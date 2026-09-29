Zegrean, despre planul PNL de a sesiza CCR dacă Nicușor Dan nu convoacă alegerile anticipate: „Poate că ei citesc o altă Constituție”

Fostul președinte al Curții Constituționale a României (CCR), Augustin Zegrean, a afirmat marți, 29 septembrie, că planul PNL privind alegerile anticipate nu are fundament constituțional și că președintele Nicușor Dan are libertatea de a decide între declanșarea alegerilor anticipate și desemnarea unui premier.

Augustin Zegrean Foto: Inquam photos/Octav Ganea

„Păi câtă vreme acolo scrie poate, cum să fie obligație? El poate să facă asta, președintele are libertatea de alegere, să declanșeze alegeri anticipate sau a face o nouă propunere de persoană care să formeze guvernul”, a declarat Augustin Zegrean la B1.

Despre planul PNL de a sesiza CCR în cazul în care Guvernul propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan este respins de Parlament, iar președintele Nicușor Dan nu convoacă alegeri anticipate, Zegrean a spus că acesta este neconstituțional.

„Poate că ei citesc o altă Constituție sau cine știe. CCR a dat semne în ultima vreme de ciudățenii, așa că se pot aștepta la orice.

Câte o vreme, ieri, patru miniștri au fost respinși la comisii de audieri, dacă Parlamentul este o instituție serioasă, și bănuiesc că încă este, cei care au dat vot de neîncredere, sigur nu vor vota guvernul Mureșan”, a continuat fostul președinte CCR.

Zegrean adaugă că președintele ar putea desemna o altă persoană pentru formarea Guvernului, variantă care ar permite deblocarea mai rapidă a crizei politice.

În cazul alegerilor anticipate, procesul ar dura mai mult, întrucât acestea trebuie organizate în termen de 90 de zilem

„Parlamentul actual ar rămâne în funcție, dar fără cele mai multe dintre atribuții, până la întrunirea legală a noului Parlament. Deci am fi cu guvern interimar, cu parlament interimar, ne mai lipsește un președinte interimar”, a mai spus fostul președinte CCR.

PNL va sesiza CCR dacă Nicușor Dan nu convoacă anticipate

Vicepreședintele PNL, Alexandru Muraru, a declarat luni, 28 septembrie, la „Interviurile Adevărul”, că liberalii iau în calcul sesizarea Curții Constituționale în cazul în care Guvernul propus Mureșan este respins de Parlament, iar președintele Nicușor Dan nu convoacă alegeri anticipate.

„Președintele, în viziunea Partidului Național Liberal, nu trebuie suspendat și Partidul Național Liberal nu susține o suspendare.

Doar că avem o divergență de opinii în ceea ce privește interpretarea Constituției și chemăm, da, Curtea Constituțională a României să decidă asupra acestei prezumtiv conflict constituțional”, a declarat Muraru.

Potrivit acestuia, Curtea ar trebui să stabilească dacă președintele poate continua să desemneze candidați pentru funcția de premier sau dacă, într-o asemenea situație, șeful statului este obligat să dizolve Parlamentul.

Guvernul condus de Siegfried Mureșan urmează să fie supus votului Parlamentului miercuri, 30 septembrie, de la ora 13.00. Pentru învestire sunt necesare 233 de voturi, în timp ce PNL, USR și UDMR au, potrivit calculelor prezentate public, 170 de voturi.