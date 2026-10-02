 AUR anunță sprijin juridic pentru susținătorii lui Călin Georgescu amendați la proteste | adevarul.ro
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AUR anunță sprijin juridic pentru susținătorii lui Călin Georgescu amendați la proteste

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Membrii partidului AUR au anunțat, vineri, că vor acorda consultanță juridică persoanelor vizate de amenzi, procese-verbale sau alte măsuri juridice în urma protestelor organizate în ultimele săptămâni pentru susținerea lui Călin Georgescu.

Sustinatori ai lui Calin Georgescu protesteaza in fata Arestului Central al Politiei
AUR va acorda consultanţă juridică susținătorilor lui Georgescu Foto: Mediafax

Reprezentanții AUR susțin că amploarea sancțiunilor și a măsurilor luate de autorități în contextul manifestațiilor publice este „îngrijorătoare”. Formațiunea afirmă că „atunci când nemulţumirea publică este întâmpinată prin amenzi, dosare şi măsuri percepute drept intimidare, riscul unei alunecări autoritare trebuie tratat cu maximă seriozitate”.

Formațiunea face referire și la informațiile privind intenția autorităților de a sesiza Protecția Copilului în legătură cu prezența unor minori la proteste.

„Aflăm acum, în cascadă, despre intenţia autorităţilor de a sesiza Protecţia Copilului pentru prezenţa minorilor la proteste, deşi în ultimii 15 ani părinţii au participat în repetate rânduri la manifestaţii împreună cu copiii lor”, se arată în comunicat.

AUR anunță, în acest context, că va acorda consultanță juridică persoanelor vizate de amenzi, procese-verbale sau alte măsuri în urma protestelor.

„Tocmai de aceea Alianţa pentru Unirea Românilor va oferi consultanţă juridică tuturor celor vizaţi de măsuri abuzive în urma protestelor desfăşurate în aceste zile pentru susţinerea lui Călin Georgescu, precum şi crescătorilor de animale sancţionaţi în urma protestului organizat în Capitală în urmă cu câteva săptămâni”, mai transmite formațiunea.

Potrivit AUR, persoanele vizate de amenzi, procese-verbale sau alte măsuri juridice se pot prezenta zilnic, între orele 10:00 și 15:00, la sediile formațiunii din întreaga țară.

Protestele la care face referire AUR au avut loc în fața Arestului Central din București după ce Curtea de Apel București a decis, pe 29 septembrie, arestarea preventivă a lui Călin Georgescu pentru 30 de zile. Sute de susținători s-au adunat în fața arestului, iar în timpul manifestațiilor unii dintre protestatari au încercat să rupă gardul de protecție.

În zilele de 29 și 30 septembrie, Jandarmeria Capitalei a aplicat 32 de amenzi, în valoare totală de 37.900 de lei, în urma protestelor. Potrivit informațiilor publicate de Adevărul, jandarmii au sesizat și Protecția Copilului în legătură cu prezența minorilor la manifestații.

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