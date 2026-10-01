Amenzi de aproape 38.000 de lei după protestele de la Arestul Central. Jandarmii au sesizat și Protecția Copilului

Protestele organizate în ultimele zile în fața Arestului Central, după arestarea lui Călin Georgescu, au adus un val de sancțiuni din partea Jandarmeriei Capitalei. În două zile, forțele de ordine au aplicat 32 de amenzi, în valoare totală de 37.900 de lei, iar într-un caz au sesizat și organele de urmărire penală.

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Potrivit Jandarmeriei Capitalei, sancțiunile au fost date marți și miercuri, 29 și 30 septembrie, în principal pentru încălcarea prevederilor Legii nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice. Protestele din fața Arestului Central nu fuseseră declarate în prealabil, notează Agerpres.

Situația a ajuns și în atenția organelor de urmărire penală după ce jandarmii au identificat persoane care ar fi deținut sau folosit fără drept obiecte periculoase în zona manifestațiilor. În acest caz, militarii au întocmit un act de sesizare și l-au înaintat organelor competente.

Pentru a controla accesul și fluxul participanților, zona din fața Arestului Central a fost delimitată cu panouri metalice. Potrivit autorităților, măsura a avut atât rolul de a proteja perimetrul instituției, cât și de a permite accesul locatarilor din imobilele aflate în apropiere.

Jandarmeria Capitalei a folosit și echipe de dialog, ai căror membri puteau fi identificați după vestele albastre. Acestea au avut rolul de a comunica permanent cu participanții și de a încerca să prevină escaladarea unor eventuale conflicte.

În zonă au fost mobilizați și polițiști rutieri, pentru gestionarea traficului, iar dispozitivul de ordine publică a fost adaptat în funcție de numărul participanților și de evoluția situației.

Unii dintre participanți și-au instalat corturi în apropierea instituției, anunțând că intenționează să rămână peste noapte. În timpul manifestațiilor au fost surprinse imagini cu persoane care au venit la protest împreună cu copii, inclusiv cu o femeie care și-a adus fetița de vârstă mică și a rămas cu aceasta într-un cort improvizat.

Fotografia cu copilul a stârnit numeroase reacții în mediul online, mai multe persoane cerând intervenția autorităților și exprimându-și îngrijorarea cu privire la condițiile în care minorul a fost ținut peste noapte, în aer liber. Subiectul a fost relatat anterior, după ce imaginile de la protest au fost distribuite pe rețelele sociale.