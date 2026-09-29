Cațavencii, mesaj emoționant după moartea lui Patrick André de Hillerin: „S-a pus cândva un pariu în redacție. Cine moare primul?”

Un pariu făcut în urmă cu 20 de ani într-o redacție a căpătat un deznodământ tragic. Patrick André de Hillerin, jurnalist și editorialist și unul dintre oamenii importanți din istoria Cațavencu, a murit la vârsta de 52 de ani.

A murit Patrick André de Hillerin Foto: FB/Cațavencii

Moartea jurnalistului a fost anunțată luni, 28 septembrie 2026, iar colegii de la Cațavencii au publicat un mesaj amplu în care au rememorat anii petrecuți alături de Patrick André de Hillerin, cariera acestuia și atmosfera din redacție.

„Patrick s-a prăbușit la pământ într-o nenorocită zi de luni, la închiderea ediției print a ziarului. E o zi pe care a urât-o și pe care a iubit-o în cei mai mulți ani ai vieții lui, ziua când trebuia să-și predea textele, ziua în care se striga în redacție, se înjura și se râdea în hohote”, au scris jurnaliștii de la Cațavencii.

A intrat în redacție la 14 ani

Patrick André de Hillerin a fost, potrivit colegilor săi, cel mai tânăr jurnalist din istoria revistelor Cațavencu. A ajuns în redacție la vârsta de 14 ani și, cu scurte întreruperi, a rămas acolo până în urmă cu câțiva ani. De-a lungul carierei, a fost reporter, jurnalist de investigație, autor de interviuri și editorialist. A scris și texte de umor și a condus redacția.

„A fost reporter, jurnalist de investigație, autor de interviu, editorialist, a făcut umor la nivelul de sus al grupului, a condus redacția. Dar, înainte de toate, a fost un talent nativ, rar și irepetabil”, au transmis colegii.

„A început procesul de autoextincție la o vârstă fragedă”

În mesajul lor, jurnaliștii de la Cațavencii au vorbit și despre stilul de viață pe care Patrick André de Hillerin l-a avut încă din tinerețe, descriind anii petrecuți în redacție, nopțile nedormite, fumatul, alcoolul și obsesia pentru scris.

„Vocația lui cea mare, chiar înainte de satiră și jurnalism, a fost sinuciderea. Patrick a început procesul de autoextincție la o vârstă fragedă. Nu avea 20 de ani când a început să trăiască periculos, la limita lăzii de bere și a nopților nedormite, coborând în abisul tutunului (ca noi toți) și al obsesiei pentru textul perfect. A urmat un model al colegilor mai mari-pe care l-a egalat repede - și la ritmul intoxicației și al abilității de a face umor”, au mai transmis jurnaliștii.

Visa să scrie cărți de literatură

Colegii lui Patrick André de Hillerin au amintit și de visul acestuia de a scrie literatură. Jurnalismul și stilul de viață pe care îl ducea au făcut, însă, ca acest proiect să fie amânat.

„A murit înainte de a-și scrie cărțile de literatură, fiindcă jurnalismul și deriva existențială i-au tot amânat acest vis. Așa că opera lui rămâne doar în memoria scurtă a tiparului, rătăcind o vreme pe internet. Dar aventura lui umană rămâne vie, agățată de spiritul anilor de atunci, anii tinereții noastre, când ne luptam între noi pentru un cuvânt, o idee, o țigară, o propoziție șlefuită la nesfârșit”, au mai transmis aceștia.

Pariul făcut în urmă cu 20 de ani

Una dintre amintirile evocate în mesajul de adio este legată de un pariu făcut în redacție în urmă cu aproximativ două decenii.

„S-a pus cândva, acum douăzeci de ani, un pariu în redacție: cine moare primul? «Patrick», a zis o jurnalistă americană, venită să ne învețe cum să vindem publicitate, îngrozită de halul în care se fuma și se bea, cu tânărul de 21 de ani, înalt și palid, conducând banchetul”, au povestit colegii.

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Aceștia spun că, în timp ce jurnalista americană îl indicase pe Patrick, colegii din redacție aveau un alt clasament.

„Noi am făcut alt clasament și, până astă seară, n-a existat un rezultat clar. Toți eram vii. Mi-l imaginez acum pe Patrick râzând de propria moarte, zicând: «Am câștigat pariul»”, au scris jurnaliștii de la Cațavencii.

Mesajul familiei

Familia lui Patrick André de Hillerin a transmis, la rândul său, un mesaj după moartea jurnalistului. Odette Helene de Hillerin a anunțat trecerea acestuia la cele veșnice și l-a descris drept un om deosebit și un jurnalist cu „o voce inconfundabilă”.

„Cu profundă durere anunțăm trecerea la cele veșnice a jurnalistului Patrick André de Hillerin, unul dintre fondatorii Academiei Cațavencu, născut la 11 noiembrie 1974. Astăzi ne luăm rămas-bun de la un om deosebit, un jurnalist cu o voce inconfundabilă și mai presus de toate, de la un om bun, care va rămâne în amintirea noastră. Transmitem sincere condoleanțe tuturor celor care l-au cunoscut și l-au prețuit”, a transmis familia.

Familia a precizat că detaliile privind locul în care va fi depus trupul neînsuflețit și ceremonia de înmormântare vor fi anunțate ulterior.

„Nu o să te uităm niciodată, om bun. Vei rămâne mereu în inimile noastre! Dumnezeu să te odihnească în pace, Patrick André de Hillerin”, se încheie mesajul familiei.

Patrick André de Hillerin s-a născut la 11 noiembrie 1974 și a murit luni, 28 septembrie 2026, la vârsta de 52 de ani. A fost reporter, jurnalist de investigație, autor de interviuri, editorialist și autor de texte satirice și a făcut parte din generația de jurnaliști care au construit istoria revistelor Cațavencu.

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Într-un mesaj publicat pe 20 decembrie 2024, jurnalistul mărturisea că, deși debutase într-o publicație a Ligii Studenților, cea mai importantă parte a carierei sale a fost legată de Cațavencu, Academia Cațavencu și Cațavencii.

„Nu cred că e vreun secret, în lumea mică a celor care citesc ce scriu eu, că toată cariera mea, câtă o fi, e legată de Cațavencu/Academia Cațavencu”, scria jurnalistul.

Patrick André de Hillerin povestea că a început să scrie în aprilie 1990, când era elev în clasa a IX-a, și că a ajuns la Cațavencu la scurt timp după debut.

„N-am debutat în Cațavencu, ci într-o publicație efemeră a Ligii Studenților, în aprilie 1990, deși eu eram doar un elev de liceu, în clasa a IX-a. Dar am trecut repede la Cațavencu și multă vreme am fost de nedespărțit”, își amintea acesta.

Jurnalistul vorbea cu recunoștință despre colegii alături de care a lucrat și despre ceea ce a învățat în cei aproape 35 de ani de presă.

„Pentru mine a fost, mai mult decât orice, o onoare să fiu alături de unii dintre cei mai inteligenți și talentați oameni pe care i-aș fi putut cunoaște”, mărturisea el.

Mesajul se încheia cu un omagiu adresat colegilor și cititorilor.

„Închei aproape 35 de ani din existența mea cu recunoștință față de toți oamenii ăștia, de la care - de la fiecare - am învățat enorm, și cu o necesară reverență în fața cititorilor noștri. Și am să repet: a fost o onoare, mulțumesc pentru șansă!”, încheia jurnalistul.