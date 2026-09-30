 George Simion, amenințare în Parlament: „Nu vom vota nicio altă variantă de guvern până nu îl eliberați și nu îi faceți dreptate lui Călin Georgescu” | adevarul.ro
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George Simion, amenințare în Parlament: „Nu vom vota nicio altă variantă de guvern până nu îl eliberați și nu îi faceți dreptate lui Călin Georgescu”

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Liderul AUR, George Simion, a anunțat miercuri, 30 septembrie, în plenul Parlamentului, că formațiunea sa nu va vota nicio altă variantă de guvern până când Călin Georgescu nu va fi eliberat și nu i se va face dreptate. 

Liderul AUR, George Simion
Liderul AUR, George Simion Foto: Mediafax

„Nu suntem trădători, nu suntem de vânzare, rămânem loiali poporului care ne-a trimis să îl reprezentăm!”, a declarat George Simion de la tribuna Parlamentului.

Liderul AUR a susținut că parlamentarii formațiunii au fost supuși unor presiuni pentru a susține anumite variante de guvern.

„Ne-ați amenințat, ați trimis private jet-uri după noi, ați pus patronii de televiziune să încerce să ne cumpere, să ne amenințe pe bursa neagră a voturilor pentru aceste guverne. Un vot a ajuns să se tranzacționeze cu câteva sute de mii de euro!”, a afirmat Simion. 

Acesta a continuat atacul la adresa celor pe care îi consideră responsabili de situația politică actuală. „Ați otrăvit societatea și la propriu, și la figurat, și ați încercat să ne intimidați cu fel de fel de Iude puse să vorbească împotriva noastră”, a spus liderul AUR.

George Simion: „De ziua mea l-ați arestat pe domnul Călin Georgescu”

O parte importantă a discursului lui George Simion a fost dedicată lui Călin Georgescu.

„De ziua mea l-ați arestat pe domnul Călin Georgescu, iar ieri, înaintea unui vot important pentru țară, l-ați trimis la Arestul Central și pe mine m-ați avertizat că sunt următorul”, a declarat Simion.

Liderul AUR a anunțat apoi că partidul său nu va vota niciun guvern până nu va fi eliberat Călin Georgescu.

„Răspunsul meu este că nu! În ciuda tuturor amenințărilor, nu votăm pentru acest guvern marionetă! Nu vom vota nicio altă variantă de guvern până nu îl eliberați și nu îi faceți dreptate lui Călin Georgescu. Noi suntem toți pentru unul și unul pentru toți! O să-l apărăm pe Călin Georgescu și familia tuturor românilor care s-au săturat de voi, s-au săturat de acest gunoi, de noi guverne provizorii și vor o altă direcție”, a afirmat liderul AUR.

Parlamentul s-a reunit miercuri, de la ora 13.00, pentru votul de învestitură al Guvernului propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan.

Cabinetul are nevoie de 233 de voturi pentru a intra în funcție. PNL, USR și UDMR asigură aproximativ 170 de voturi, în timp ce PSD și AUR au anunțat că nu vor susține Guvernul.

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