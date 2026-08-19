Comitetul Politic al USR a reafirmat, în unanimitate, sprijinul politic pentru Dominic Fritz ca președinte al partidului.

„USR este mai unit ca niciodată și merge înainte! Vom apăra votul cetățenilor, independența instituțiilor și principiile constituționale", a transmis formațiunea politică printr-un comunicat.

Proteste în Timișoara după decizia CCR

Peste 100 de persoane s-au adunat miercuri seară în Piața Operei din Timișoara, locul de unde timișorenii au strigat „Libertate!” în Decembrie 1989. Oamenii au ieșit în stradă în semn de protest față de decizia Curții Constituționale privind noua formă a Legii Integrității, care l-ar putea lăsa pe primarul Dominic Fritz fără mandat.

Manifestanții poartă pancarte prin care își arată susținerea față de edil. În timpul manifestației a avut loc un contraprotest, prin care participanții și-au exprimat nemulțumirea față de protestul din Piața Operei și spun că susțin decizia Curții Constituționale.

Protestul civic a fost organizat de Asociația Alternativa Civică Timișoara și Federația Inițiativa Timișoara, care au chemat cetățenii în Piața Operei începând cu ora 19:00, transmite presa locală.

Organizatorii au transmis că manifestația este dedicată apărării democrației, Constituției României și principiilor statului de drept.

În centrul demersului se află prevederea potrivit căreia anumitor aleși și demnitari cărora li s-a constatat definitiv, înainte de intrarea în vigoare a noii legi, o stare de incompatibilitate sau conflict de interese le-ar putea înceta mandatul în termen de 30 de zile.

Potrivit organizatorilor, protestul are un caracter civic și urmărește să atragă atenția asupra efectelor deciziei CCR și asupra modului în care noua legislație privind integritatea poate produce consecințe asupra unor situații juridice stabilite anterior.

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Inițiatorii susțin că nu apără o persoană sau un partid, ci principiile constituționale pe care consideră că trebuie să se bazeze funcționarea statului.

Ce spune legea integrității

Protestul vine după ce Curtea Constituțională a României (CCR) a decis, luni, că amendamentul care poate duce la încetarea mandatului de primar al lui Dominic Fritz este constituțional.

La începutul lunii august, Senatul a adoptat, în calitate de for decizional, Legea privind integritatea, unul dintre jaloanele asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Unul dintre amendamentele adoptate, susținut în principal de PSD, prevede că persoanelor față de care se constată definitiv starea de incompatibilitate sau conflictul de interese după intrarea în vigoare a legii le încetează funcția, demnitatea publică ori mandatul în momentul în care raportul de evaluare sau hotărârea judecătorească rămâne definitivă.

Organizatorii invocă articolul 15 din Constituție

Asociația Alternativa Civică Timișoara și Federația Inițiativa Timișoara își susțin poziția prin raportare la articolul 15 alineatul (2) din Constituție, potrivit căruia legea produce efecte doar pentru viitor, cu excepția situațiilor în care este vorba despre o lege penală sau contravențională mai favorabilă.

Organizatorii consideră că extinderea unor noi consecințe juridice asupra unor situații care au fost stabilite definitiv înainte ca legea să intre în vigoare poate genera o problemă de constituționalitate, prin prisma modului în care normele juridice își produc efectele în timp.

„Neretroactivitatea legii reprezintă una dintre garanțiile fundamentale ale securității juridice, ale previzibilității normelor și ale protecției cetățeanului împotriva exercitării arbitrare a puterii”, se arată într-un comunicat transmis de cele două organizații.

Comitetul Politic al USR se reunește miercuri pentru a decide reconfirmarea lui Dominic Fritz în funcția de președinte al partidului după decizia CCR.