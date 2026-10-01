Marian Vanghelie, în fața Arestului Central, alături de susținătorii lui Călin Georgescu: „Mie nu mi-e frică de nimic”

Printre cei aproximativ 300 de susținători ai lui Călin Georgescu adunaţi miercuri seară fața Arestului Central din Capitală s-a aflat și Marian Vanghelie, căruia protestatarii i-au cerut ajutorul pentru a mobiliza cât mai multe persoane să li se alăture.

Foto: captură video X/ak24

În cea de-a doua seară de proteste după ce Călin Georgescu a fost dus în Arestul Central, în urma deciziei definitive a Curții de Apel București, aproximativ 300 de persoană au protestat până după ora 23.30, scandând „Libertate”, „Călin Georgescu președinte” și „Turul doi, înapoi”, cerând eliberarea fostului candidat.

La un moment dat, printre aceştia şi-a făcut apariţia şi Marian Vanghelie, care a venit împreună cu Gelu Vișan, un susținător declarat al lui Călin Georgescu. Protestatarii i-au cerut fostului primar al Sectorului 5 să îi cheme pe oameni în stradă, fiind convinși că apelul său ar aduce mai mulți participanți.

„Mie nu mi-e frică de nimic, numai de Dumnezeu”, le-a spus Marian Vanghelie celor susţinătorilor fostului candidat la prezidenţiale aflat acum în arest preventiv pentru 30 de zile, într-un dosar de înşelăciune.

Marian Vanghelie a mai apărut în trecut alături de persoane care îl susțin pe Călin Georgescu. În februarie 2025, fostul primar a fost fotografiat de Agerpres în fața Parchetului General, unde se adunaseră simpatizanți ai lui Georgescu.

De altfel, în urmă cu aproximativ o săptămână, după ce Tribunalul București a respins prima solicitare a DIICOT de arestare preventivă și a dispus ca Georgescu să fie cercetat sub control judiciar timp de 60 de zile, Vanghelie l-a lăudat public pe judecătorul Vlad Andriescu pentru această decizie.

Decizia Tribunalului București a fost ulterior schimbată de Curtea de Apel București. Pe 29 septembrie, instanța a admis contestația DIICOT și a dispus arestarea preventivă a lui Călin Georgescu pentru 30 de zile. Hotărârea este definitivă.

Vlad Andriescu este acelaşi magistrat care, în ianuarie 2022, a respins și o cerere DNA de arestare preventivă formulată împotriva lui Vanghelie în dosarul „Economat”.