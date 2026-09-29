AUR rămâne alături de Călin Georgescu după arestarea preventivă: „Poziția noastră rămâne neschimbată”

AUR reacționează după decizia Curții de Apel București de a dispune arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Călin Georgescu. Formațiunea anunță că își menține sprijinul pentru fostul candidat la alegerile prezidențiale și invocă prezumția de nevinovăție și dreptul la un proces echitabil.

George Simion, președintele Partidului AUR. Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

„AUR rămâne alături de Călin Georgescu

Arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Călin Georgescu, decisă astăzi de Curtea de Apel București, nu schimbă poziția noastră: prezumția de nevinovăție, dreptul la apărare și un proces corect trebuie respectate indiferent de numele celui aflat în fața justiției. Arestarea preventivă este o măsură procesuală, nu o condamnare, iar folosirea unui asemenea caz pentru reglări de conturi sau presiuni politice ar fi de neacceptat într-un stat democratic.

Dacă cineva își imaginează că acest moment poate fi folosit pentru a intimida AUR sau pentru a obține voturile necesare învestirii Guvernului Mureșan, se înșală. Poziția noastră rămâne neschimbată: nu vom vota un guvern din care nu facem parte și nu ne vom negocia convingerile sub presiune.

Suntem alături de Călin Georgescu și, dincolo de persoana sa, apărăm un principiu care trebuie să îi protejeze pe toți românii: nimeni nu este vinovat înaintea unei hotărâri definitive de condamnare”, transmite AUR.

Georgescu, arestat preventiv pentru 30 de zile

Curtea de Apel București a admis marți contestația procurorilor DIICOT și a dispus arestarea preventivă, pentru 30 de zile, a lui Călin Georgescu și a omului de afaceri Ionel Rusen. Decizia este definitivă.

Cei doi sunt cercetați într-un dosar în care procurorii susțin că un om de afaceri ar fi fost indus în eroare și ar fi suferit un prejudiciu de aproximativ 1,1 milioane de euro. Georgescu și Rusen au contestat măsura, însă instanța a admis contestația DIICOT și a înlocuit controlul judiciar cu arestarea preventivă.

Înaintea deciziei Curții de Apel, Tribunalul București dispusese cercetarea celor doi sub control judiciar pentru 60 de zile.