit pe toți cei care în aceste zile [...] s-au prezentat la Arestul Central și au fost solidari cu un om care este persecutat pe criterii politice”, a declarat liderul AUR.

Simion le-a cerut susținătorilor să participe la manifestații și în acest weekend. El a menționat adunări anunțate la Baia Mare, sâmbătă, de la ora 17:00, și la Suceava, de la ora 19:00, și a spus că membrii și simpatizanții AUR vor fi prezenți „acolo unde este nevoie”.

Liderul AUR a criticat și măsurile luate de autorități în urma protestelor din fața Arestului Central, susținând că participanții sunt intimidați prin amenzi, dosare penale și sesizări către instituțiile pentru protecția copilului.

Potrivit Jandarmeriei Capitalei, în zilele de 29 și 30 septembrie au fost aplicate 32 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 37.900 de lei, în principal pentru încălcarea prevederilor privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice. Jandarmeria a precizat că manifestațiile nu au urmat procedura prevăzută de lege.

Într-unul dintre cazuri, jandarmii au sesizat și organele de urmărire penală, după identificarea unei situații privind portul sau folosirea fără drept a unor obiecte periculoase. Autoritățile au anunțat, de asemenea, că vor sesiza instituțiile pentru protecția drepturilor copilului după ce la manifestații au fost observate persoane minore.

George Simion a anunțat că AUR va pune la dispoziția persoanelor care au probleme în urma protestelor asistență juridică gratuită prin avocații formațiunii.

„Oferim asistență juridică gratuită prin avocații din fiecare județ. Toți cei care au probleme, trimiteți-ne un e-mail sau intrați într-un sediu județean AUR”, a spus Simion.

Un nou protest este anunțat pentru 14 octombrie, în fața Parlamentului European. Simion i-a chemat pe cei care pot participa la manifestația programată în Place du Luxembourg, la Bruxelles, în sprijinul lui Călin Georgescu.

„Vă anunț că toți cei care puteți și doriți, pe 14 octombrie, în fața Parlamentului European, un mare miting de susținere pentru domnul Călin Georgescu, la care vă așteptăm. Vocea noastră să se audă”, a spus liderul AUR.

Călin Georgescu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile în urma unei decizii a instanței din 29 septembrie. Potrivit procurorilor, măsura este legată de o anchetă privind o presupusă fraudă, acuzații pe care Georgescu le respinge.